 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking zum Saisonabschluss

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Bezirksligen in Württemberg.

von Timo Babic · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kevin Kieweg

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Den Blick auf das Form-Ranking der 12 Bezirksligen in Württemberg gibt es hier zum Abschluss der Saison.

Bezirksliga Alb

1. TSG Tübingen II

2. SV Zainingen

3. SGM Dettingen/Glems

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Bodensee

1. TSV Eschach

2. TSV Tettnang

3. SV Weingarten

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

---

Bezirksliga Donau/Iller

1. SG Öpfingen

2. TSV Blaustein

3. SV Eggingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

---

Bezirksliga Enz/Murr

1. TV Aldingen

2. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

3. FC Marbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

---

Bezirksliga Franken

1. FC Union Heilbronn

2. TG Böckingen

3. Aramäer Heilbronn

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

1. FC Heiningen

2. FV Plochingen

3. FC Frickenhausen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. SG Ahldorf/Mühlen

2. SV Eutingen

3. SV Baiersbronn

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

---

Bezirksliga Oberschwaben

1. SF Hundersingen

2. FC Mengen

3. SG Ringschnait

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. FV Unterkochen

2. FC Durlangen

3. SG Bettringen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. TSV Gaildorf

2. SV Allmersbach

3. TSV Obersontheim

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. SGM Deißlingen/Lauffen

2. TSV Trillfingen

3. SV Dotternhausen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. TSV Jahn Büsnau

2. ASV Botnang

3. VfL Herrenberg

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

---

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.
In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele