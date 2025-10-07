 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Andreas Krisch

Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Bezirksligen in Württemberg.

Den Blick auf das Form-Ranking der 12 Bezirksligen in Württemberg gibt es hier.

Bezirksliga Alb

1. VfL Pfullingen II

2. TSV Ofterdingen

3. SG Reutlingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Bodensee

1. SV Bergatreute

2. SGM Unterzeil/Seilbranz

3. SV Oberzell

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

---

Bezirksliga Donau/Iller

1. SG Öpfingen

2. Türkgücü Ulm

3. FV Asch-Sonderbuch

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

---

Bezirksliga Enz/Murr

1. Germania Bietigheim

2. TSV Münchingen

3. FV Löchgau II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

---

Bezirksliga Franken

1. Aramäer Heilbronn

2. TSV Botenheim

3. SV Wachbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

1. FC Donzdorf

2. FV Faurndau

3. SV Ebersbach/Fils

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. SV Gültlingen

2. 1. FC Altburg

3. SV Eutingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

---

Bezirksliga Oberschwaben

1. SGM Ummendorf/Fischbach

2. SV Uttenweiler

3. FC Mengen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. Sportfreunde Dorfmerkingen II

2. TSG Nattheim

3. TSV Hüttlingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. TSV Gaildorf

2. SV Allmersbach

3. TSV Schmiden

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. SGM Deißlingen/Lauffen

2. TSV Straßberg

3. SG FC Hardt

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. TV Darmsheim

2. TSV Jahn Büsnau

3. SV Vaihingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

---

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.
In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele

