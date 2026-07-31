Bezirksligist holt Keeper mit Verbandsliga-Erfahrung

Mit der Verpflichtung von Marko Gaspar setzt der FC Frickenhausen ein weiteres Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Der Bezirksligist aus dem Neckar/Fils-Raum sichert sich die Dienste eines 24-jährigen Torhüters, der bereits Erfahrung in der Verbandsliga Württemberg gesammelt hat und die Konkurrenz auf der Torhüterposition verstärken soll.
Gaspar wechselt vom TV Echterdingen nach Frickenhausen. Für die Filderstädter stand er sowohl in der Verbandsliga als auch in der Landesliga zwischen den Pfosten und absolvierte in der vergangenen Saison 19 Partien in der Landesliga. Insgesamt bringt der Schlussmann bereits 55 Pflichtspiele im Aktivenbereich mit.
Seine fußballerische Laufbahn führte ihn zuvor über den TuS Metzingen, wo er sowohl in der Bezirksliga Alb als auch in der Landesliga Spielpraxis sammelte. Ausgebildet wurde Gaspar beim SSV Reutlingen. Dort gehörte er unter anderem zum Oberliga-Kader und kam zudem in der zweiten Mannschaft im Jugendbereich zum Einsatz. Zusätzlich sammelte der Keeper Erfahrungen in der Icon League und war dort für den FC Bavarian aktiv.
Mit Gaspar erhält der FC Frickenhausen einen Torhüter, der trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits auf Einsätze in mehreren Spielklassen zurückblicken kann. Seine Erfahrung aus der Verbands- und Landesliga soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen und die Defensive weiter stärken.
Der Wechsel ist Teil eines größeren Umbruchs beim Bezirksligisten. Insgesamt begrüßt der FC Frickenhausen acht Neuzugänge. Neben Gaspar verstärken Linus Lehmann (FV 09 Nürtingen), Mert Bucan (Türkspor Nürtingen 73), Mikail Kücüksolak (Türkspor Nürtingen 73), Daniel Zimmermann (TSV Köngen), Nick Meier (SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang), Maric Lucov (TV Echterdingen) und Ismail Oguz (TV Echterdingen) den Kader von Trainer Sascha Strähle.
Dem gegenüber stehen sieben Abgänge. Endrit Duraku (TSV Weilheim/Teck), Claus Höschele (TSuGV Großbettlingen), Sergio Portale (TSV Köngen), Leart Fejza (FC Iliria Göppingen), Mert Oguz (SV Croatia Reutlingen), Dominik Signus (TV Unterboihingen) und Levin Müller (TSV Oberensingen II) verlassen den FCF. Mit den zahlreichen personellen Veränderungen soll der Kader für die kommende Bezirksliga-Saison neu aufgestellt werden.