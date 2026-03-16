Bezirksligist aus dem Kreis Herford holt einen Ex-Profi

Trägt in der nächsten Saison das Trikot des TuS GW Pödinghausen: Die Sportlichen Leiter Bruno Gabel (l.) und Mike Tönsing (r.) freuen sich über die Zusage von Aykut Soyak. – Foto: Thomas Vogelsang

Der TuS GW Pödinghausen hat ein erstes personelles Ausrufezeichen im Hinblick auf die neue Saison gesetzt. Der aktuelle Spitzenreiter der Bezirksliga-Staffel 1 verpflichtete mit Aykut Soyak einen Spieler, der einige Erfahrung aus höheren Spielklassen mit in den Engeraner Vorort bringt.

Der 30-Jährige, der im zentralen Mittelfeld agiert, wurde in seiner Geburtsstadt Paderborn beim SCP ausgebildet und absolvierte für die Domstädter zwischen 2016 und 2018 als Profi 18 Spiele in der 3. Liga. Hinzu kommen 42 Spiele in der Regionalliga, 44 in der Oberliga und 29 in der Westfalenliga. Seine Vereine hießen unter anderem SV Elversberg, Viktoria Berlin und 1. FC Lok Leipzig.

Aktueller Spieler knüpft den Kontakt

Nun suchte Soyak, der in wenigen Wochen von Paderborn nach Herford zieht, hier einen Verein, um noch einige Zeit ambitioniert auf einem guten Niveau zu spielen. „Der Kontakt zu uns ist über unseren Abwehrspieler Orkun Tosun zustande gekommen. Es hat auch zwischenmenschlich sofort gepasst“, freut sich Pödinghausens Sportlicher Leiter Mike Tönsing über die Zusage Soyaks unabhängig von der künftigen Ligenzugehörigkeit. „Es ist wichtig, dass man sich wohlfühlt. Mit dem Spaß kommt der Erfolg, und ich möchte hier mit Pödinghausen so erfolgreich wie möglich sein“, sagt Aykut Soyak.