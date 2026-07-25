Bezirksligist holt Rückkehrer und zwei Kreisliga-Transfers

– Foto: Marcel Becker

Die TSF Ditzingen verstärken ihren Kader für die Kreisliga A2 Enz/Murr mit Christos Oxouzidis. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der SpVgg Renningen an die Lehmgrube, wo er in den vergangenen beiden Spielzeiten aktiv war. Zuvor lief Oxouzidis bereits für den SV Perouse und den TSV Heimsheim auf. Mit seiner Erfahrung erweitert der Neuzugang die personellen Möglichkeiten im Mittelfeld. Die TSF Ditzingen begrüßen Christos Oxouzidis und freuen sich auf die gemeinsame Saison sowie seine Einsätze im neuen Trikot in Ditzingen künftig.

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TB Beinstein

Der TB Beinstein verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall mit Max Kotrba. Der Neuzugang schließt sich zur kommenden Saison dem Verein an. Für Trainer Koti besitzt der Wechsel eine besondere persönliche Bedeutung: Mit Max spielen nun beide seiner Söhne unter seiner Leitung in Beinstein. Damit entsteht für die Familie und den Verein eine besondere Konstellation. Der TB Beinstein begrüßt Max Kotrba im Team und freut sich auf die gemeinsame Zeit sowie eine erfolgreiche gemeinsame Saison in der Kreisliga.

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FSV Schwaigern

Der FSV Schwaigern verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Franken mit Colin Ensslinger. Der Nachwuchsspieler wechselt aus der A-Jugend des SV Schluchtern zurück nach Schwaigern. Einen Großteil seiner bisherigen Fußballlaufbahn verbrachte er bereits beim FSV und fühlt sich dem Verein eng verbunden. Ensslinger bringt eine positive Einstellung und jugendliche Unbekümmertheit mit. In der neuen Saison möchte er sich persönlich weiterentwickeln, Freude am Fußball haben und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein. Der Verein begrüßt ihn zurück und wünscht ihm Erfolg.

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