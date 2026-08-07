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Bezirksligist holt Landesliga-Keeper und Kreisliga-Transfer
Der SV Frickenhofen schließt seine Transfervorstellungen für die Kreisliga A1 Ostwürttemberg mit Rückkehrer Lorenz Hinderberger ab. Der 31-Jährige kommt nach zehn Jahren zurück zu seinem Heimatverein. Nach seiner früheren Zeit beim SVF spielte er für die SG Bettringen in der Landesliga und war zuletzt beim TV Neuler eine feste Größe. Hinderberger ist auf der gesamten zentralen Achse flexibel einsetzbar – von der Innenverteidigung über das Mittelfeld bis in den Angriff. Ausschlaggebend für die Rückkehr waren der Hausbau in Mittelbronn und die Möglichkeit, gemeinsam mit seinem Bruder Paul zu spielen. Beim SV Frickenhofen möchte der erfahrene Spieler zum Klassenerhalt beitragen, das junge Team mitformen und seine Erfahrungen einbringen. Der Verein heißt Lorenz Hinderberger herzlich willkommen zurück.
Der SV Deckenpfronn verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen mit Kristian Alexandrov. Der 27-jährige Torhüter wechselt vom Landesligisten TSV Bernhausen zum SVD und erweitert die Möglichkeiten zwischen den Pfosten. Alexandrov verfolgt mit seiner neuen Mannschaft das Ziel, die Saison unter den besten drei Teams abzuschließen. Der Verein freut sich auf den erfahrenen Schlussmann und heißt ihn herzlich willkommen. Für die kommende Spielzeit wünscht der SV Deckenpfronn seinem Neuzugang einen erfolgreichen Start sowie eine verletzungsfreie Saison im grün-weißen Trikot.