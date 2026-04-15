Bezirksligen Mittelfranken: Der Fahrplan für die Saison 2026/27 steht!

Während die aktuelle Spielzeit noch in die heiße Phase geht, wirft die kommende Saison bereits ihre Schatten voraus. Für die Mannschaften der Bezirksliga Mittelfranken beginnt das Abenteuer 2026/27 im Hochsommer.
Der offizielle Startschuss (1. Spieltag) fällt am Sonntag, den 26. Juli 2026. Zuvor wird bereits im Toto-Pokal gestartet, bevor es Ende Juli um die ersten Punkte für den Aufstieg oder gegen den Abstieg geht.
Der Herbst hat es in sich. Bis zur Winterpause sollen nach Plan insgesamt 20 Spieltage absolviert werden. Der letzte reguläre Spieltag des Jahres 2026 findet am 22. November statt. Für wetterbedingte Nachholspiele hält sich der Verband die Wochenenden bis zum 6. Dezember offen.
Nach der Bescherung und dem Jahreswechsel steht der Januar ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Die Hallenbezirksmeisterschaft ist für das Wochenende am 17. Januar 2027 terminiert, gefolgt von der Verbandsmeisterschaft am 24. Januar.
Draußen geht es dann – je nach Witterung – ab März wieder zur Sache. Die ersten Nachholspieltage sind für den 7. März geplant, bevor am 14. März 2027 mit dem 21. Spieltag der reguläre Spielbetrieb wieder voll anläuft.
Die Entscheidung um die Meisterschaft fällt am Samstag, den 22. Mai 2027 (30. Spieltag). Direkt im Anschluss dürfen sich die Fans auf die Hochspannung der Relegation freuen, die für Ende Mai und Anfang Juni angesetzt ist. Das Toto-Pokal-Finale auf Verbandsebene bildet am 29. Mai einen weiteren Höhepunkt im Kalender.
Hier die wichtigsten Eckdaten im Überblick:
1. Spieltag: 26.07.2026
Letzter Spieltag 2026: 22.11.2026
Hallenbezirksmeisterschaft: 17.01.2027
Wiederbeginn nach Winterpause: 14.03.2027
30. Spieltag (Saisonende): 22.05.2027
Relegation: Ab 24.05.2027