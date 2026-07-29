Bezirksligist 1. FCW empfängt Regionalliga-Aufsteiger VfB 03

Der frischgebackene Regionalliga-Aufsteiger ist der dritte Hochkaräter, mit dem es der FCW in der Vorbereitung zu tun bekommt. Dem bemerkenswerten 1:0-Erfolg gegen den Wuppertaler SV folgte vor einer Woche die 0:3-Niederlage bei der SSVg Velbert. Während die beiden Klubs am Ende der vergangenen Saison aus der Regionalliga abstiegen, kletterten die vom Cheftrainerduo Toni Molina und Philipp Schütz angeleiteten Hildener eine Liga höher. Meistermacher war indes Tim Schneider, der jetzt beim WSV in der Verantwortung steht. So weit der Rückblick.
In Wülfrath freuen sie sich auf den attraktiven Vergleich mit dem VfB 03. Ein Spiel gegen einen Klub aus der Regionalliga, das ist schon eine spezielle Herausforderung. Egal, ob gerade erst aufgestiegen oder schon in der vierthöchsten deutschen Spielklasse etabliert. Angepfiffen wird die Partie an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr im Lhoist Sportpark. Für den Gast eine weitere Gelegenheit, auf Naturrasen zu testen, bevor es bereits am Samstag (16 Uhr – Bandsbusch-Stadion) erstmals um Punkte geht.
„Auch für unsere Jungs ist das ein sportliches Highlight, schließlich hast du es als Bezirksligaklub nicht alle Tage mit einem Gegner aus der Regionalliga zu tun. Da spielt es für uns auch keine Rolle, mit welcher Startelf die Gäste auflaufen. Selbst wenn bei denen im Hinblick auf den Samstag punktuell die ein oder andere Stammkraft geschont wird, bringen die immer noch eine starke Truppe aufs Feld. Dann eben mit Jungs, die zumindest mittelfristig einen Platz in der Anfangsformation beanspruchen und sich nachdrücklich anbieten wollen“, sagt Joscha Weber. Der FCW-Coach wiederum wird eine Elf aufbieten, die dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich macht. „Solch eine Begegnung ist ja auch eine Art Belohnung für unsere Jungs, die bisher eine starke Vorbereitung ablieferten, sich alle zu hundert Prozent einbringen – im Training und in den Testspielen. Wir wollen dem Gegner so lange wie möglich Paroli bieten, das ist vordergründig unsere Ausrichtung. Die sportliche Qualität bringt unsere Mannschaft auf jeden Fall mit.“
Die Generalprobe der Hildener fiel anders als erwartet aus. Eine Woche vor dem Heimauftakt gegen Bocholt sollte bei der SpVgg Erkenschwick noch einmal auf Naturrasen getestet werden. Das konnte der westfälische Oberligist so allerdings nicht fest zusagen. Alternativ spielte der VfB 03 am Sonntag beim letztjährigen Oberligarivalen TSV Meerbusch. Auf dessen Naturrasenplatz gab es einen 4:0-Sieg. Am Mittwoch in Wülfrath also eine weitere Begegnung, um sich mit der „grünen Wiese“ vertraut zu machen. Dazu muss man wissen, dass der Aufsteiger in den vergangenen Jahren seine Heimspiele stets auf dem Kunstrasenplatz an der Hoffeldstraße austrug.
„Dass wir in Wülfrath noch einmal die Möglichkeit haben, auf Rasen zu spielen, passt natürlich sehr gut in unsere Vorbereitung auf das Bocholt-Spiel“, betont Philipp Schütz. Der VfB 03-Coach ergänzt: „Wir werden so kurz vor dem Auftakt ganz besonders auf eine ausgewogene Belastungssteuerung achten und keineswegs mit der für Samstag angedachten Startelf durchspielen. Grundsätzlich steht das Gerüst, aber ein, zwei Positionen sind noch offen. Da kann sich der ein oder andere womöglich noch kurzfristig anbieten.“ Nicht zuletzt geht es ja auch darum, personelle Alternativen für die kommenden Wochen zu erkennen.
Die Hildener, die – abgesehen vom Kreuzbandriss, den Mittelfeldspieler Lukas Lier in einer Trainingseinheit erlitt – verletzungsfrei durch die Vorbereitung kamen, wollen mit ihrem aktuell zur Verfügung stehenden Kader anreisen. Wobei eben auch die Jungs von der Bank, so sehen es die Trainer, noch einmal auf sich aufmerksam machen können. Der Kader ist groß und die Regionalligasaison sehr lang. Und dass das Aufgebot des FCW von der Gesamtqualität mehr hergibt als (nur) Bezirksliganiveau, das hat sich auch in Hilden herumgesprochen. Nochmals Philipp Schütz: „Wülfrath hat einen individuell gut besetzten Kader. Selbst wenn die sogenannte Generalprobe schon hinter uns liegt, rechnen wir, zumindest in fußballerischer Hinsicht, mit einem Härtetest.“