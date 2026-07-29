Bezirksligist 1. FCW empfängt Regionalliga-Aufsteiger VfB 03

„Dass wir in Wülfrath noch einmal die Möglichkeit haben, auf Rasen zu spielen, passt natürlich sehr gut in unsere Vorbereitung auf das Bocholt-Spiel“, betont Philipp Schütz. Der VfB 03-Coach ergänzt: „Wir werden so kurz vor dem Auftakt ganz besonders auf eine ausgewogene Belastungssteuerung achten und keineswegs mit der für Samstag angedachten Startelf durchspielen. Grundsätzlich steht das Gerüst, aber ein, zwei Positionen sind noch offen. Da kann sich der ein oder andere womöglich noch kurzfristig anbieten.“ Nicht zuletzt geht es ja auch darum, personelle Alternativen für die kommenden Wochen zu erkennen.

Die Hildener, die – abgesehen vom Kreuzbandriss, den Mittelfeldspieler Lukas Lier in einer Trainingseinheit erlitt – verletzungsfrei durch die Vorbereitung kamen, wollen mit ihrem aktuell zur Verfügung stehenden Kader anreisen. Wobei eben auch die Jungs von der Bank, so sehen es die Trainer, noch einmal auf sich aufmerksam machen können. Der Kader ist groß und die Regionalligasaison sehr lang. Und dass das Aufgebot des FCW von der Gesamtqualität mehr hergibt als (nur) Bezirksliganiveau, das hat sich auch in Hilden herumgesprochen. Nochmals Philipp Schütz: „Wülfrath hat einen individuell gut besetzten Kader. Selbst wenn die sogenannte Generalprobe schon hinter uns liegt, rechnen wir, zumindest in fußballerischer Hinsicht, mit einem Härtetest.“