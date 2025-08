Bezirksligist hält bis in die zweite Hälfte gut mit

Bezirksligist SV Merchingen hat sich im Erstrundenspiel um den Westsaar-Kreispokal bis weit in die zweite Hälfte gut geschlagen. Zwar ging der eine Klasse höher spielende Favorit SF Rehlingen-Fremersdorf nach einer verpasste Großchance aus der 15. Minute vier Minuten vor dem Pausenpfiff durch Dennis Leuck verdient in Führung, doch ein Klassenunterschied machte sich bis zur Pause kaum bemerkbar. Das änderte sich erst nach dem Freistoß-Treffer durch Marvin Schneider (60.). "Das war für uns so was wie der Dosenöffner, das brachte Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, nachdem das erste Spiel nicht so gut lief und wir heute bis dahin auch nicht so dominant waren", fand Gäste-Trainer Armin Leuck sein Team in der Bringschuld. Nun lief es besser für die Gäste aus dem Bungert-Stadion, David Jochum konnte nach einer Vorlage von Lukas Graf auf 3:0 aus Gästesicht erhöhen (64.). Die Hausherren wehrten sich kurz, kamen durch ein Eigentor von Nico Kirsch zum 1:3 (67.), doch Marvin Schneider machte mit einem Distanzschuss den berühmten Deckel drauf (85.) Der Gäste-Trainer ergänzte: "Wir sind noch ganz am Anfang, einige Ältere haben nah dem Abstieg aufgehört, mehrere jüngere Spieler sind neu im Team. Ich selbst bin auch neu. Wir haben das erste Ligaspiel verloren, deshalb wollten wir uns heute Selbstbewusstsein für die kommenden Spiele holen. Und wir haben jetzt ein weiteres Spiel, um und kennen zu lernen, unabhängig davon, dass es Pokal ist. Das war auch heute so, wir wollten natürlich weiter kommen, aber wir waren auch froh über das zusätzliche Spiel. Wir konnten einiges durchtesten. Wir waren nach dem 3:0 sicher. Merchingen war auch ein guter Gegner aus der Bezirksliga, gerade hier auf dem engen Platz. Eike Gläske war noch im Urlaub, er kommt am Sonntag zurück".

SVM-Trainer Wolfgang Szygula meinte: "Wir hatten nach dem 0:1 ein, zwei gute Chancen um auszugleichen oder sogar in Führung zu gehen, wenn wir da einen machen bekommen wir vielleicht die zweite oder dritte Luft. Dann fällt das 0:2 durch den schönen Freistoß. es war dann ein verdienter Sieg für die SF. Wir hatten heute ein weiteres Trainingsspiel gegen einen guten Gegner. Wir hatten keine gute Vorbereitung, der Platz hier wurde neu gemacht, so dass wir oft ausweichen mussten. Wir sehen jetzt wo wir stehen. Wir spielen nach dem Remis in Beckingen jetzt in der Bezirksliga gegen einen Landesliga-Absteiger zu Hause, das wird auch noch mal ein schweres Spiel für uns. Da werden wir gleich gefordert. Julian Reinert, Linus Betzhold, Dennis Büchel und und Florian Wächter haben heute gefehlt, zwei kommen auf jeden Fall zurück, bei den anderen beiden hoffen wir auf die Rückkehr am übernächsten Wochenende".