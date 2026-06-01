Bezirksligen: Doch nur ein Absteiger? Auch die Entscheidungsrunden in den höherklassischen Ligen beeinflussen die Zahl der Bezirksliga-Absteiger von Mario Luge · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die Spvgg Nahbollenbach macht den Auftakt der Bezirksliga-Relegationsspiele gegen den SV Katzweiler. – Foto: Gregor Wurdel

Region. Kommando zurück in der Planung zum Abstieg aus den vier Bezirksligen im Südwestdeutschen Verband: Im besten Fall könnte es demnach nämlich nur einen Absteiger zusätzlich zu den 13 bereits feststehenden geben. Im schlimmsten Fall wären es drei. Bisher hatten bis zu vier, mindestens allerdings drei Absteiger zur Debatte gestanden. Diese Rechnung ist überholt, Ursache ist die etwas komplexere Situation in der Landesliga West.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Hintergrund ist dort zunächst die Komplettabmeldung des TuS Rüssingen, der entsprechend auch nicht in die Bezirksliga absteigt und seinen Platz dadurch frei macht. Dazu kommt die immer noch unsichere Einstufung der Sportfreunde Bundenthal, die als feststehender Absteiger – falls sie wie angekündigt zurück in die C-Klasse gehen – ebenfalls einen Platz in der Bezirksliga freimachen würden. Dafür fehlt allerdings nach wie vor noch die offizielle Bestätigung des Vereins, sodass der Verband nicht abschließend planen kann.

Nach Stand der Dinge geht man im Verband von folgendem Worstcase-Szenario für die Bezirksligen aus: Der FK Pirmasens (Oberliga) und/ oder TB Jahn Zeiskam (Verbandsliga) steigen nicht auf. In diesem Fall würde die TSG Bretzenheim aus der Verbandsliga absteigen. Sollte zudem Bundenthal doch noch für die Bezirksliga melden, wäre nur der Sieger aus der jetzt gestarteten Vierer-Runde nicht abgestiegen. Im besten, anzunehmenden Szenario steigt nur ein Verein aus der Viererrunde ab: Wenn 1. die TSG Bretzenheim in der Verbandsliga bleibt, dadurch 2. ein Absteiger weniger aus der Landesliga kommt und dazu 3. die Bundenthaler zurück in die C-Klasse gehen, also ebenfalls nicht ihr Startrecht in der Bezirksliga wahrnehmen.