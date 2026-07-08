Bezirksligen: Endgültige Spielpläne fixiert

Keiner ist früher dran: Vorgezogen auf den 16. Juli wurde das Heimspiel des FC Weiden-Ost gegen den SV Etzenricht in der Bezirksliga Nord. – Foto: Rudi Walberer

Wenn man so will, ist es das Eröffnungsspiel für die 32 Oberpfälzer Bezirksligisten: Bereits nächsten Donnerstag, 16. Juli, um 19 Uhr wird an der Weidener Stresemannstraße die Spielzeit 2026/27 eröffnet. Der FC Weiden-Ost und Landesliga-Absteiger SV Etzenricht kämpfen in der Nord-Staffel um die ersten Bezirksliga-Punkte der neuen Saison. Die Partie wurde um einen Tag nach vorne verlegt.



Die endgültigen Spielpläne der beiden Bezirksligen sind inzwischen fixiert worden. Erwartungsgemäß hat es im Vergleich zu den vorläufigen Plänen noch zahlreiche terminliche Verschiebungen gegeben. In der Bezirksliga Süd machen zwei Derbys den Auftakt. Am Freitagabend des 17. Juli geht das Regensburger Stadtduell zwischen dem Sportclub und dem BSC sowie das Bayerwaldduell zwischen Aufsteiger FC Ränkam und Absteiger TB 03 Roding über die Bühne. Im „Norden“ tauschten am 1. Spieltag der TV Nabburg und der nun gastgebende 1. FC Schwarzenfeld das Heimrecht.



Wir haben jeweils die ersten drei Spieltage für Euch zusammengefasst: