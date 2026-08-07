Bezirksligist DSC 99 will oben angreifen

Wie standfest ist der DSC in der neuen Saison? Eine erste Antwort darauf gibt es bereits am Sonntag. In der ersten Runde um den Niederrheinpokal gastiert der Bezirksligist beim TSV Kaldenkirchen. An der holländischen Grenze geht es für die Düsseltaler darum, nicht auszurutschen. Denn auch wenn Kaldenkirchen mit dem oberligaerfahrenen Andreas Schwan über einen Coach verfügt, dem an Niederrhein ein hervorragender Ruf vorauseilt, wäre ein frühes Pokal-Aus beim A-Kreisligisten aus Sicht des DSC schon eine Enttäuschung.
Die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt verlief jedenfalls schon einmal vielversprechend. Dem Landesligisten DJK Neuss-Gnadental rang der „Club“ ein 1:1 ab. Zuvor gab es fünf klare Siege gegen allerdings zumeist unterklassige Konkurrenz.
Obwohl Trainer Sascha Walbröhl einen Großteil der Vorbereitung urlaubsbedingt verpasste, präsentierte sich die Mannschaft schon spielfreudig und recht fit. Dabei spielt sicherlich auch der größere Konkurrenzkampf im Kader eine Rolle. Die Zeiten, in denen sich das Team quasi von selbst aufstellte, scheinen vorbei. Die Neuen erweitern nicht nur die Optionen, sondern erhöhen auch die Qualität. Kicker wie der zuverlässige Rechtsverteidiger Maurice Ryboth, sein schneller Pendant auf links, Steven Dyla, oder der zweikampfstarke Mittelfeld-Abräumer Jonas Frantzozas dürften wie auch Torhüter Payam Safarpour-Malekabad sofort in die Startformation rutschen.
Sind alle Akteure fit, dann hat Sascha Walbröhl künftig in fast allen Mannschaftsteilen die Qual der Wahl. Einzig im Sturn könnte es eng werden, sollte Torjäger Onurcan Baysal einmal passen müssen. Dann käme es wohl auf Routinier Ayyoub Alaiz an, der sich nach einer durchwachsenen Premierensaison im DSC-Trikot in der Vorbereitung aber auch in vielversprechender Verfassung präsentierte.
Angesichts der deutlich komfortableren Personaldecke kann der Blick an der Windscheidstrasse nach oben gerichtet werden. Der im Vorjahr errungene siebte Tabellenplatz darf kein Maßstab sein. In einer auf den ersten Blick nicht stärker gewordenen Gruppe ist ein Platz unter den ersten Fünf keine Utopie. Hilfreich wäre in dieser Hinsicht ein guter Saisonstart. In der Liga geht es für den DSC mit einem Heimspiel gegen Bayer Dormagen und einem Auswärtsspiel bei der U23 von Ratingen 04/19 los. Auch wenn dann urlaubsbedingt noch nicht alle Spieler an Bord sein werden, sollten danach schon die ersten Zähler auf dem Punktekonto vermerkt sein.