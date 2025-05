Bezirksligen im Südsaar-Bereich mit sehr vielen Fragezeichen

Fangen wir mal damit an, wer aus der Landesliga Süd absteigen kann und in welcher Bezirksliga er dann landet.

Damit steht ein Absteiger in die Bezirksliga Köllertal/Warndt fest, es können aber auch noch zwei oder sogar drei werden. Die Bezirksliga Saarbrücken hingegen muss mit null bis zwei Absteigern rechnen. Möglich, dass sich das erst am letzten Spieltag entscheidet, wenn Gersweiler zu Hause gegen die Schafbrücke antritt.

Damit sind wir schon bei einem weiten Feld an möglichen Absteigern. Im Köllertal eins bis drei, in Saarbrücken null bis zwei.

Und einfacher wird es nicht, denn auch bei den möglichen Aufsteigern aus den drei Kreisligen A gibt es einiges zu beachten:

Kreisliga A Köllertal-Warndt: Hier sind wir schon gleich bei einem Sonderfall. Von den ersten fünf der Tabelle darf nur der FV Püttlingen aufsteigen, weil alle anderen bereits ein Team in der Bezirksliga haben. Hierzu die Aussage vom Kreisvorsitzenden Martin Thieser: „Wenn der Meister nicht aufsteigen darf oder will, rückt der Vizemeister als Aufsteiger nach. Ein Tabellendritter oder -vierter darf dagegen nur nachrücken, wenn in der Spielklasse, in die er aufsteigen würde, eine Mannschaft fehlt.“

Das bedeutet: der FV Püttlingen muss Zweiter werden, wenn er sich nicht darauf verlassen will, dass in der Bezirksliga Köllertal-Warndt am Ende eine Mannschaft fehlt.“

Und das schauen wir uns jetzt mal an:

Am wahrscheinlichsten ist, dass von oben einer absteigt (AY Yildiz). Dazu kommen dann der Meister der Kreisliga A Süd (DJK Püttlingen II oder Walpershofen II). Der Verlierer dieses Titelkampfes geht in die Relegation. Diese Relegation der Tabellenzweiten ist im Süden ein besonderes Schmankerl: Zum Ersten darf Güdingen II (2. KA Saarbrücken) nicht aufsteigen, sie haben die erste schon in der Bezirksliga. In der Köllertal-Warndt dürfte nur der FV Püttlingen an der Relegation teilnehmen, wenn sie Zweiter werden. Dann steigt das Team aber direkt auf, weil alle anderen nicht dürfen.

Können Sie noch folgen???

Also ist es sehr wahrscheinlich, dass auch der Tabellenzweite der Kreisliga A Süd aufsteigt, ohne ein Relegationsspiel zu bestreiten, ganz einfach, weil zur Zeit kein Gegner da wäre. Die einzige Mannschaft, die als möglicher Kontrahent noch in Frage kommt, ist Viktoria Hühnerfeld II (Dritter in der KA Saarbrücken). Dafür müssten sie aber die zwei Punkte besser stehenden Güdinger noch abfangen, um selbst Zweiter zu werden.

Gewinnt jetzt Ludweiler die Relegation der Bezirksliga-Zweiten gegen den SV Scheidt, fehlt eine Mannschaft im Köllertal und der FV Püttlingen wäre der einzige Anwärter auf diesen Bezirksliga-platz







Bezirksliga Saarbrücken: Tabelle

Fangen wir mit der besten Möglichkeit an: Von oben kommt keiner und von unten nur der FCT Sulzbach als Meister aus der Kreisliga A Saarbrücken. Wenn dann auch noch der Tabellenzweite (Scheidt gegen Ludweiler) in die Landesliga aufsteigt, fehlen zwei Mannschaften. Und da muss man etwas suchen, bis man fündig wird. Ein Anwärter ist Viktoria Hühnerfeld II als Tabellendritter (KA SB). Der Zweite Anwärter wäre der Tabellendritte in der KA Süd, der FV Fischbach II, der den direkten Vergleich gegen die punktgleichen SF Hanweiler gewonnen hat.

Zu beachten ist noch, dass der derzeitige Tabellenzweite der A Saarbrücken, der SV Güdingen II nicht aufsteigen darf, wenn ihre Erste es nicht doch noch in die Landesliga packt.

Und dann sind wir auch noch den schlechtesten Fall schuldig: Von oben kommen Schafbrücke und Altenwald, von unten nur der FCT Sulzbach. Verliert dann auch noch der Zweite aus Scheidt die Relegation, müssen TuS Jägersfreude und der FV Bischmisheim II aus der Liga absteigen.