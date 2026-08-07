Bezirksligist DSC 99 will oben angreifen Der DSC 99 hat die Vorbereitung mit vielversprechenden Ergebnissen abgeschlossen und reist am Sonntag zum Auftakt im Niederrheinpokal zum TSV Kaldenkirchen. Dank zahlreicher Verstärkungen ist der Konkurrenzkampf im Kader deutlich größer geworden – und die Düsseltaler wollen den siebten Platz aus der Vorsaison diesmal übertreffen. Ein Platz unter den ersten fünf scheint realistisch. von Marcus Giesenfeld · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der DSC steht vor dem ersten Pflichtspiel – Foto: Sascha Zeise

Wie standfest ist der DSC in der neuen Saison? Eine erste Antwort darauf gibt es bereits am Sonntag. In der ersten Runde um den Niederrheinpokal gastiert der Bezirksligist beim TSV Kaldenkirchen. An der holländischen Grenze geht es für die Düsseltaler darum, nicht auszurutschen. Denn auch wenn Kaldenkirchen mit dem oberligaerfahrenen Andreas Schwan über einen Coach verfügt, dem an Niederrhein ein hervorragender Ruf vorauseilt, wäre ein frühes Pokal-Aus beim A-Kreisligisten aus Sicht des DSC schon eine Enttäuschung.

Mannschaft präsentiert sich spielfreudig Die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt verlief jedenfalls schon einmal vielversprechend. Dem Landesligisten DJK Neuss-Gnadental rang der „Club“ ein 1:1 ab. Zuvor gab es fünf klare Siege gegen allerdings zumeist unterklassige Konkurrenz. Obwohl Trainer Sascha Walbröhl einen Großteil der Vorbereitung urlaubsbedingt verpasste, präsentierte sich die Mannschaft schon spielfreudig und recht fit. Dabei spielt sicherlich auch der größere Konkurrenzkampf im Kader eine Rolle. Die Zeiten, in denen sich das Team quasi von selbst aufstellte, scheinen vorbei. Die Neuen erweitern nicht nur die Optionen, sondern erhöhen auch die Qualität. Kicker wie der zuverlässige Rechtsverteidiger Maurice Ryboth, sein schneller Pendant auf links, Steven Dyla, oder der zweikampfstarke Mittelfeld-Abräumer Jonas Frantzozas dürften wie auch Torhüter Payam Safarpour-Malekabad sofort in die Startformation rutschen.

Komfortable Personaldecke Morgen, 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen TSV Kaldenk. DSC 99 Düsseldorf DSC 99 15:00 PUSH