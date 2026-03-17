 2026-03-13T07:45:35.464Z

Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Bezirksligen in Württemberg.

von Timo Babic · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Den Blick auf das Form-Ranking der 12 Bezirksligen in Württemberg gibt es hier.

Bezirksliga Alb

1. SGM Dettingen/Glems

2. SG Reutlingen

3. TSV Hirschau

Bezirksliga Bodensee

1. FV Ravensburg II

2. TSG Ailingen

3. TSV Eschach

Bezirksliga Donau/Iller

1. SV Eggingen

2. SW Donau

3. TSV Langenau

Bezirksliga Enz/Murr

1. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

2. TSV Heimsheim

3. TSV Schwieberdingen

Bezirksliga Franken

1. FSV Schwaigern

2. FC Union Heilbronn

3. TSV Neuenstein

Bezirksliga Neckar/Fils

1. SV Ebersbach/Fils

2. TSV Berkheim

3. FC Heiningen

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. SF Gechingen

2. VfR Sulz

3. SG Oberreichenbach/Würzbach

Bezirksliga Oberschwaben

1. SGM Ummendorf/Fischbach

2. SG Ringschnait

3. FC Mengen

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. SG Bettringen

2. FV Unterkochen

3. Sportfreunde Dorfmerkingen II

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. TSV Gaildorf

2. SV Allmersbach

3. SG Oppenweiler/Strümpfelbach

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. Spvgg Trossingen

2. SV Dotternhausen

3. SGM Deißlingen/Lauffen

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. Spvgg Holzgerlingen

2. ASV Botnang

3. SV Vaihingen

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.
In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele