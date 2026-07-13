Bezirksligist bedient sich beim Konkurrenten und Kreisliga-Zugang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Ljiljan Ulm aus der Kreisliga B2 Donau/Iller verstärkt sein Mittelfeld mit Maid Mušić. Der 22-Jährige wurde beim bosnischen Verein FK Sloboda Tuzla ausgebildet und durchlief anschließend Nachwuchsabteilungen von FK Tuzla City. Weitere Stationen waren Radnički Lukavac und erneut FK Tuzla City. Mušić sammelte Erfahrungen in der Premijer Liga BiH U17, der Premijer Liga BiH U19 sowie in der Prva Liga FBiH. Mit seiner Ausbildung im bosnischen Leistungsfußball soll er dem Ulmer Mittelfeld zusätzliche Qualität geben.

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SV Bonlanden

Der SV Bonlanden aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen verstärkt sich mit Angelos Zervas. Der 21-jährige Offensivspieler wechselt vom Ligakonkurrenten SV Deckenpfronn zum SVB. Zervas ist vor allem auf den offensiven Außenbahnen zuhause, kann aber auch als Mittelstürmer eingesetzt werden. Mit Schnelligkeit, Eins-gegen-Eins-Qualität und starkem Torabschluss bringt er wichtige Offensivqualitäten mit. In der vergangenen Saison erzielte er acht Treffer. In Bonlanden soll er seine Entwicklung fortsetzen und den Angriff beleben.

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Fußballbezirk Ostwürttemberg

Zweiter AOK Treff FußballGirls startet beim TSV Bartholomä

Mit dem TSV Bartholomä ist der zweite AOK Treff FußballGirls im Bezirk Ostwürttemberg in diesem Jahr erfolgreich gestartet. Nach dem Auftakt beim SV Großkuchen wurde damit ein weiteres Angebot geschaffen, um Mädchen für den Fußball zu begeistern und den Einstieg in den Vereinssport zu erleichtern.

Zur Eröffnung konnten sich die Verantwortlichen über eine große Resonanz freuen: Insgesamt 23 Mädchen nahmen an der ersten Trainingseinheit teil. Das Training wurde von Nina Schwarz und Johanna Manz geleitet, die im Bezirk Ostwürttemberg den Frauen- und Mädchenfußball verantworten. Vor Ort sorgte Thomas Metzger vom TSV Bartholomä für die Organisation und einen reibungslosen Ablauf.

Bis zu den Sommerferien finden die Trainingseinheiten in Bartholomä jeweils dienstags und donnerstags von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Bartholomä statt. Auch der bereits etablierte AOK Treff FußballGirls beim SV Großkuchen trainiert weiterhin regelmäßig – dort treffen sich die Teilnehmerinnen donnerstags von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr. An beiden Standorten sind interessierte Mädchen jederzeit herzlich eingeladen, unverbindlich am Training teilzunehmen.

Ein besonderer Dank gilt der AOK Ostwürttemberg, die das Projekt als Partner unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs in der Region leistet. Mit den beiden Standorten Großkuchen und Bartholomä konnten im Bezirk Ostwürttemberg bereits zwei AOK Treffs FußballGirls etabliert werden – ein weiterer Schritt, um Mädchen den Zugang zum Fußball zu erleichtern und langfristig neue Spielerinnen für die Vereine zu gewinnen.