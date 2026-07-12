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Ligabericht
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Bezirksligen Weser-Ems 2026/27: Die Staffeln im Überblick
Bezirksligen Weser-Ems 2026/27: Diese Vereine gehen in den fünf Staffeln an den Start
Die Einteilung der Bezirksligen im NFV-Bezirk Weser-Ems für die Saison 2026/27 steht fest. Insgesamt kämpfen die Vereine in fünf regionalen Staffeln um Punkte, den Klassenerhalt und den Aufstieg in die Landesliga Weser-Ems. Die geografische Aufteilung sorgt auch in diesem Jahr für zahlreiche Lokalderbys und kurze Fahrtwege. Der Bezirk Weser-Ems ist der einzige NFV-Bezirk, der bis zu fünf Bezirksliga-Staffeln führen kann
Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1
TSV Riepe (Aufsteiger)
SV Ihlow (Aufsteiger)
TuS Leerhafe (Aufsteiger)
SV SF Larrelt/FA Wybelsum (Aufsteiger)
GW Firrel (Absteiger)
TuS Esens (Absteiger)
Germania Leer
SpVg Aurich
TV Bunde
SV Hage
SV Großefehn
TuRa Westrhauderfehn
SV Wallinghausen
SV BW Borssum
SV Concordia Ihrhove
FC Norden
TuS Middels
Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2
Delmenhorster TB (Aufsteiger)
FC F.W. Zetel (Aufsteiger)
TuS Petersfehn (Aufsteiger)
SV Brake (Absteiger)
VfL Oldenburg II
TV Jahn Delmenhorst
Heidmühler FC
GVO Oldenburg
1.FC Nordenham
WSC Frisia Wilhelmshaven
TuS Obenstrohe
FC Rastede
VfL Stenum
SV Tur Abdin Delmenhorst
FC Hude
TSV Großenkneten
Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3
SC Baccum (Aufsteiger)
SV Bokeloh (Aufsteiger)
SV Listrup (Aufsteiger)
SV Suddendorf-Samern (Aufsteiger)
ASV Altenlingen
SC Spelle-Venhaus II
SF Schwefingen
SG Freren
SV Alemannia Salzbergen
SV Concordia Emsbüren
SV Langen
SV Olympia Laxten
SV Vorwärts Nordhorn II
SV Bad Bentheim
VfL Weiße Elf Nordhorn
SV Veldhausen 07
Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4
SV Emstek (Aufsteiger)
SV Steinfeld (Aufsteiger)
SFN Vechta (Absteiger)
FC Lastrup
VfL Oythe
RW Damme
SV Hansa Friesoythe
SW Osterfeine
SV Bethen
SV Höltinghausen
SV Thüle
SV Molbergen
SV Holdorf
TuS Lutten
SV Amasyaspor Lohne
GW Brockdorf
Bezirksliga Weser-Ems Staffel 5
TuS Hilter (Aufsteiger)
BW Hollage II (Aufsteiger)
TSV Wallenhorst(Aufsteiger)
VfR Voxtrup (Absteiger)
SSC Dodesheide
SV Bad Laer
SV Bad Rothenfelde
TuS Berge
1.FCR 09 Bramsche
SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte
Viktoria Gesmold
SC Glandorf
Sportfreunde Lechtingen
SC Melle 03 II
TuS Eintracht Rulle
TSV Venne
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