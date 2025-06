Bezirksligist holt Rückkehrer aus der Oberliga

Chris Keller stieß im Januar 2025 zur Phönix und hatte mit 7 Toren und 9 Assists in nur 14 Spielen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt. Für seinen starken sportlichen Beitrag sagen wir Danke! Er wechselt im Sommer zum TSV Ötisheim. Für deine neue Herausforderung wünschen wir dir alles Gute.

Tim Scheuermann kam im Juli 2022 ans Wässerle. Eine schwere Sprunggelenksverletzung warf ihn lange zurück, doch er kämpfte sich eindrucksvoll zurück und trug mit 25 Einsätzen und 5 Toren in dieser Saison entscheidend zum Klassenerhalt bei. Nun kehrt er zu seinem Jugendverein SV Illingen zurück, um dort mit alten Weggefährten die Karriere ausklingen zu lassen.

Ebenso den Verein verlassen wird Kimi Fleischer. Er wird zur neuen Saison zum B-Liga Meister nach Großglattbach wechseln und dort eine neue Herausforderung suchen. Er hat bereits bei Einsätzen in der Bezirksliga sein Talent unter Beweis gestellt. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.

Einen weiteren Spieler den wir aus der Zweiten verabschiedet haben ist Tim Schäfer. In den letzten Jahren war Tim in der Offensive eingesetzt und war stets einer der erfolgreichsten Torschützen. Diese Saison leider etwas weniger zum Einsatz gekommen, aber stets mit großem Einsatz. Er wird in der kommenden Saison zu den Sportfreunden Mühlacker wechseln.

Ein paar Tage nach den offiziellen Verabschiedungen müssen wir noch einen weiteren Abgang verkünden. Max Aichele wird den Verein in Richtung SG Ölbronn-Dürrn verlassen. Max war stets eine verlässliche Größe im Kader der zweiten Mannschaft und auch in der Vorbereitung oft bei der "Ersten" dabei, u.a. auch beim Stadtpokal. Diese Saison kam er in 19 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 4 Tore.

Der TSV Phönix Lomersheim bedankt sich bei allen für euren Einsatz, eure Leistungen und eure Zeit bei uns.

Abschied nach drei erfolgreichen Jahren: Danke, Martin & Sören!

Mit dem Ende der Saison 2024/2025 heißt es Abschied nehmen: Unsere beiden Trainer Martin Maier und Sören Christofori beenden nach drei Jahren ihre Tätigkeit bei der Ersten Mannschaft des TSV Phönix Lomersheim.

Seit Juli 2022 standen Martin und Sören gemeinsam an der Seitenlinie und haben in dieser Zeit viel bewegt. Unter ihrer Leitung spielte die Mannschaft auf konstant hohem Niveau und erreichte in jeder Saison einen einstelligen Tabellenplatz – ein Zeichen für Kontinuität, Stabilität und gute Arbeit. Der Stadtpokal ging in allen drei Jahren unter ihrer Führung ans Wässerle. Dies zeigt, welchen sportlichen Ehrgeiz und welche Motivation sie der Mannschaft mitgegeben haben.

Im Januar 2025 informierten beide den Verein, dass sie ihre Trainerlaufbahn in Lomersheim zum Saisonende beenden möchten. Auch wenn der Abschied schwerfällt, beide waren bis zum letzten Spieltag mit vollen Engagement dabei. Mit dem Klassenerhalt verabschieden sich Martin und Sören auf einem versöhnlichen und verdienten Höhepunkt.

Der TSV Lomersheim bedankt sich herzlich für drei Jahre hervorragende und erfolgreiche Zusammenarbeit, sportlichen Erfolg und große Leidenschaft. Martin und Sören ihr seid am Wässerle jederzeit willkommen.

Für euren weiteren Weg und Privat wünschen wir euch alles Gute!

SV Vaihingen (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Einen Tag vor dem Derby gegen Rohr haben wir positive Nachrichten zur kommenden Saison! Quasi die gesamte Mannschaft bleibt dem SV Vaihingen erhalten. Es ist ein starkes Zeichen für die Zukunft, dass die Mannschaft ein derartig hohes Commitment zum Verein zeigt. Wie bereits unter der Woche kommuniziert, wird Fabi Krpan nach Plattenhardt wechseln. Zudem wird auch Marco Wannes den Verein verlassen. In den Tagen nach dem letzten Spiel gegen Rohr möchten wir euch dann unsere Neuzugänge auf der Spielerseite sowie auf der Co-Trainer-Position vorstellen.

