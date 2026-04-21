 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Bezirksligen in Württemberg.

von Timo Babic · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
Den Blick auf das Form-Ranking der 12 Bezirksligen in Württemberg gibt es hier.

Bezirksliga Alb

1. TSV Hirschau

2. SGM Dettingen/Glems

3. SV 03 Tübingen

Bezirksliga Bodensee

1. TSG Ailingen

2. TSV Eschach

3. SV Oberzell

Bezirksliga Donau/Iller

1. Türkgücü Ulm

2. SG Öpfingen

3. TSV Langenau

Bezirksliga Enz/Murr

1. TSV Phönix Lomersheim

2. SV Germania Bietigheim

3. Spvgg Besigheim

Bezirksliga Franken

1. SV Wachbach

2. SG Sindringen/Ernsbach

3. SGM Mulfingen/Hollenbach

Bezirksliga Neckar/Fils

1. SV Ebersbach/Fils

2. FC Heiningen

3. TSV RSK Esslingen

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. VfR Sulz

2. SF Gechingen

3. 1. FC Altburg

Bezirksliga Oberschwaben

1. FC Mengen

2. SF Hundersingen

3. SV Hohentengen

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. TSG Nattheim

2. FC Durlangen

3. SG Bettringen

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. SG Oppenweiler/Strümpfelbach

2. SV Breuningsweiler

3. SV Allmersbach

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. SGM Deißlingen/Lauffen

2. TSV Straßberg

3. Spvgg Trossingen

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. ASV Botnang

2. SV Deckenpfronn

3. TSV Jahn Büsnau

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.
In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele