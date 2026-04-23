Bezirksligaerprobte Verstärkung für Gotteszell

In der in drei Wochen zu Ende gehenden Runde spielt der SV Gotteszell in der A-Klasse Viechtach eine enttäuschende Rolle und ist lediglich Rangneunter. Für die kommende Spielzeit hat sich der Klub allerdings einiges vorgenommen und kann seinen vierten namhaften Neuzugang vermelden: Niklas Pfeffer zieht es von der SpVgg Ruhmannsfelden zum SVG.
Der 26-Jährige gehörte als Jungspund dem Bezirksliga-Kader der Lerchenfeldkicker an und bestritt in der vierthöchsten Amateurklasse 28 Einsätze. In der Landesliga kam der Mittelfeldmann zu einem Kurzeinsatz. Hauptsächlich gehörte Pfeffer in der Vergangenheit jedoch dem B-Team der Spielvereinigung an, das zu den Spitzenmannschaften der Kreisklasse Regen gehört. Für die "Zweite" absolvierte der Standardspezialist bis dato 120 Partien, bei denen er es auf respektable 47 Treffer brachte.