TSV Rudersberg (Bezirksliga Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Paul Conradi kehrt zurück an den Meikenmichel – Offensivtalent verstärkt den TSV Rudersberg zur neuen Saison. Mit großer Freude kann der TSV Rudersberg einen echten Rückkehrer begrüßen: Paul Conradi wird ab der kommenden Saison wieder das Trikot seines Heimatvereins tragen. Der junge Offensivspieler, der seine fußballerischen Anfänge in der Jugendabteilung des TSV machte, kehrt nach Stationen beim SV Allmersbach und der Normannia Gmünd an den Meikenmichel zurück. Paul durchlief nach seiner Zeit in Rudersberg/Schlechtbach die weiteren Jugendstationen des SV Allmersbach, ehe er sich der Normannia Gmünd anschloss. Dort konnte er sich insbesondere in der A-Jugend nachhaltig empfehlen: In der stark besetzten Verbandstaffel gelangen ihm in einer Saison bemerkenswerte 19 Tore – eine Leistung, die das Potenzial des jungen Angreifers eindrucksvoll unter Beweis stellte. Aufgrund seiner konstant guten Leistungen wurde Paul in den Oberliga-Kader der ersten Mannschaft der Normannia Gmünd berufen. Dort sammelte er in der laufenden Saison erste Erfahrungen im Aktivenbereich und kam in sieben Spielen in der Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz – eine beachtliche Leistung in seinem ersten Jahr im Herrenbereich. Mit seiner Rückkehr zum TSV Rudersberg bekommt der Verein nicht nur einen spielstarken Offensivmann mit Torgefahr und Spielwitz, sondern auch einen Charakter, der sich mit dem Verein und der Region voll identifiziert. Paul kennt die Strukturen, das Umfeld und bringt gleichzeitig wertvolle Erfahrungen aus dem höherklassigen Jugend- und Herrenbereich mit – eine ideale Mischung aus Talent, Entwicklungspotenzial und Heimatverbundenheit. Der TSV Rudersberg heißt Paul Conradi herzlich willkommen zurück und freut sich auf viele gemeinsame Erfolge in der kommenden Saison!

TSV Gaildorf (Bezirksliga Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

EIN TRANSFER, DER ZEICHEN SETZT. Willkommen beim TSV Gaildorf, Tom Berger! Er ist 24 Jahre alt, ein Spieler mit Spielwitz, Dynamik und klarer Kante – Tom Berger trägt ab kommender Saison das rot-weiße Trikot des TSV. Und dieser Wechsel ist mehr als ein Transfer – es ist ein Statement. Nach 80 Spielen, 21 Toren und 14 Assists beim Landesligisten SV Kaisersbach und zuletzt in der Verbandsliga bei Oberensingen, entscheidet sich Tom bewusst für Gaildorf. Was ihn auszeichnet: Dribbelstark, Spielintelligent, Flexibel in der Offensive. Aber vor allem: Er passt menschlich zu 100 % ins Team! „Sportlich steht Gaildorf am Anfang von etwas, das ich mitprägen möchte. Von Anfang an überzeugt hat mich aber vor allem das Menschliche im Verein – ich hab richtig Bock auf eine geile und erfolgreiche Zeit!“ – Tom Berger

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der Bezirk Nordschwarzwald möchte den Austausch und die Zusammenarbeit unter den Vereinen weiter stärken.

Deshalb starten wir einen Versuch und bieten euch eine neue Plattform zur Veröffentlichung eurer Vereinsturniere auf der Homepage des WFV unter Bezirk Nordschwarzwald an.



Die neue Seite soll als Turnierbörse dienen, auf der:

Vereine ihre Turniere veröffentlichen können,

andere Vereine schnell und einfach einen Überblick über anstehende Turniere im Bezirk erhalten,

das Turnier "Überbezirklich" kommunizieren

sich interessierte Mannschaften direkt beim ausrichtenden Verein melden und anmelden können.

Damit wir die Plattform mit Leben füllen können, bitten wir euch um eure Mithilfe:

Tragt eure geplanten Turniere ganz unkompliziert über folgendes Formular ein:



>> Hier Turnier melden – Turnierbörse Bezirk Nordschwarzwald

Je mehr Vereine sich beteiligen, desto wertvoller wird die Turnierbörse für alle!

Wir freuen uns auf eure zahlreichen Einträge und einen regen Austausch im Bezirk.

