Bezirksligist Borussia Veen bietet VfB Bottrop lange Paroli

Rund eine Stunde haben die Bezirksligaspieler von Borussia Veen im Test-Heimspiel gut gegen den VfB Bottrop dagegengehalten. Dann drehte der Landesligist auf und setzte sich am Ende dank seiner spielerischen Qualität durch. Die Gäste siegten 3:1 (0:1).

Das erste Tor der Partie erzielten die Veener durch Neuzugang Jonas van den Brock. Nach einer Bottroper Ecke schalteten die Hausherren blitzschnell um. Den Konter beendete van den Brock zum 1:0 in der 22. Minute. Es waren insbesondere die Tiefenläufe, mit denen die „Krähen“ den Gegner einige Male vor Probleme stellte. Der VfB verschoss vor der Pause einen Strafstoß. Jakob Münzner hatte in der 37. Minute gefoult. Doch Ahmed Jemaiel setzte den Ball neben den linken Pfosten.

Marcel Zalewski, der Coach des TuS Xanten, probierte es im Test beim A-Ligisten FC Neukirchen-Vluyn II vor der Pause mit einer Dreierkette. Etliche Neuzugänge standen in der Startelf, weshalb es phasenweise bei den Abläufen hakte. Innenverteidiger Jonas Vengels, der zwei Wochen im Training fehlte, spielte durch. Beim 3:2 (0:0)-Erfolg gelang ihm eine Viertelstunde für Schluss das 2:1.

Nach dem Seitenwechsel waren die Bottroper treffsicherer. Enes Bilgin (56.), Rene Biskup (77.) sowie Jemaiel (88.) schossen die Tore. Im nächsten Testspiel am kommenden Freitag stehen die Veener auf heimischem Rasen ab 19.30 Uhr dem A-Ligisten SV Vrasselt gegenüber.

David Epp erzielte den Ausgleich (50.) und der neue Offensivmann Noah Alfonso Malangi im Anschluss an eine Ecke kurz vor dem Abpfiff das 3:2. Auf der anderen Seite netzten Aldin Mahmutovic (46.) sowie Marvin Sprzagalla (88.). In der nächsten Vorbereitungspartie trifft der TuS am 3. August, 15.30 Uhr, auswärts auf den SV Menzelen.