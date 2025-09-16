Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Bezirksliga Alb

1. SGM Dettingen/Glems 2. SV 03 Tübingen 3. TV Derendingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Bodensee

1. SV Vogt 2. TSV Eschach 3. SV Oberzell

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

---

Bezirksliga Donau/Iller

1. SG Öpfingen 2. FV Asch-Sonderbuch 3. SV Offenhausen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

---

Bezirksliga Enz/Murr

1. Germania Bietigheim 2. Spvgg Besigheim 3. TSV Münchingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

---

Bezirksliga Franken

1. Aramäer Heilbronn 2. SG Sindringen/Ernsbach 3. TSV Pfedelbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

1. FC Donzdorf 2. TSG Salach 3. FC Heiningen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. SV Wittendorf 2. SV Gültlingen 3. SG Dornstetten

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

---

Bezirksliga Oberschwaben

1. FC Mengen 2. TSV Kirchberg/Iller 3. SG Rindschnait

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. TSV Hüttlingen 2. SG Bettringen 3. Germania Bargau

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. SV Allmersbach 2. TSV Gaildorf 3. TSV Schmiden

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. Spvgg 06 Trossingen 2. TSV Straßberg 3. SGM Deißlingen/Lauffen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. Spvgg 97 Cannstatt 2. TSV Jahn Büsnau 3. TSV Musberg

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

---