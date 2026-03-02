Bezirksligist gibt Rückzug einer seiner Mannschaften bekannt Atlantik 97 erhält ab sofort Unterstützung von der zweiten Mannschaft, die vom Spielbetrieb abgemeldet wurde. von red · Heute, 23:25 Uhr · 0 Leser

Schlechte Nachrichten für Atlantik. – Foto: Timo Babic

Atlantik 97 hat zum Start in die Woche den Rückzug seiner zweiten Mannschaft mitgeteilt. Ein Teil der übrig gebliebenen Spieler werden ab sofort die Bezirksliga-Truppe des Vereins verstärken.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Die Stellungnahme des Vereins im Wortlaut: "Der BFSV Atlantik 97 muss seine 2. Herren leider mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückziehen. Die personelle Situation hat sich in den vergangenen Wochen so zugespitzt, dass eine sportlich faire Beendigung der Saison nicht mehr möglich ist. Der Verein hat diesen Schritt schweren Herzens beschlossen.



Unser besonderer Dank gilt Daniel Wysokinski, der die Mannschaft in den letzten vier Jahren aufgebaut, begleitet und zu zwei Aufstiegen geführt hat. Sein Einsatz, seine Leidenschaft und sein Beitrag zur Entwicklung des Teams verdienen höchste Anerkennung. Daniel wird dem Verein erhalten bleiben und in Zukunft die 1. Herren unterstützen. Auch einige der Spieler bleiben an Bord und verstärken die 1. Herren und die Ü32.





Auch wenn dieser Schritt schmerzt, richtet der Verein den Blick nach vorn und arbeitet daran, die Herrenabteilung nachhaltig zu stärken." Die Reserve von Atlantik 97 hat bis dato in der Kreisliga, Gruppe 3, gespielt. Dort führt die Zweitvertretung der TuS Dassendorf die Liga an, fortan haben aber alle Klubs eine Mannschaft weniger zu bespielen.