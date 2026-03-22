Bezirksligist gleich doppelt und Verbandsliga-Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 20-Jährige durchlief seit den D-Junioren sämtliche Jugendmannschaften und schaffte in dieser Saison endgültig den Sprung in den Herrenbereich. Mit bislang sieben Einsätzen in der Verbandsliga unterstreicht er seine positive Entwicklung und wird zunehmend zu einer festen Größe in der Defensive.

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall setzen weiter auf ein Eigengewächs. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Württemberg hat den Vertrag mit Mateo Stein um zwei weitere Jahre verlängert und bindet damit ein vielversprechendes Talent langfristig an den Verein.

Auch abseits des Platzes übernimmt Stein Verantwortung. Als Teil des Trainerteams der C-Junioren gibt er seine Erfahrungen an den Nachwuchs weiter.

Beim Verein gilt er damit als Beispiel für die konsequente Förderung eigener Talente.

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Spvgg Trossingen

Die Spvgg Trossingen hat ihren Kader kurzfristig noch einmal verstärkt. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern vermeldete mit Emanuel Alexi und Chinemerem Precious Anene zwei erfahrene Neuzugänge.

Besonders die Rückkehr von Alexi hat symbolischen Charakter. Der 32-jährige Offensivspieler trug bereits von 2016 bis 2023 das Trikot der Spvgg und war in dieser Zeit als Torjäger und Leistungsträger maßgeblich am sportlichen Aufschwung beteiligt.

Mit Anene kommt ein weiterer erfahrener Spieler ins Team. Der ebenfalls 32-Jährige wechselt vom BSV Schwenningen nach Trossingen und gehörte dort zur Meistermannschaft der Saison 2023/24.

Beide Transfers wurden möglich, da die Spieler zuletzt länger ohne Einsatz waren. Beim Verein erhofft man sich zusätzliche Qualität und Erfahrung.

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