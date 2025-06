Bezirksligist geht freiwillig in die B-Liga zurück

Die SG Welper ändert ihre Pläne: Statt in der Kreisliga A startet die künftige Erste in der Kreisliga B. Für die laufende Aufstiegsrunde bedeutet das, dass gleich zwei Vizemeister direkt hochrücken.

Der geplante Neuanfang der SG Welper fällt kleiner aus als gedacht. Der Verein, der seine erste Mannschaft im November 2024 aus der Bezirksliga abgemeldet hatte, wird zur Saison 2025/26 nicht – wie ursprünglich angekündigt – in der Kreisliga A antreten, sondern eine Klasse tiefer starten. „Die SG Welper tritt kommende Saison nicht in der Kreisliga A, sondern in der Kreisliga B an“, bestätigte Jörg Kaminski vom Fußballkreis Bochum, gegenüber waz.de , am Montag.

Die Entscheidung in Welper ist das Resultat einer nüchternen Bestandsaufnahme. „Mehrere wichtige Spieler haben schon in der Rückrunde aufgehört, dazu kamen Absagen von Neuzugängen. Wir haben gemerkt: Der Plan, den wir im November hatten, geht so nicht auf“, erläutert Trainer Philipp Strauß. Nach dem Verlust eines finanzstarken Sponsors und dem anschließenden Rückzug aus der Bezirksliga habe man zwar Mittel und Strukturen gestrafft, sei jedoch nicht bereit gewesen, mit einem personell ausgedünnten Kader in der Kreisliga A anzutreten.

Aktuell sieht das Konzept vor, dass die erste Mannschaft in der Kreisliga B an den Start geht, während eine neugegründete zweite Mannschaft in der Kreisliga C gemeldet wird. Damit fällt der Klub, der 2015 noch Landesliga spielte, binnen eines Jahres um drei Spielklassen. Ziel sei es, so Strauß, „Schritt für Schritt sportliche Stabilität zurückzugewinnen, ohne sich erneut zu übernehmen“.