Bezirksligen: So sehen die ersten Spieltage aus

Bezirksliga Ost



1. Spieltag (19./20.Juli)

SpVgg GW Deggendorf - FC Künzing (Fr, 18:45 Uhr)

SV Hofkirchen - SV Schalding-Heininig II (Fr, 18:45 Uhr)

TSV Waldkirchen - SV Grainet (Fr, 19 Uhr)

TSV Grafenau - SpVgg Ruhmannsfelden (Fr, 19 Uhr)

SV Hutthurm - SV Oberpolling (Fr, 19 Uhr)

FC Obernzell-Erlau - SV Garham (Fr, 19 Uhr)

SpVgg Niederalteich - TSV Mauth (Sa, 14 Uhr)

TSV-DJK Oberdiendorf - SV Bischofsmais (Sa, 17 Uhr)







2. Spieltag (Mi 23. Juli)

FC Künzing - FC Obernzell-Erlau (18:30 Uhr)

SV Garham - SpVgg Niederalteich (18:30 Uhr)

SpVgg Ruhmannsfelden - SV Hofkirchen (18:30 Uhr)

SV Schalding-Heining II - TSV Waldkirchen (18:30 Uhr)

SV Grainet - SpVgg GW Degegendorf (18:30 Uhr)

TSV Mauth - TSV-DJK Oberdiendorf (19 Uhr)

SV Bischofsmais - SV Hutthurm (19 Uhr)

SV Oberpolling - TSV Grafenau (19 Uhr)





3. Spieltag (25./26./27. Juli)

TSV-DJK Oberdiendorf - SV Garham (Fr, 18:30 Uhr)

TSV Waldkirchen - SpVgg GW Deggendorf (Sa, 15 Uhr)

TSV Grafenau - SV Bischofsmais (Sa, 15 Uhr)

SV Hutthurm - TSV Mauth (Sa, 15 Uhr)

SpVgg Niederalteich - FC Künzing (Sa, 16 Uhr)

SV Hofkirchen - SV Oberpolling (Sa, 17 Uhr)

FC Obernzell-Erlau - SV Grainet (So, 14 Uhr)

SV Schalding-Heining II - SpVgg Ruhmannsfelden (So, 16 Uhr)





4. Spieltag (01./02./03. August)

TSV Mauth - TSV Grafenau (Fr, 18:30 Uhr)

SpVgg Niederalteich - SV Grainet (Fr, 18:30 Uhr)

SpVgg Ruhmannsfelden - TSV Waldkirchen (Fr, 19 Uhr)

SV Garham - SV Hutthurm (Sa, 15 Uhr)

SV Oberpolling - SV Schalding-Heining II (Sa, 15 Uhr)

SpVgg GW Deggendorf - FC Obernzell-Erlau (Sa, 16 Uhr)

FC Künzing - TSV-DJK Oberdiendorf (Sa, 16:30 Uhr)

SV Bischofsmais - SV Hofkirchen (So, 16 Uhr)





5. Spieltag (08./09./10. August)

TSV-DJK Oberdiendorf - SV Grainet (Fr, 18:30 Uhr)

SpVgg Niederalteich - SpVgg GW Deggendorf (Fr, 18:45 Uhr)

SV Hutthurm - FC Künzing (Fr, 19 Uhr)

TSV Waldkirchen - FC Obernzell-Erlau (Sa, 15 Uhr)

TSV Grafenau - SV Garham (Sa, 15 Uhr)

SpVgg Ruhmannsfelden - SV Oberpolling (Sa, 17 Uhr)

SV Hofkirchen - TSV Mauth (Sa, 17 Uhr)

SV Schalding-Heining II - SV Bischofsmais (So, 16 Uhr)







Bezirksliga West



1. Spieltag (18./19./20. Juli)

FC Ergolding - SV Neufraunhofen (Fr, 18:30 Uhr)

FC Walkertshofen - TSV Langquaid (Fr, 19:30 Uhr)

ATSV Kelheim - SC Falkenberg (Sa, 14:30 Uhr)

ASCK Simbach - TV Geisenhausen (Sa, 16 Uhr)

FC-DJK SImbach - SpVgg Plattling (Sa, 16 Uhr)

SV Sallach - TV Schierling (Sa, 16 Uhr)

TV Aiglsbach - TuS Pfarrkirchen (Sa, 17:30 Uhr)

SV Türk Gücü Straubing - FSV VfB Straubing (So, 14 Uhr)





2. Spieltag (Mi 23. Juli)

TuS Pfarrkirchen - SV Türk Gücü Straubing (18:30 Uhr)

TV Schierling - ASCK Simbach (18:30 Uhr)

TV Geisenhausen - FC-DJK Simbach (18:30 Uhr)

SpVgg Plattling - ATSV Kelheim (18:30 Uhr)

TSV Langquaid - SV Sallach (18:45 Uhr)

FSV VfB Straubing - FC Walkertshofen (19 Uhr)

SC Falkenberg - FC Ergolding (19 Uhr)

SV Neufraunhofen - TV Aiglsbach (19 Uhr)





3. Spieltag (26./27. Juli)

ATSV Kelheim - TV Geisenhausen (Sa, 15 Uhr)

FC-DJK Simbach - TV Schierling (Sa, 16 Uhr)

ASCK Simbach - TSV Langquaid (Sa, 16 Uhr)

FC Ergolding - TV Aiglsbach (Sa, 17 Uhr)

SC Falkenberg - SpVgg Plattling (Sa, 17 Uhr)

SV Sallach - FSV VfB Straubing (So, 14 Uhr)

SV Türk Gücü Straubing - SV Neufraunhofen (So, 15 Uhr)

FC Walkertshofen - TuS Pfarrkirchen (So, 16 Uhr)





4. Spieltag (01./02./03. August)

TSV Langquaid - FC-DJK Simbach (Fr, 18:30 Uhr)

SV Neufraunhofen - FC Walkertshofen (Fr, 19 Uhr)

TuS Pfarrkirchen - SV Sallach (Sa, 14 Uhr)

SpVgg Plattling - FC Ergolding (Sa, 16 Uhr)

TV Schierling - ATSV Kelheim (So, 16 Uhr)

TV Geisenhausen - SC Falkenberg (So, 16 Uhr)

TV Aiglsbach - SV Türk Gücü Straubing (So, 16 Uhr)

FSV VfB Straubing - ASCK Simbach (So, 17 Uhr)





5. Spieltag (08./09./10. August)

FC-DJK Simbach - FSV VfB Straubing (Fr, 18:30 Uhr)

SV Sallach - SV Neufraunhofen (Sa, 14 Uhr)

ATSV Kelheim - TSV Langquaid (Sa, 15 Uhr)

FC Ergolding - SV Türk Gücü Straubing (Sa, 17 Uhr)

SC Falkenberg - TV Schierling (So, 14 Uhr)

ASCK Simbach - TuS Pfarrkirchen (So, 16 Uhr)

SpVgg Plattling - TV Geisenhausen (So, 16 Uhr)

FC Walkertshofen - TV Aiglsbach (So, 17 Uhr)