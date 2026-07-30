Bezirksligist holt internationale Erfahrung und weitere Transfers

– Foto: Alexander Sättele @helden

Der GSV Dürnau verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A3 Neckar/Fils mit Malique Blichmann. Der 18-Jährige bringt Spielwitz, technische Qualität und Leichtigkeit mit. Trainer Baum hebt zudem seine Kreativität, seinen Mut im Eins-gegen-eins und seine große Lernbereitschaft hervor. Blichmann soll beim GSV den nächsten Entwicklungsschritt machen und das Team mit seinem Potenzial bereichern. Der Verein heißt den Youngster herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im königsblauen Trikot.

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TSG Ehingen

Die TSG Ehingen verstärkt ihren Kader für die Bezirksliga Donau/Iller mit Janis Shala. Der 19-Jährige stammt aus Ehingen und gehört seit 2021 zur TSG, nachdem er zuvor im Kosovo spielte. Shala fühlt sich im zentralen Mittelfeld auf den Positionen sechs, acht oder zehn am wohlsten. In der kommenden Saison möchte er sich persönlich weiterentwickeln und mit seinen Leistungen zum Erfolg der Mannschaft beitragen. Sein bislang größter Fußballerfolg war der Gewinn einer Meisterschaft im Kosovo.

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Stuttgarter SC

Der Stuttgarter SC begrüßt Maurice Simon zurück im Kader für die Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen. Der 26-jährige, beidfüßige Außenverteidiger kehrt nach Stationen beim TB Untertürkheim und TV Zazenhausen an die Holderäcker zurück. Zuvor spielte er bereits zwei Spielzeiten für den SSC. Weitere Erfahrungen sammelte Simon beim TV 89 Zuffenhausen, ASV Botnang und TV Zazenhausen. Der 1,77 Meter große Defensivspieler gilt als aggressiv, zweikampfstark und laufbereit. Neben seiner Arbeit gegen den Ball schaltet er sich regelmäßig in die Offensive ein und sorgt mit Flanken, Zug zum Tor und Distanzschüssen für Gefahr. Simon freut sich auf das Wiedersehen mit ehemaligen Mitspielern und möchte seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten. Der SSC heißt seinen Rückkehrer herzlich willkommen.

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