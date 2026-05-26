 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Bezirksligen in Württemberg.

von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Den Blick auf das Form-Ranking der 12 Bezirksligen in Württemberg gibt es hier.

Bezirksliga Alb

1. TSG Tübingen II

2. TSV Hirschau

3. VfL Pfullingen II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

Bezirksliga Bodensee

1. TSV Eschach

2. SV Baindt

3. SV Aichstetten

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

Bezirksliga Donau/Iller

1. Türkgücü Ulm

2. SV Eggingen

3. FC Burlafingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

Bezirksliga Enz/Murr

1. TV Aldingen

2. FC Marbach

3. SV Germania Bietigheim

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

Bezirksliga Franken

1. FSV Schwaigern

2. FC Union Heilbronn

3. Aramäer Heilbronn

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

Bezirksliga Neckar/Fils

1. FC Heiningen

2. SV Ebersbach/Fils

3. FC Donzdorf

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. VfL Nagold II

2. SV Eutingen

3. SG Ahldorf/Mühlen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

Bezirksliga Oberschwaben

1. FC Mengen

2. SV Sulemtingen

3. SV Ochsenhausen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. FC Durlangen

2. FV Unterkochen

3. SG Bettringen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. TSV Gaildorf

2. TURA Untermünkheim

3. SV Unterweissach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. SGM Deißlingen/Lauffen

2. TSV Frommern

3. SGM Gruol/Erlaheim

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. SV Deckenpfronn

2. TSV Musberg

3. TSV Jahn Büsnau

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.
In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele