Bezirksligist FC Krauchenwies ist Krone Pokal Favorit

Von Dienstag, 22., bis Sonntag, 27.07.2025, findet die siebte Auflage des Krone Pokal auf dem Sportgelände in Unterschmeien statt. In der Herbert Kaut GmbH Gruppe müssen sich die Hausherren in Form der SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz als klassentiefste Mannschaft gegen die Zollern Vertreter und A-Ligisten SG Heinstetten und SG Heuberg durchsetzen. In der Schütz & Musch GmbH Gruppe kommt es zu den Lokalkämpfen zwischen dem Bezirksligisten FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen und den A-Ligisten FC Laiz und FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 99. Somit nimmt die Elf von Jörg Schreyeck als ligahöchstes Team die Favoritenrolle ein und möchte nach Platz 3 im Vorjahr dieser gerecht werden.



Schreyeck ist mit seinem Team am 07.07. in die Vorbereitung eingestiegen und ist mit der Trainingsbeteiligung zufrieden. „Sehr glücklich sind wir über die Neuzugänge sowie die sechs A-Jugendspieler“, sagt der Coach. Neu im Team sind Fabio Kleiner (FC Laiz), Manuel Miller (SC Pfullendorf) und Valentin Bauch-Bok (TSV Sigmaringendorf). Auf der anderen Seite haben Simon Kronenthaler, der nun als Co-Spielertrainer beim ambitionierten A-Ligisten SV Meßkirch anheuert, Philipp Harsch (SG Heinstetten) und Noah Kremer (FC Ostrach) den Verein verlassen. Schreyeck freut sich auf die anstehende Saison, obwohl sie mit den dazukommenden Absteigern aus der Landesliga eine Ligagröße von 18 Teams vorweist und dadurch mit 34 Spieltagen eine Mammutsaison auf die Krauchenwieser wartet. „Die Saison wird eine richtige Herausforderung!“ ist Schreyeck sich sicher und gibt die Richtung vor: „Wir wollen den 6. Platz der letzten Saison bestätigen und das vordere Drittel anstreben.“ Besonders freut er sich auf die dazugekommenen Derbys gegen den FC Mengen und SV Hohentengen oder auch auf das Prestigeduell gegen Aufsteiger FV Bad Saulgau. „Das sind die Spiele, die eine große Zuschauerkulisse versprechen.“





Beim FC Laiz gab es einen Wechsel auf der Trainerbank, denn nach zwei Jahren hat Daniel Schwager den Verein verlassen. Nun leitet Christian Lauria die Geschicke der ersten Mannschaft. Als jahrelanger Spieler der Grün-Weißen kennt er den Verein bestens. Seine Aufgabe wird es sein, die Lücken, die die Abgänge der Stammkräfte Fabio Kleiner (FC Krauchenwies), Christoph Grof (FC 99) und Heiko Stauß (SGM Schmeien) hinterlassen haben zu kompensieren. Für die Torhüterposition konnte der Verein Yannick Liesen und für die Offensive Vito Lettieri gewinnen. Beide kommen vom SV Sigmaringen nach Laiz. Zudem stoßen aus der A-Jugend vier Spieler zum Kader der ersten Mannschaft hinzu. „Die Neuzugänge leben sich gut ein und sind sehr motiviert“, freut sich Lauria. Mit seiner Mannschaft möchte er am Ende der Saison eine Top 5 Platzierung einnehmen, sieht jedoch andere Teams als Titelkandidaten. „Für mich geht die Meisterschaftsfrage über den FC Ostrach und die SG Altshausen/Ebenweiler. Allerdings traue ich auch der SG Hettingen/Inneringen den Titel zu!“



In die Herbert Kaut GmbH Gruppe wurden in diesem Jahr beide Vertreter des Bezirks Schwarzwald-Zollern gelost. Sowohl die SG Heinstetten als auch die SG Heuberg spielen in der Kreisliga A und sind gegenüber den Hausherren favorisiert. Die SG Heuberg erlebte in der vergangenen Saison ein schweres Schicksal: Sieben Mannschaften hat das Team von Marc Miller hinter sich gelassen und musste trotz Platz 7 in der Bezirksliga absteigen, da sie das Relegationsspiel verloren hat. „Der Abstieg tut weh", sagt Miller, der seinem Team eine starke Bezirksligasaison bescheinigt. „Wir können mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison starten und haben den Anspruch im vorderen Drittel der Kreisliga A mitzuspielen." Der Kader bleibt zusammen und wird individuell mit Elia Ruf (SC Pfullendorf), Tim Haselmaier (SV Dotternhausen) und Marvin Briem (SG Ihringen) verstärkt. Beim Krone Pokal ist Miller das erste Mal mit einem Team dabei. „In den ersten Gesprächen mit der SGM, noch vor meinem Amtsantritt, wurde sofort vom Krone Pokal geschwärmt", erzählt Miller. „Wir wollen uns gut präsentieren und zeigen was wir können."

Sein Trainerkollege Frank Dilger von der SG Heinstetten ergänzt: „Der Pokal gehört einfach zum Sommer dazu. Er ist gerade für die jungen und neuen Spieler eine super Bühne um sich zu zeigen.“ Heinstetten ist der Dauergast beim Krone Pokal und nimmt insgesamt das sechste Mal in Unterschmeien teil. Trotz den vielen Teilnahmen gelang es der SG noch nicht das Vorbereitungsturnier zu gewinnen und unternimmt in diesem Jahr einen neuen Anlauf. In der Liga möchte die Dilger-Elf sich im oberen Tabellendrittel etablieren. Durch die Fusion mit dem Bezirk Schwarzwald sind für die SG viele Teams unbekannt. Als Ligafavorit sieht Dilger Bezirksliga Absteiger SG Nuplingen/Obernheim. „Für uns gilt es, schnell in der neuen Umgebung anzukommen und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.“ Dazu sollen auch zwei altbekannte Gesichter bei der SG mithelfen. Michael Riester, vom TSV Straßberg, und Adrian Klaiber, vom SV Renquishausen, fanden den Rückweg zu ihren Wurzeln und verstärken den Kader. Bereits in den ersten Testspielen sah Dilger eine klare Entwicklung in den Spielabläufen und geht voller Vorfreude in die Saison. „Die Neuzugänge haben sich sowohl sportlich als auch menschlich schnell eingefügt. Insgesamt sind wir auf einem guten Weg!“