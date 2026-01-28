Bezirksligen: Kaum spielentscheidende Fehlentscheidungen

Ein faires und ruhiges Halbjahr haben die Oberpfälzer Bezirksligen hinter sich. Es gab kaum Zwischenfälle und vergleichsweise wenige Sportgerichtsfälle. Unter anderem das wurde bei der Halbzeittagung der Schiedsrichter auf Bezirksebene besprochen. Zu dieser lud vor wenigen Tagen Bezirks-Schiedsrichterobmann Markus Weigert zusammen mit seinen Ausschuss-Mitgliedern Philipp Götz und Roman Solter. Es wurde zurück und voraus geblickt.
„Grundsätzlich war es bis zur Winterpause eine ruhige und faire Runde in den Bezirksligen. Das bestätigt auch das Sportgericht. 57 Fälle wurden behandelt, wovon sich die meisten um Notbremsen oder Foulspiele drehten. Dementsprechend gab es kein gravierendes Augenmerk auf irgendwelche Unsportlichkeiten untereinander oder gegenüber Schiedsrichtern“, berichtet ein zufriedener Weigert im Gespräch mit FuPa. Es habe eine schriftliche und zwei mündliche Beschwerden von Vereinen gegen einen Unparteiischen gegeben. Bis auf wenige Ausnahmen seien sehr viele Schiedsrichter verfügbar und einsetzbar gewesen – auch kurzfristig. Der Austausch mit den Nachbarbezirken laufe reibungslos. Zufrieden ist der Schiri-Obmann, der viel Wert auf Kommunikation sowie Präsenz auf den Fußballplätzen legt, auch mit der Zusammenarbeit mit den Vereinen: „Diese läuft harmonisch, da spielen auch die Vereine mit. Es hat keine Probleme oder Diskussionen gegeben.“
Durch die neumodischen Kamera-Systeme, die inzwischen viele Klubs auf ihren Sportplätzen installiert haben, können strittige Spielszenen und Schiedsrichter-Entscheidungen im Nachgang nochmal angeschaut werden. „Da sind wir mit den Leistungen durchaus zufrieden. Bis zur Winterpause wurden 157 Bezirksligaspiele gecoacht bzw. beobachtet. In der Rubrik der spielrelevanten Einzelszenen haben wir zehn Schiedsrichterentscheidungen festgestellt, die falsch waren. In den meisten Fällen wurde das Foulspiel oder die Situation richtig bewertet, doch die Szenerie falsch beanstandet. Es wurde eine zu milde Strafe ausgesprochen, beispielsweise Gelb statt Rot“, berichtet Markus Weigert.