Bezirksligist hat ab sofort einen neuen Trainer

Die Ausgangslage in der Tabelle

Der TSV Merklingen hat einen knappen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Mit einem Torverhältnis von 42:56 zeigt sich, dass vor allem die defensive Stabilität und eine konsequentere Chancenverwertung gefragt sind. In den verbleibenden Spielen müssen dringend Punkte her, um den Klassenerhalt zu sichern. In diesem Abstiegskampf ist jedes Spiel entscheidend. Das nächste große Duell steht am Sonntag, 27. April, an: Im Auswärtsspiel beim SV Salamander Kornwestheim geht es um viel. Ein Sieg würde Merklingen weiterhelfen, um dem Ziel ein Stück näher zu kommen.

Unterstützung für den Trainer

Thorsten Talmon wird von seinem Co-Trainer Kai Woischiski und dem reaktivierten Mannschaftsbetreuer Atze Wehl unterstützt. Gemeinsam sollen sie das Team in den kommenden Wochen stabilisieren und für den entscheidenden Endspurt motivieren. Das neue Trainerteam soll die nötigen Impulse geben, um die Mannschaft zu einer starken Teamleistung zu führen.

Die Mission Klassenerhalt

Das Restprogramm des TSV Merklingen ist schwierig, aber noch nicht aussichtslos. Ein Sieg gegen Kornwestheim könnte den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt bringen. Der neue Trainer und das Team werden mit Sicherheit in den kommenden Wochen alles geben, um den Verbleib in der Bezirksliga zu sichern. Ob es gelingt, wird sich nach dem letzten Spieltag zeigen.