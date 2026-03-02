Bezirksligist gibt Rückzug einer seiner Mannschaften bekannt

Atlantik 97 hat zum Start in die Woche den Rückzug seiner zweiten Mannschaft mitgeteilt. Ein Teil der übrig gebliebenen Spieler werden ab sofort die Bezirksliga-Truppe des Vereins verstärken.
Die Stellungnahme des Vereins im Wortlaut: "Der BFSV Atlantik 97 muss seine 2. Herren leider mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückziehen. Die personelle Situation hat sich in den vergangenen Wochen so zugespitzt, dass eine sportlich faire Beendigung der Saison nicht mehr möglich ist. Der Verein hat diesen Schritt schweren Herzens beschlossen.
Unser besonderer Dank gilt Daniel Wysokinski, der die Mannschaft in den letzten vier Jahren aufgebaut, begleitet und zu zwei Aufstiegen geführt hat. Sein Einsatz, seine Leidenschaft und sein Beitrag zur Entwicklung des Teams verdienen höchste Anerkennung. Daniel wird dem Verein erhalten bleiben und in Zukunft die 1. Herren unterstützen. Auch einige der Spieler bleiben an Bord und verstärken die 1. Herren und die Ü32.
Die Reserve von Atlantik 97 hat bis dato in der Kreisliga, Gruppe 3, gespielt. Dort führt die Zweitvertretung der TuS Dassendorf die Liga an, fortan haben aber alle Klubs eine Mannschaft weniger zu bespielen.
21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe II - VfL Lohbrügge II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC Wentorf II - TuS Dassendorf II
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TSV Glinde II - TSV Reinbek
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr BFSV Atlantik 97 II - Escheburger SV II
Sa., 07.03.26 12:30 Uhr SV Curslack-Neuengamme II - Lauenburger SV
Sa., 07.03.26 12:45 Uhr SV Börnsen II - FSV Geesthacht
So., 08.03.26 12:00 Uhr SC Schwarzenbek II - SV Altengamme II
So., 08.03.26 14:00 Uhr SC Vier- und Marschlande II - ASV Bergedorf 85
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: