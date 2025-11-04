Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Bezirksliga Alb

1. SV Pforndorf 2. VfL Pfullingen II 3. TSV Sickenhausen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

Bezirksliga Bodensee

1. SGM Unterzeil/Seilbranz 2. VfL Brochenzell 3. SV Maierhöfen/Grünenbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

Bezirksliga Donau/Iller

1. Türkgücü Ulm 2. FC Hüttisheim 3. SV Westerheim

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

Bezirksliga Enz/Murr

1. TSV Münchingen 2. SV Germania Bietigheim 3. TSV Heimsheim

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

Bezirksliga Franken

1. TG Böckingen 2. FC Union Heilbronn 3. FSV Schwaigern

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

Bezirksliga Neckar/Fils

1. RSK Esslingen 2. FC Heiningen 3. TSV Weilheim/Teck

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. SV Baiersbronn 2. SF Gechingen 3. 1. FC Altburg

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

Bezirksliga Oberschwaben

1. SV Sulmetingen 2. FC Mengen 3. SV Hohentengen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. Sportfreunde Dorfmerkingen II 2. TSG Nattheim 3. SSV Aalen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

1. TSV Gaildorf 2. SV Allmersbach 3. TSV Schornbach

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. SGM Deißlingen/Lauffen 2. TSV Straßberg 3. FC Grosselfingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

1. TV Echterdingen II 2. SV Vaihingen 3. SV Bonlanden

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

