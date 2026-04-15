Bezirksligen Mittelfranken: Der Fahrplan für die Saison 2026/27 steht! Die Urlaubsplanung der Amateurkicker in Mittelfranken kann beginnen: Der BFV hat den offiziellen Rahmenterminkalender für die Saison 2026/2027 veröffentlicht. Wir zeigen euch, wann die Kugel in der Bezirksliga Nord und Süd rollt. von red · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfoto Zink / L.Pfoertsch

Während die aktuelle Spielzeit noch in die heiße Phase geht, wirft die kommende Saison bereits ihre Schatten voraus. Für die Mannschaften der Bezirksliga Mittelfranken beginnt das Abenteuer 2026/27 im Hochsommer.

Saisonstart Ende Juli Der offizielle Startschuss (1. Spieltag) fällt am Sonntag, den 26. Juli 2026. Zuvor wird bereits im Toto-Pokal gestartet, bevor es Ende Juli um die ersten Punkte für den Aufstieg oder gegen den Abstieg geht. Mammutprogramm im Herbst – Winterpause ab November Der Herbst hat es in sich. Bis zur Winterpause sollen nach Plan insgesamt 20 Spieltage absolviert werden. Der letzte reguläre Spieltag des Jahres 2026 findet am 22. November statt. Für wetterbedingte Nachholspiele hält sich der Verband die Wochenenden bis zum 6. Dezember offen.

Budenzauber und Re-Start 2027 Nach der Bescherung und dem Jahreswechsel steht der Januar ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Die Hallenbezirksmeisterschaft ist für das Wochenende am 17. Januar 2027 terminiert, gefolgt von der Verbandsmeisterschaft am 24. Januar. Draußen geht es dann – je nach Witterung – ab März wieder zur Sache. Die ersten Nachholspieltage sind für den 7. März geplant, bevor am 14. März 2027 mit dem 21. Spieltag der reguläre Spielbetrieb wieder voll anläuft.