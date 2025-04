Bezirksligist Dhrontal und Trainer gehen getrennte Wege - ab sofort

Der 35-jährige Coach, der die Hunsrücker in der siebten Saison coachte, hatte bereits vor Wochen seinen Abschied beim Aufsteiger SG Dhrontal-Weiperath/Haag/Horath/Merscheid angekündigt. Künftig coacht er die SG Trittenheim (aktuell Kreisliga A9). Für die neue Saison steht Sebastian Loewen als Trainer fest (FuPa berichtete jeweils).

„Es ist eine einvernehmliche Trennung. Es soll da auch nicht mehr hineininterpretiert werden. Ich hatte fast sieben schöne Jahre hier, die von tollen Erfolgserlebnissen, sprich zwei Aufstiegen und einem Kreispokalsieg, geprägt waren. Vor allem das bleibt hängen bei mir. Ich drücke der Mannschaft unfassbar viele Daumen, dass sie in der Bezirksliga verbleibt“, kommentiert der scheidende Trainer, der mit der Mannschaft nach dem 17. November kein Spiel mehr gewonnen hatte.

Wer das Team am Sonntag ab 14.30 Uhr im richtungsweisenden Auswärtsspiel in Sinspelt gegen die SG Utscheid/Mettendorf coachen wird und das Amt bis Saisonende interimistisch übernimmt, war nach bislang vergeblicher telefonischer Nachfrage von FuPa weder vom Sportlichen Leiter Daniel Alff noch vom Vorsitzenden des SV Haag, Niko Schemer, in Erfahrung zu bringen. Weiterer Bericht folgt.