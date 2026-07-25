Bezirksligist holt ehemaligen Oberliga-Verteidiger

– Foto: Eibner / Verein

Der TV Darmsheim verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen mit Lukas Zweigle. Der 32 Jahre alte Defensivspieler wechselt von Calcio Leinfelden-Echterdingen zum TVD und bringt umfangreiche Erfahrung aus der Oberliga, Verbandsliga und Landesliga mit. Unter Trainer Daniel Knoll soll Zweigle der Mannschaft zusätzliche Stabilität und Routine geben.

In der vergangenen Saison absolvierte der Abwehrspieler 19 Partien für Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Verbandsliga Württemberg. Hinzu kam ein Einsatz für die zweite Mannschaft in der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen. In der Spielzeit 2024/25 kam Zweigle in 20 Oberliga-Begegnungen zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Zuvor war er über mehrere Jahre fester Bestandteil des Verbandsliga-Kaders von Calcio. Zwischen 2018 und 2024 bestritt er dort regelmäßig Spiele und sammelte weitere höherklassige Erfahrung.

Vor seiner Zeit in Leinfelden-Echterdingen spielte Zweigle für den FC Gärtringen. In drei Landesliga-Spielzeiten absolvierte er insgesamt 87 Partien und erzielte neun Treffer. Eine weitere frühere Station war der SV Böblingen, für den er in der Saison 2014/15 in der Verbandsliga auflief. Insgesamt stehen für den Defensivspieler 262 Einsätze, 17 Tore und fünf Vorlagen zu Buche. Damit erhält der TV Darmsheim einen erfahrenen Akteur, der zahlreiche Jahre oberhalb der Bezirksliga aktiv war.