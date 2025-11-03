Bezirksligist Beckedorf/Ritterhude wirft Jeddingen aus dem Pokal

Mit Leidenschaft, Wille und einem frühen Doppelschlag schaffte die SG Beckedorf/Ritterhude im Frauen-Bezirkspokal Lüneburg den Sprung ins Halbfinale.
Im Viertelfinale traf der Bezirksligist auf den eine Klasse höher spielenden MTV Jeddingen. Die Mannschaft von Trainer Jan-Luca Grobe erwischte vor heimischem Publikum den besseren Start und setzte früh spielerische Akzente. Bereits in der fünften Minute brachte Miriam Suhr die Gastgeberinnen in Führung. Der frühe Treffer gab Sicherheit, die SG kontrollierte das Spiel und ließ den Landesligisten kaum zur Entfaltung kommen.
„Wir sind sehr stolz auf unsere Mannschaft. Das war eine geschlossene, kämpferisch starke Leistung von Anfang bis Ende. Wir wussten, dass wir nur mit Leidenschaft, Wille und Teamgeist bestehen können – und genau das haben wir gezeigt“, lobte Grobe. Beckedorf/Ritterhude spielte konzentriert weiter, stand defensiv stabil und nutzte die Unsicherheiten des Gegners konsequent aus. Kurz vor der Pause erhöhte Julia Mosel in der 39. Minute auf 2:0.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Bezirksligist tonangebend. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf erneut Julia Mosel zum 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Emelie Rosebrock-Heemsoth verkürzte in der 63. Minute per Elfmeter auf 3:1. Die Gastgeberinnen blieben jedoch ruhig und brachten den Vorsprung sicher ins Ziel. Trainer Jan-Luca Grobe sah den Schlüssel zum Erfolg vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit. „Besonders beeindruckend war unser Zusammenhalt – jede hat für die andere gekämpft“, betonte er.
Auf der anderen Seite zeigte sich Jeddingens Trainer Markus Schwarz, der erneut auf einige wichtige Spielerinnen verzichten musste, enttäuscht: „Offensiv waren wir nicht so gefährlich wie in den vergangenen Wochen.“ Er erkannte zugleich die Leistung des Gegners an: „Beckedorf hat in der ersten Halbzeit sehr stark gespielt. Sie haben unsere Abwehrreihen schnell überspielt, wir standen schlecht, die Absprachen haben nicht gepasst und wir waren zu weit weg von den Gegenspielern. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen würden.“
Für Schwarz war die Partie ein Spiegelbild der aktuellen Situation. „Wir befinden uns derzeit in einer wirklich schwierigen Phase, man kann schon von einer kleinen Krise sprechen. Spielerisch bekommen wir momentan einfach nicht viel auf die Reihe“, sagte er und forderte einen Neustart: „Jetzt heißt es, den Blick nach vorne zu richten, sich neu zu fokussieren und im nächsten Spiel wieder anzugreifen.“