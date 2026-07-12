Bezirksligen Weser-Ems 2026/27: Die Staffeln im Überblick

– Foto: Fabricio Trujillo

Die Einteilung der Bezirksligen im NFV-Bezirk Weser-Ems für die Saison 2026/27 steht fest. Insgesamt kämpfen die Vereine in fünf regionalen Staffeln um Punkte, den Klassenerhalt und den Aufstieg in die Landesliga Weser-Ems. Die geografische Aufteilung sorgt auch in diesem Jahr für zahlreiche Lokalderbys und kurze Fahrtwege. Der Bezirk Weser-Ems ist der einzige NFV-Bezirk, der bis zu fünf Bezirksliga-Staffeln führen kann



