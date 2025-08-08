Bezirksligist FC Jesteburg-Bendestorf holt Oberliga-Torjäger Fornfeist

Der FC Jesteburg-Bendestorf hat sich prominente Verstärkung für die Offensive gesichert. Dominik Fornfeist, 33 Jahre alt und über viele Jahre eine feste Größe in der Oberligamannschaft des TSV Buchholz 08, wird künftig das Trikot des Bezirksligisten tragen.

Der Stürmer folgt damit dem Weg früherer namhafter Spieler wie Sven Wenzien und Nils Gottschalk, die ebenfalls den Weg an die Seeve fanden. In Bendestorf trifft Fornfeist auf einen alten Bekannten: Spielertrainer André Müller, mit dem er bereits in Buchholz zusammenspielte. Seine Treffsicherheit und Abschlussstärke im Strafraum gelten als herausragende Qualitäten, die den Angriff des FC künftig bereichern sollen.

Fornfeist wechselte zur Saison 2015/16 vom MTV Treubund Lüneburg aus der Landesliga zum Oberligisten Buchholz 08. Dort hinterließ er sofort Eindruck: In seiner Premierensaison in der Oberliga erzielte er in 26 Spielen zwölf Treffer.