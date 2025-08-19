 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Bezirksligen der Region: Das ist das Form-Ranking

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking der Bezirksligen in Württemberg.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Bodensee 24/25
Kreisliga A2 Bodensee 24/25
Kreisliga A3 Bodensee
Bezirksliga Bodensee 24/25
BZL Ostwürttemberg 24/25

Den Blick auf das Form-Ranking der 12 Bezirksligen in Württemberg gibt es hier.

Bezirksliga Alb

1. SGM Dettingen/Glems

2. TSV Gomaringen

3. SG Reutlingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Alb.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Bodensee

1. TSV Eschach

2. SV Oberzell

3. SV Aichstetten

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Bodensee.

---

Bezirksliga Donau/Iller

1. SW Donau

2. SG Öpfingen

3. FV Asch-Sonderbuch

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Donau/Iller.

---

Bezirksliga Enz/Murr

1. Germania Bietigheim

2. FC Marbach

3. TSV Schwieberdingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Enz/Murr.

---

Bezirksliga Franken

noch kein Spielbetrieb

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Franken.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

noch kein Spielbetrieb

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Neckar/Fils.

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

noch kein Spielbetrieb

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Nordschwarzwald.

---

Bezirksliga Oberschwaben

noch kein Spielbetrieb

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Oberschwaben Aufstiegsrunde.

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

1. FV Unterkochen

2. TSG Nattheim

3. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Ostwürttemberg.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

noch kein Spielbetrieb

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

1. TSV Straßberg

2. Spvgg 06 Trossingen

3. TSV Trillfingen

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Staffel 1.

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

noch kein Spielbetrieb

Hier geht´s zum kompletten Form-Ranking der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

---

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.
In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele

Aufrufe: 019.8.2025, 16:00 Uhr
Timo BabicAutor