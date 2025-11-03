Julia Mosel traf gegen Jeddingen doppelt – Foto: Indira Indorf

Bezirksligist Beckedorf/Ritterhude wirft Jeddingen aus dem Pokal Doppeltorschützin Mosel führt Beckedorf/Ritterhude ins Halbfinale +++ Der Bezirksligist überrascht im Bezirkspokal und besiegt den Landesligisten MTV Jeddingen mit 3:1.

Mit Leidenschaft, Wille und einem frühen Doppelschlag schaffte die SG Beckedorf/Ritterhude im Frauen-Bezirkspokal Lüneburg den Sprung ins Halbfinale.

Fr., 31.10.2025, 13:00 Uhr SG Beckedorf/Ritterhude SG Beckedorf/Ritterhude MTV Jeddingen Jeddingen 3 1 Abpfiff Im Viertelfinale traf der Bezirksligist auf den eine Klasse höher spielenden MTV Jeddingen. Die Mannschaft von Trainer Jan-Luca Grobe erwischte vor heimischem Publikum den besseren Start und setzte früh spielerische Akzente. Bereits in der fünften Minute brachte Miriam Suhr die Gastgeberinnen in Führung. Der frühe Treffer gab Sicherheit, die SG kontrollierte das Spiel und ließ den Landesligisten kaum zur Entfaltung kommen.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Mannschaft. Das war eine geschlossene, kämpferisch starke Leistung von Anfang bis Ende. Wir wussten, dass wir nur mit Leidenschaft, Wille und Teamgeist bestehen können – und genau das haben wir gezeigt“, lobte Grobe. Beckedorf/Ritterhude spielte konzentriert weiter, stand defensiv stabil und nutzte die Unsicherheiten des Gegners konsequent aus. Kurz vor der Pause erhöhte Julia Mosel in der 39. Minute auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Bezirksligist tonangebend. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf erneut Julia Mosel zum 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Emelie Rosebrock-Heemsoth verkürzte in der 63. Minute per Elfmeter auf 3:1. Die Gastgeberinnen blieben jedoch ruhig und brachten den Vorsprung sicher ins Ziel. Trainer Jan-Luca Grobe sah den Schlüssel zum Erfolg vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit. „Besonders beeindruckend war unser Zusammenhalt – jede hat für die andere gekämpft“, betonte er.