– Foto: Christoph Kulhoff
Bezirksligist fordert Bremenligisten heraus
1. FC Nordenham zeigt im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung eine starke Leistung, bleibt aber ohne Punktgewinn
Der 1. FC Nordenham ist mit einer ordentlichen Standortbestimmung in die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison 2025/26 gestartet. Im ersten Testspiel empfing die Mannschaft am Sonntag, 18. Januar 2026, den klassenhöheren ESC Geestemünde aus der Bremen-Liga. Trotz einer überzeugenden Vorstellung, insbesondere vor der Pause, unterlag der FCN am Ende knapp mit 1:2.
Mutiger Auftritt in der Anfangsphase
Von Beginn an präsentierte sich Nordenham engagiert und selbstbewusst. Die Gastgeber suchten mutig den Weg nach vorne, standen defensiv kompakt und bestimmten über weite Strecken der ersten Halbzeit das Spielgeschehen. Der couragierte Auftritt wurde früh belohnt: In der 18. Minute brachte Jannes Mahn den FCN mit einem platzierten Treffer verdient mit 1:0 in Führung.
Auch in der Folge ließ sich die Mannschaft nicht vom klassenhöheren Gegner beeindrucken. Geestemünde fand nur selten zu klaren Abschlüssen, während Nordenham immer wieder gefährliche Akzente setzte. Mit der knappen, aber verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.
Gäste steigern den Druck
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch die größere Routine des Bremenligisten. Geestemünde erhöhte das Tempo, übernahm mehr Ballbesitz und drängte Nordenham zunehmend in die eigene Hälfte. Die defensiven Reihen des FCN hielten lange stand, mussten sich in der 69. Minute aber erstmals geschlagen geben: Seli Qorri erzielte den Ausgleich zum 1:1.
Der Druck der Gäste nahm weiter zu. Nur sieben Minuten später nutzte Nathanael Amo-Mensah eine Unachtsamkeit in der Nordenhamer Defensive und traf zum 2:1 für den ESC Geestemünde. In der Schlussphase versuchte der FCN noch einmal, zurück ins Spiel zu finden, blieb jedoch ohne zählbaren Erfolg.
Positive Ansätze für die Vorbereitung
Trotz der Niederlage überwog im Lager des 1. FC Nordenham die Zufriedenheit über die gezeigte Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit. Gegen einen spielstarken Gegner aus der Bremen-Liga präsentierte sich die Mannschaft bereits früh in der Vorbereitung konkurrenzfähig.
Die Partie lieferte wichtige Erkenntnisse für das Trainerteam und machte zugleich deutlich, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Der Auftritt gegen Geestemünde darf daher als gelungener Auftakt in die Testspielphase der Saison 2025/26 gewertet werden.