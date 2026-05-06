Bezirksligen der Region: Drei Transfers und sieben Verlängerungen

– Foto: Marcel Becker

Die Sportfreunde Lauffen setzen in der Bezirksliga Franken weiter auf Spieler mit Verbindung zum Verein. Max Gruber kehrt zur kommenden Saison zu seinem Heimatklub zurück, bei dem er einst sämtliche Jugendmannschaften durchlief. Im Herrenbereich reifte er beim TSV Botenheim zum Stammspieler und sammelte Erfahrung in Kreis- und Bezirksliga. Acht Saisontore als Außenspieler unterstreichen seine Entwicklung. Für Lauffen ist Gruber damit mehr als ein Rückkehrer: Er bringt Identifikation, Tempo und gewachsene Bezirksliga-Erfahrung mit.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Ebersbach/Fils

Der SV Ebersbach/Fils erhält im Saisonendspurt der Bezirksliga Neckar/Fils eine besondere Verstärkung. Fynn Ost kehrt aus den USA zurück und wird die Mannschaft in den kommenden Wochen unterstützen. Der 21-jährige Innenverteidiger ist ein Ebersbacher Eigengewächs, spielte später beim FSV Waiblingen und beim SSV Ulm 1846, wo er den wfv-Pokal gewann und Kapitän der U19 war. Seit Sommer 2024 studiert er per Stipendium in den USA und gehört dort zum Kapitänsteam seines College-Teams.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Kreßberg

Die SGM Kreßberg verstärkt sich zur kommenden Saison in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall mit Lukas Ehrmann. Der junge Offensivspieler kommt vom SV Ingersheim und bringt bereits die Erfahrung aus mehr als 100 Spielen mit. Über 20 Tore und zahlreiche Vorlagen zeigen, dass Ehrmann nicht nur Tempo und Dynamik besitzt, sondern auch Zug zum Tor entwickelt hat. Für Kreßberg ist der Transfer ein gezielter Schritt, um die Offensive mit einem Spieler zu beleben, der Entwicklungspotenzial und nachweisbare Produktivität verbindet.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Marbach

Der FC Marbach setzt in der Bezirksliga Enz/Murr weiter auf Stabilität im eigenen Kader. Mit Luis Herre, Lewin Hauff, Niko Tsiolakidis, Franco Paletta, Burak Yalman, Erik Biebl und Besnik Rrusta bleiben sieben Spieler dem Verein treu. Damit hält der FCM einen Kern zusammen, der Erfahrung, Einsatzbereitschaft und gewachsenen Teamgeist verkörpern soll. In einer Liga, in der Kontinuität oft ein entscheidender Faktor ist, sendet Marbach ein klares Signal: Der eingeschlagene Weg wird mit vertrauten Kräften fortgesetzt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++