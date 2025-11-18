Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Bezirksliga Alb

1. VfL Pfullingen II 2. TSV Sickenhausen 3. SV Walddorf

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Bodensee

1. SGM Unterzeil/Seilbranz 2. SV Maierhöfen/Grünenbach 3. SV Baindt

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

---

Bezirksliga Donau/Iller

1. SV Westerheim 2. FC Hüttisheim 3. SGM Aufheim Holzschwang

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

---

Bezirksliga Enz/Murr

1. TSV Heimsheim 2. TASV Hessigheim 3. SV Pattonville

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

---

Bezirksliga Franken

1. TSV Pfedelbach 2. Aramäer Heilbronn 3. FC Union Heilbronn

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

1. SV Ebersbach/Fils 2. TSV Weilheim/Teck 3. TSV RSK Esslingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. SF Gechingen 2. SV Baiersbronn 3. 1. FC Altburg

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

---

Bezirksliga Oberschwaben

1. SV Sulmetingen 2. FC Mengen 3. SV Ochsenhausen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. Sportfreunde Dorfmerkingen II 2. FV Unterkochen 3. TSG Schnaitheim

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. TSV Schornbach 2. SV Unterweissach 3. SV Allmersbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. SGM Deißlingen/Lauffen 2. SGM SV Gruol/SV Erlaheim 3. TSV Trillfingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. TV Echterdingen II 2. SV Deckenpfronn 3. SV Vaihingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

---