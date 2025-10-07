Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Bezirksliga Alb

1. VfL Pfullingen II 2. TSV Ofterdingen 3. SG Reutlingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Bodensee

1. SV Bergatreute 2. SGM Unterzeil/Seilbranz 3. SV Oberzell

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

---

Bezirksliga Donau/Iller

1. SG Öpfingen 2. Türkgücü Ulm 3. FV Asch-Sonderbuch

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

---

Bezirksliga Enz/Murr

1. Germania Bietigheim 2. TSV Münchingen 3. FV Löchgau II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

---

Bezirksliga Franken

1. Aramäer Heilbronn 2. TSV Botenheim 3. SV Wachbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

1. FC Donzdorf 2. FV Faurndau 3. SV Ebersbach/Fils

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. SV Gültlingen 2. 1. FC Altburg 3. SV Eutingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

---

Bezirksliga Oberschwaben

1. SGM Ummendorf/Fischbach 2. SV Uttenweiler 3. FC Mengen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. Sportfreunde Dorfmerkingen II 2. TSG Nattheim 3. TSV Hüttlingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. TSV Gaildorf 2. SV Allmersbach 3. TSV Schmiden

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. SGM Deißlingen/Lauffen 2. TSV Straßberg 3. SG FC Hardt

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. TV Darmsheim 2. TSV Jahn Büsnau 3. SV Vaihingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

---