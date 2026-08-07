Bezirksligist holt Landesliga-Keeper und Kreisliga-Transfer

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SV Frickenhofen

Der SV Frickenhofen schließt seine Transfervorstellungen für die Kreisliga A1 Ostwürttemberg mit Rückkehrer Lorenz Hinderberger ab. Der 31-Jährige kommt nach zehn Jahren zurück zu seinem Heimatverein. Nach seiner früheren Zeit beim SVF spielte er für die SG Bettringen in der Landesliga und war zuletzt beim TV Neuler eine feste Größe. Hinderberger ist auf der gesamten zentralen Achse flexibel einsetzbar – von der Innenverteidigung über das Mittelfeld bis in den Angriff. Ausschlaggebend für die Rückkehr waren der Hausbau in Mittelbronn und die Möglichkeit, gemeinsam mit seinem Bruder Paul zu spielen. Beim SV Frickenhofen möchte der erfahrene Spieler zum Klassenerhalt beitragen, das junge Team mitformen und seine Erfahrungen einbringen. Der Verein heißt Lorenz Hinderberger herzlich willkommen zurück.

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