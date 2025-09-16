 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Bezirksligen in Württemberg.

Den Blick auf das Form-Ranking der 12 Bezirksligen in Württemberg gibt es hier.

Bezirksliga Alb

1. SGM Dettingen/Glems

2. SV 03 Tübingen

3. TV Derendingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

Bezirksliga Bodensee

1. SV Vogt

2. TSV Eschach

3. SV Oberzell

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

---

Bezirksliga Donau/Iller

1. SG Öpfingen

2. FV Asch-Sonderbuch

3. SV Offenhausen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

---

Bezirksliga Enz/Murr

1. Germania Bietigheim

2. Spvgg Besigheim

3. TSV Münchingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

---

Bezirksliga Franken

1. Aramäer Heilbronn

2. SG Sindringen/Ernsbach

3. TSV Pfedelbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

1. FC Donzdorf

2. TSG Salach

3. FC Heiningen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. SV Wittendorf

2. SV Gültlingen

3. SG Dornstetten

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

---

Bezirksliga Oberschwaben

1. FC Mengen

2. TSV Kirchberg/Iller

3. SG Rindschnait

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. TSV Hüttlingen

2. SG Bettringen

3. Germania Bargau

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. SV Allmersbach

2. TSV Gaildorf

3. TSV Schmiden

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. Spvgg 06 Trossingen

2. TSV Straßberg

3. SGM Deißlingen/Lauffen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. Spvgg 97 Cannstatt

2. TSV Jahn Büsnau

3. TSV Musberg

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

---

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.
In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele

