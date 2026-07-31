Bezirksligist holt Keeper mit Verbandsliga-Erfahrung

– Foto: Andreas Krisch

Mit der Verpflichtung von Marko Gaspar setzt der FC Frickenhausen ein weiteres Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Der Bezirksligist aus dem Neckar/Fils-Raum sichert sich die Dienste eines 24-jährigen Torhüters, der bereits Erfahrung in der Verbandsliga Württemberg gesammelt hat und die Konkurrenz auf der Torhüterposition verstärken soll.

Gaspar wechselt vom TV Echterdingen nach Frickenhausen. Für die Filderstädter stand er sowohl in der Verbandsliga als auch in der Landesliga zwischen den Pfosten und absolvierte in der vergangenen Saison 19 Partien in der Landesliga. Insgesamt bringt der Schlussmann bereits 55 Pflichtspiele im Aktivenbereich mit.

Seine fußballerische Laufbahn führte ihn zuvor über den TuS Metzingen, wo er sowohl in der Bezirksliga Alb als auch in der Landesliga Spielpraxis sammelte. Ausgebildet wurde Gaspar beim SSV Reutlingen. Dort gehörte er unter anderem zum Oberliga-Kader und kam zudem in der zweiten Mannschaft im Jugendbereich zum Einsatz. Zusätzlich sammelte der Keeper Erfahrungen in der Icon League und war dort für den FC Bavarian aktiv.