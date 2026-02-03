 2026-02-03T08:12:43.724Z

Allgemeines

Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Bezirksligen in Württemberg.

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Den Blick auf das Form-Ranking der 12 Bezirksligen in Württemberg gibt es hier.

Bezirksliga Alb

1. SV Walddorf

2. SV Pfrondorf

3. VfL Pfullingen II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Bodensee

1. SV Oberzell

2. SGM Unterzeil/Seilbranz

3. VfL Brochenzell

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

---

Bezirksliga Donau/Iller

1. SW Donau

2. SV Westerheim

3. SV Eggingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

---

Bezirksliga Enz/Murr

1. TV Aldingen

2. TSV Münchingen

3. TSV Merklingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

---

Bezirksliga Franken

1. FSV Schwaigern

2. TG Böckingen

3. TSV Pfedelbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

1. FC Heiningen

2. TSV RSK Esslingen

3. SV Ebersbach/Fils

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. SF Gechingen

2. VfR Sulz

3. VfL Nagold II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

---

Bezirksliga Oberschwaben

1. FC Mengen

2. SG Ringschnait

3. SGM Ummendorf/Fischbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. Sportfreunde Dorfmerkingen II

2. TSG Schnaitheim

3. FV Unterkochen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. TSV Schornbach

2. TSV Gaildorf

3. SV Unterweissach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. SGM SV Gruol/SV Erlaheim

2. SGM Bösingen/Beffendorf

3. FC Hechingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. SV Vaihingen

2. VfL Herrenberg

3. ASV Botnang

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

---

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.
In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele