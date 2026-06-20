Bezirksligist holt Landesliga-Spieler und Kreisliga-Rückkehr

– Foto: Peter Harich

Der VfL Kirchheim/Teck aus der Bezirksliga Neckar/Fils begrüßt Jan Schäberle zurück. Der 20-jährige Abwehrspieler kehrt vom TSV Köngen an die Jesinger Allee zurück. Ausgebildet wurde Schäberle in der Jugend des VfL, ehe er über den TSV Bad Boll und den TSV Köngen Landesliga-Erfahrung sammelte. Nun soll der Rückkehrer seine Entwicklung in Kirchheim fortsetzen und der Mannschaft in der Defensive weiterhelfen. Der Kontakt zum Verein war nie abgerissen.

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SV Sillenbuch

Der SV Sillenbuch aus der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen begrüßt Noah Probst zurück. Der 19-Jährige kehrt nach einem halben Jahr beim SV Prag zum SVS zurück. Probst hatte in Sillenbuch bereits lange gespielt und verbindet mit dem Verein ein vertrautes Umfeld. Beim SV Prag sammelte er sportlich und menschlich wichtige Erfahrungen. Nun freut er sich wieder auf die Mannschaft, den Verein und die Rückkehr auf den Platz beim SVS.

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TASV Hessigheim

Der TASV Hessigheim aus der Bezirksliga Enz/Murr begrüßt Maik Deter zurück im Aktivenbereich. Der noch 17-Jährige durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und wechselte im vergangenen Sommer in die U18 des FV Löchgau. Zur kommenden Saison kehrt der Linksfuß nach Hessigheim zurück und soll zunächst über die zweite Mannschaft herangeführt werden. Deter kommt vorwiegend auf den Außenbahnen zum Einsatz und bringt gute Voraussetzungen für den Herrenbereich mit. Mit ihm rückt ein weiteres Hessigheimer Eigengewächs in den Aktivenkader des TASV auf.

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