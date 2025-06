Bezirksligist erhofft sich Klassenerhalt am Grünen Tisch

Germania Salchendorf II hatte am Sonntag im direkten Duell gegen Türkiyemspor Plettenberg dank eines 3:2-Heimsiegs den Klassenerhalt errungen und die Gäste in die Kreisliga A geschickt. Doch diese möchten sich nicht damit abfinden, da bei der Reserve des Landesligisten vermeintlich Spieler nicht spielberechtigt gewesen seinen. Gegen die Spielwertung wurde daher fristgerecht Einspruch eingelegt.

Die Fakten erscheinen soweit klar. Salchendorf II setzte im Abstiegskrimi mit Lukas Weber und Eliezer Ngyombo zwei Akteure aus dem Landesliga-Kader der 1. Mannschaft ein. Beide wurden von Salchendorf vor dem Stichtag 1. Mai in der 3. Mannschaft in der Kreisliga B eingesetzt, womit sie nach § 11 der Spielordnung des Westdeutschen Fußball-Verbands (SpO/WDFV) Spieler der unteren Mannschaft wurden und im Saisonendspurt sowohl in der unteren als auch in höheren Mannschaften eingesetzt werden durften. Natürlich unter Einhaltung der Schutzfrist von fünf Tagen.