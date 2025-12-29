Bezirksligist gewinnt überraschend traditionsreichen Silvester-Cup

Sieben Landesligisten hoffen auf den Titel.
FuPa Westfalen ist im Live-Ticker dabei.
Achtelfinale
Hövelhofer SV – SV Blau-Weiß Brenken 4:0
Tore: 1:0 Liemke (2.), 2:0 Dogan (5.), 3:0 Poyraz (11.), 4:0 Poyraz (15.)
BV Bad Lippspringe – TuRa Elsen 4:0
Tore: 1:0 Karaca (9.), 2:0 Hirschberg (12.), 3:0 Karaca (15.), 4:0 Karaca (15.)
Besondere Vorkommnisse: Hirschberg (BV Bad Lippspringe) verschießt Foulelfmeter (2.).
SC Borchen – Spvg Brakel 4:2
Tore: 1:0 Budde (1.), 1:1 Ulrich (2.), 2:1 Rotthoff (10.), 3:1 Rotthoff (11.), 4:1 Nantwi (13.), 4:2 Pack (14.)
SV Marienloh – Suryoye Paderborn 6:3
Tore: 1:0 Dinand (2.), 2:0 Klesser (4.), 3:0 Dinand (5.), 4:0 Liebeck (5. Foulelfmeter), 5:0 Liebeck (6.), 5:1 Can (9.), 6:1 Dinand (12.), 6:2 Konopka (14.), 6:3 Can (15.)
SF DJK Mastbruch – Delbrücker SC 6:7 n.E.
Tore: 1:0 Brinkmann (3.), 1:1 Ogan (5.), 2:1 Taveira Pinto (5.), 2:2 Hartmann (6.), 3:2 Diederichs (8. Eigentor), 3:3 Hartmann (14.)
SV Heide Paderborn – FC Fortuna Schlangen 5:1
Tore: 1:0 Ewe (1.), 2:0 Hosseini (6.), 3:0 Ewe (11.), 4:0 Franz (13.), 5:0 Starbatty (13.), 5:1 Kottmann (15.)
Post TSV Detmold – ESV TuS Altenbeken 7:2
Tore: 1:0 Weise (3.), 2:0 Jobstmeier (5.), 2:1 Werner (7.), 3:1 Jöstingmeier (13.), 3:2 Strohmeier (13.), 4:2 Stirz (14.), 5:2 Bormatkov (15.), 6:2 Özmen (15.), 7:2 Jobstmeier (15.)
USC Altenautal – SV Dringenberg 4:2
Tore: 1:0 Schmidt (3.), 2:0 Giefer (5.), 2:1 Neumann (6.), 3:1 Kololli (12.), 4:1 Becker (13.), 4:2 Rode (14.)
Viertelfinale
Hövelhofer SV – BV Bad Lippspringe 1:5
Schiedsrichter: Feldmann (Buke)
Tore: 0:1 Karaca (5.), 0:2 Malak (10.), 0:3 Malak (11.), 1:3 Berisha (13.), 1:4 Malak (15.), 1:5 Malak (15.)
SC Borchen – SV Marienloh 3:2
Tore: 0:1 Klesser (2.), 1:1 Abishov (5.), 1:2 Dinand (7.), 2:2 Budde (11.), 3:2 Eckert (15.)
Delbrücker SC – SV Heide Paderborn 7:5 n.E.
Tore: 1:0 Hartmann (12.), 1:1 Ens (14.), 1:2 Hosseini (15.), 2:2 Hartmann (15.)
Post TSV Detmold – USC Altenautal 3:1
Tore: 0:1 Schlenger (5.), 1:1 Jobstmeier (5.), 2:1 Özmen (14.), 3:1 Jobstmeier (15.)
Halbfinale
BV Bad Lippspringe – SC Borchen 4:5
Tore: 1:0 Witmann (3.), 1:1 Nantwi (4.), 2:1 Malak (6.), 2:2 Eckert (6.), 3:2 Schlenger (8.), 3:4 Rotthoff (14.), 4:4 Nitzsche (14.), 3:3 Budde (15.), 4:5 Eckert (15.)
Delbrücker SC – Post TSV Detmold 1:3
Tore: 0:1 Mescheder (4.), 0:2 Mescheder (7.), 0:3 Weise (10.), 1:3 Ogan (15.)
Spiel um Platz 3
BV Bad Lippspringe – Delbrücker SC 4:2
Tore: 0:1 Hartmann (3.), 0:2 Günter (5. Eigentor), 1:2 Malak (6.), 2:2 Witmann (9.), 3:2 Malak (10.), 4:2 Malak (15.)
SC Borchen – Post TSV Detmold 1:0
Tore: 1:0 Klomfaß (13.)