Bezirksligapartie TSV Gaildorf gegen TuRa Untermünkheim abgebrochen Partie wird nach einer schweren Verletzung nicht fortgeführt

Am Mittwochabend sollte das Spiel der Bezirksliga Hohenlohe zwischen dem TSV Gaildorf und der TuRa Untermünkheim nachgeholt werden. Nach einer Verletzung nach gut 50 Minuten musste die Partie von Schiedsrichter Elias Deiss abgebrochen werden.

Vor rund 200 Zuschauern war die Heimelf einen Tick besser im Spiel und verzeichnete in der umkämpften Partie die ersten besseren Torchancen. So scheiterte Lucas Strenger im 1-gegen-1 am Keeper und verpasste den Führungstreffer.

Besser machten es die Gäste, die nach einem schnellen Vorstoß zum 1:0 kamen: Flanke von der rechten Seite und Firat Doganay nimmt den Ball am Fünfmetereck direkt! (📹) Gaildorf war dem Ausgleichstreffer vor der Pause nahe, doch Untermünkheim-Schlussmann Sven Schneider erwischte einen Sahnetag.