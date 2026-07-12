 2026-07-09T13:54:06.091Z

Ligabericht

Bezirksligen Weser-Ems 2026/27: Die Staffeln im Überblick

Bezirksligen Weser-Ems 2026/27: Diese Vereine gehen in den fünf Staffeln an den Start

von m.c · Gestern, 22:59 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fabricio Trujillo

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BZL Weser-Ems St. 5
BZL Weser-Ems St. 3
BZL Weser-Ems St. 2
BZL Weser-Ems St. 4
BZL Weser-Ems St. 1

Die Einteilung der Bezirksligen im NFV-Bezirk Weser-Ems für die Saison 2026/27 steht fest. Insgesamt kämpfen die Vereine in fünf regionalen Staffeln um Punkte, den Klassenerhalt und den Aufstieg in die Landesliga Weser-Ems. Die geografische Aufteilung sorgt auch in diesem Jahr für zahlreiche Lokalderbys und kurze Fahrtwege. Der Bezirk Weser-Ems ist der einzige NFV-Bezirk, der bis zu fünf Bezirksliga-Staffeln führen kann

Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1

  • TSV Riepe (Aufsteiger)
  • SV Ihlow (Aufsteiger)
  • TuS Leerhafe (Aufsteiger)
  • SV SF Larrelt/FA Wybelsum (Aufsteiger)
  • GW Firrel (Absteiger)
  • TuS Esens (Absteiger)
  • Germania Leer
  • SpVg Aurich
  • TV Bunde
  • SV Hage
  • SV Großefehn
  • TuRa Westrhauderfehn
  • SV Wallinghausen
  • SV BW Borssum
  • SV Concordia Ihrhove
  • FC Norden
  • TuS Middels

Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2

  • Delmenhorster TB (Aufsteiger)
  • FC F.W. Zetel (Aufsteiger)
  • TuS Petersfehn (Aufsteiger)
  • SV Brake (Absteiger)
  • VfL Oldenburg II
  • TV Jahn Delmenhorst
  • Heidmühler FC
  • GVO Oldenburg
  • 1.FC Nordenham
  • WSC Frisia Wilhelmshaven
  • TuS Obenstrohe
  • FC Rastede
  • VfL Stenum
  • SV Tur Abdin Delmenhorst
  • FC Hude
  • TSV Großenkneten

Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3

  • SC Baccum (Aufsteiger)
  • SV Bokeloh (Aufsteiger)
  • SV Listrup (Aufsteiger)
  • SV Suddendorf-Samern (Aufsteiger)
  • ASV Altenlingen
  • SC Spelle-Venhaus II
  • SF Schwefingen
  • SG Freren
  • SV Alemannia Salzbergen
  • SV Concordia Emsbüren
  • SV Langen
  • SV Olympia Laxten
  • SV Vorwärts Nordhorn II
  • SV Bad Bentheim
  • VfL Weiße Elf Nordhorn
  • SV Veldhausen 07

Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4

  • SV Emstek (Aufsteiger)
  • SV Steinfeld (Aufsteiger)
  • SFN Vechta (Absteiger)
  • FC Lastrup
  • VfL Oythe
  • RW Damme
  • SV Hansa Friesoythe
  • SW Osterfeine
  • SV Bethen
  • SV Höltinghausen
  • SV Thüle
  • SV Molbergen
  • SV Holdorf
  • TuS Lutten
  • SV Amasyaspor Lohne
  • GW Brockdorf

Bezirksliga Weser-Ems Staffel 5

  • TuS Hilter (Aufsteiger)
  • BW Hollage II (Aufsteiger)
  • TSV Wallenhorst (Aufsteiger)
  • VfR Voxtrup (Absteiger)
  • SSC Dodesheide
  • SV Bad Laer
  • SV Bad Rothenfelde
  • TuS Berge
  • 1.FCR 09 Bramsche
  • SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte
  • Viktoria Gesmold
  • SC Glandorf
  • Sportfreunde Lechtingen
  • SC Melle 03 II
  • TuS Eintracht Rulle
  • TSV Venne

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