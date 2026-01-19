Bezirksligist fordert Bremenligisten heraus

Mutiger Auftritt in der Anfangsphase Von Beginn an präsentierte sich Nordenham engagiert und selbstbewusst. Die Gastgeber suchten mutig den Weg nach vorne, standen defensiv kompakt und bestimmten über weite Strecken der ersten Halbzeit das Spielgeschehen. Der couragierte Auftritt wurde früh belohnt: In der 18. Minute brachte Jannes Mahn den FCN mit einem platzierten Treffer verdient mit 1:0 in Führung. Auch in der Folge ließ sich die Mannschaft nicht vom klassenhöheren Gegner beeindrucken. Geestemünde fand nur selten zu klaren Abschlüssen, während Nordenham immer wieder gefährliche Akzente setzte. Mit der knappen, aber verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.

Gäste steigern den Druck Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch die größere Routine des Bremenligisten. Geestemünde erhöhte das Tempo, übernahm mehr Ballbesitz und drängte Nordenham zunehmend in die eigene Hälfte. Die defensiven Reihen des FCN hielten lange stand, mussten sich in der 69. Minute aber erstmals geschlagen geben: Seli Qorri erzielte den Ausgleich zum 1:1. Der Druck der Gäste nahm weiter zu. Nur sieben Minuten später nutzte Nathanael Amo-Mensah eine Unachtsamkeit in der Nordenhamer Defensive und traf zum 2:1 für den ESC Geestemünde. In der Schlussphase versuchte der FCN noch einmal, zurück ins Spiel zu finden, blieb jedoch ohne zählbaren Erfolg.