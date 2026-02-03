Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Bezirksliga Alb

1. SV Walddorf 2. SV Pfrondorf 3. VfL Pfullingen II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

Bezirksliga Bodensee

1. SV Oberzell 2. SGM Unterzeil/Seilbranz 3. VfL Brochenzell

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

---

Bezirksliga Donau/Iller

1. SW Donau 2. SV Westerheim 3. SV Eggingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

---

Bezirksliga Enz/Murr

1. TV Aldingen 2. TSV Münchingen 3. TSV Merklingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

---

Bezirksliga Franken

1. FSV Schwaigern 2. TG Böckingen 3. TSV Pfedelbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

1. FC Heiningen 2. TSV RSK Esslingen 3. SV Ebersbach/Fils

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. SF Gechingen 2. VfR Sulz 3. VfL Nagold II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

---

Bezirksliga Oberschwaben

1. FC Mengen 2. SG Ringschnait 3. SGM Ummendorf/Fischbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. Sportfreunde Dorfmerkingen II 2. TSG Schnaitheim 3. FV Unterkochen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. TSV Schornbach 2. TSV Gaildorf 3. SV Unterweissach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. SGM SV Gruol/SV Erlaheim 2. SGM Bösingen/Beffendorf 3. FC Hechingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. SV Vaihingen 2. VfL Herrenberg 3. ASV Botnang

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

---