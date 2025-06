Bezirksligist FC Schönau setzt auf junge Talente

"Das ist ein wichtiges und positives Zeichen für den Verein: Die Mannschaft ist eingespielt, harmoniert sowohl sportlich als auch menschlich, und das Miteinander auf und neben dem Platz stimmt. Auch die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam wird von den Spielern sehr geschätzt. Das Vertrauen ist da, der Spaß am Fußball steht im Vordergrund und das gemeinsame Ziel, sich weiterzuentwickeln, eint das gesamte Team", heißt es seitens der Schönauer. Umso mehr freue sich der Verein, vier junge Neuzugänge in den Reihen der Aktiven begrüßen zu dürfen.

Die Bezirksligamannschaft des FC Schönau geht mit viel Kontinuität und frischer Energie in die neue Saison. Nach einem soliden achten Platz mit 40 Punkten in der abgelaufenen Runde bleibt das Team um Trainer Manni Knobel und Co-Trainer Niklas Lais komplett zusammen. Das Team hat keine Abgänge zu verzeichnen, wie der FCS mitteilte.

Mit Bruno Hasanaj (18) kehrt ein junger Spieler zu seinem Heimatverein zurück. Der talentierte Stürmer durchlief die Jugend des FC Schönau und sammelte zuletzt Erfahrung in der A-Jugend des SV Schopfheim. Nach der Auflösung des Teams im Winter schließt er sich nun wieder den Schönauern an – mit dem Ziel, im Aktivenbereich Fuß zu fassen und das Angriffsspiel zu beleben.

Petro Dvoretskyi (18) kam vor zwei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland und fand schnell Anschluss beim FC Schönau. Im Winter 2023 wechselte er zum FV Lörrach-Brombach, wo er in der A-Jugend in der Verbandsliga spielte. Neben seinen Einsätzen in der Jugend durfte er dort erste Erfahrungen im Aktivbereich in der zweiten Mannschaft des FVLB sammeln. Nun kehrt er ins Wiesental zurück und soll auch in Schönau die Offensive verstärken.