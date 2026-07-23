Bezirksligist holt jungen Stürmer und zwei weitere Transfers

– Foto: Jochen Köstle

Der VfL Sindelfingen begrüßt Rieke Krenzel als Neuzugang für die Frauen-Verbandsliga Württemberg. Die Spielerin beginnt bei den Sindelfingen Ladies ein neues Kapitel und stellt sich einer neuen sportlichen Herausforderung. Krenzel freut sich auf die Mannschaft sowie auf die kommende Saison und deren Aufgaben. Der Verein heißt sie im Team willkommen und wünscht ihr eine erfolgreiche Spielzeit mit vielen gemeinsamen Momenten auf und neben dem Platz im Trikot des VfL Sindelfingen.

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FV Markgröningen II

Der FV Markgröningen II verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Enz/Murr mit Rückkehrer Davide Bergamotto. Nach seiner Zeit beim TSV Unterriexingen kehrt der Spieler zum FV Markgröningen zurück und wird die zweite Mannschaft in der kommenden Saison unterstützen. Bergamotto ist beim Verein bereits bekannt und trägt künftig erneut das grün-weiße Trikot. Mit seiner Rückkehr gewinnt der FVM eine weitere Option für den Kader. Der Verein wünscht Davide Bergamotto eine verletzungsfreie und erfolgreiche kommende Spielzeit in der Kreisliga A1 Enz/Murr.

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TSV RSK Esslingen

Der TSV RSK Esslingen verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Neckar/Fils mit Jannik Maier. Der Stürmer wechselt aus der U19 des SSV Reutlingen zurück zum RSK und war dort zuletzt in der EnBW Oberliga aktiv. Maier bringt Größe, körperliche Präsenz und einen starken Torabschluss mit. Bereits in der Jugend trug er das Trikot des TSV RSK Esslingen, ehe er über den FC Esslingen nach Reutlingen wechselte. Zur Saison 2026/27 kehrt er nun an seine frühere Wirkungsstätte zurück als weitere Offensivoption.

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