Bezirksligist freut sich auf erstes Spiel gegen neuen TSV 1860: „Zu Hause? Alle Bayern-Fans“

Die Neuzugänge und ihr Trainer: Siemen Voet, Justin Steinkötter Steinkoetter, Florian Niederlechner, Kevin Volland, Manuel Pfeifer, Kilian Jakob (v.l.n.r.). – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Erstes Spiel für Kevin Volland und Co.: Der TSV 1860 München gastiert in Grafenau. Spartenleiter Daniel Reitberger spricht über das Duell mit den Löwen.

Grafenau in Niederbayern ist auf der Fußball-Landkarte ein wenig beachteter Fleck, doch an diesem Wochenende kommt der Luftkurort groß heraus. Der Grund: Der örtliche, 1862 gegründete TSV hat die Ehre, als erster Verein den sportlich aufgerüsteten TSV 1860 München zum Duell herauszufordern. Daniel Reitberger hat selber viele Jahre für den TSV 1862 Grafenau die Knochen hingehalten, jetzt ist der 40 Jahre alte Volksbank-Angestellte Spartenleiter Fußball bei seinem Verein, zusammen mit Bruder Andreas. Wir sprachen mit dem früheren Lokalpolitiker über das große Ereignis an diesem Samstag im Sportpark in der Galgenau 15 (Anpfiff 14 Uhr, live auf Löwen-TV). Heute, 14:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau TSV 1860 München TSV 1860 14:00 live PUSH

„Für uns ist das Spiel natürlich ein Glücksgriff." Daniel Greitberger, Spartenleiter Fußball des TSV Grafenau, freut sich auf Kevin Vollland und Co.

Herr Reitberger, ein großes Ereignis steht an in Grafenau. Wie ist die Stimmung im Ort vor dem Gastspiel der Löwen?

Positiv angespannt, würde ich sagen. Bis Donnerstag waren wir intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt. Das Spiel ist das größte Ereignis in Grafenau neben unserem Volksfest, das zum Glück nächste Woche erst startet. Die ganze Stadt freut sich auf das große Spiel – allen voran natürlich wir vom Verein.

Wie stolz ist man in Grafenau, dass der TSV 1862 die erste Mannschaft ist, die sich mit den neuen Promi-Löwen um Kevin Volland messen darf?

Sehr stolz! Für uns ist das Spiel natürlich ein Glücksgriff. Ursprünglich hatten wir bei 1860 zu unserem Jubiläum angefragt, 2022. Damals kam leider noch mal ein bisschen Corona dazwischen. Jetzt, 2025, haben wir es realisieren können – und dass die Löwen sich so prominent verstärkt haben, freut natürlich die vielen, vielen Löwen-Fans, die bei uns in der Gegend beheimatet sind.



Familienbetrieb: Grafenaus Spartenleiter Daniel (l.) und Andreas Reitberger neben den Weiß-Brüdern Johannes (Kassenwart) und Maxi (Teammanager). – Foto: D. Reitberger/TSV Grafenau