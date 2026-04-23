Bezirksligaerprobte Verstärkung für Gotteszell Niklas Pfeffer wechselt vom Nachbarn SpVgg Ruhmannsfelden zu den Blau-Weißen von Thomas Seidl · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

SVG-Vorstand Franz Graßl (li.) und Spielführer Johannes Stangl (re.) nehmen Neuzugang Niklas Pfeffer in die Mitte – Foto: Verein

In der in drei Wochen zu Ende gehenden Runde spielt der SV Gotteszell in der A-Klasse Viechtach eine enttäuschende Rolle und ist lediglich Rangneunter. Für die kommende Spielzeit hat sich der Klub allerdings einiges vorgenommen und kann seinen vierten namhaften Neuzugang vermelden: Niklas Pfeffer zieht es von der SpVgg Ruhmannsfelden zum SVG.

Der 26-Jährige gehörte als Jungspund dem Bezirksliga-Kader der Lerchenfeldkicker an und bestritt in der vierthöchsten Amateurklasse 28 Einsätze. In der Landesliga kam der Mittelfeldmann zu einem Kurzeinsatz. Hauptsächlich gehörte Pfeffer in der Vergangenheit jedoch dem B-Team der Spielvereinigung an, das zu den Spitzenmannschaften der Kreisklasse Regen gehört. Für die "Zweite" absolvierte der Standardspezialist bis dato 120 Partien, bei denen er es auf respektable 47 Treffer brachte.







Mit Markus Kraus, der derzeit noch den Kreisklassisten SV Benried anleitet, konnte der Verein schon vor geraumer Zeit einen namhaften Spielertrainer verpflichten, der in seiner Glanzzeit in der Landesliga stürmte. Mit dem Offensivmann wechselt Hans Peter zum SV Gotteszell, der Kraus - wie schon beim SV Bernried - als spielender Assistenzcoach unterstützen wird. Als neuen Keeper konnten die Verantwortlichen Niklas Tremmel verpflichten, der bei der SpVgg Ruhmannsfelden in 25 Landes-, und 76 Bezirksligapartien zwischen den Pfosten stand.



"Wir freuen uns nach den bereits feststehenden Neuzugängen mit Niklas Peffer einen weiteren namhaften Spieler aus der Region von unserem Projekt überzeugen zu können. Die Gespräche mit dem sympathischen Vollblutfußbalelr verliefen von Anfang an sehr positiv. Niklas ist für uns ein weiterer Glücksfall, der sich im besten Fußballalter befindet und zudem jede Menge Erfahrung mitbringt", lässt SVG-Vorstand Franz Graßl verlauten.



"Wir freuen uns nach den bereits feststehenden Neuzugängen mit Niklas Peffer einen weiteren namhaften Spieler aus der Region von unserem Projekt überzeugen zu können. Die Gespräche mit dem sympathischen Vollblutfußbalelr verliefen von Anfang an sehr positiv. Niklas ist für uns ein weiterer Glücksfall, der sich im besten Fußballalter befindet und zudem jede Menge Erfahrung mitbringt", lässt SVG-Vorstand Franz Graßl verlauten.



