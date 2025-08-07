Bezirksligaauftakt: Favorit Bückeburg gegen Aufsteiger Stuhr

Wenn am Sonntag (15:00 Uhr) der VfL Bückeburg auf den TV Stuhr trifft, ist die Rollenverteilung vorab klar: Der eine kommt aus der Landesliga, der andere aus der Kreisliga. Doch die Trainer Kim Neubert (VfL Bückeburg) und Marvin John (TV Stuhr) betonen gleichermaßen die Bedeutung von Konzentration, Disziplin – und einem gelungenen Auftakt in die neue Bezirksligasaison.
Unterschiedliche Rollen, gemeinsame Zielstrebigkeit
„Ich finde, derzeit ist ein Ausblick auf so ein Spiel schwierig“, sagt Bückeburg-Coach Neubert mit Blick auf den unbekannten Gegner aus einem anderen Staffelbereich. „Wir kennen die Gegner in Staffel 1 noch nicht – und dann kommt da auch noch ein Aufsteiger.“ Dennoch sei die Favoritenrolle klar: „Wir kommen aus der Landesliga, und da wird natürlich erwartet, dass wir Spiele wie dieses gewinnen.“
Der 39-Jährige warnt jedoch eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen: „Das birgt natürlich die Gefahr, dass man nicht mit der richtigen Einstellung reingeht. Aber das ist dann eben meine Aufgabe als Trainer, das zu verhindern.“ Die eigenen Ansprüche formuliert Neubert dabei unmissverständlich: „Wenn wir unser Spiel aufziehen können – dieses schnelle Fußballspiel – dann können wir auch gegen tiefstehende Gegner in der Bezirksliga gut bestehen.“
Im Pokal habe sein Team unter der Woche eine „sehr, sehr ordentliche Leistung“ gezeigt, und auch die Vorbereitung sei „sehr gut verlaufen“. Zwar fehlen urlaubsbedingt vier Spieler, zudem zwickt es bei einem Akteur, doch Neubert betont: „Wir sind trotzdem sehr gut aufgestellt und nicht großartig geschwächt.“
Marvin John vom TV Stuhr sieht die Lage nüchtern – und kämpferisch zugleich: „Die Vorfreude ist natürlich groß. Wir wissen, dass Bückeburg eine schwierige Aufgabe ist. Sie sind abgestiegen, wir aufgestiegen. Das ist ein klarer Unterschied.“ Für den Aufsteiger gehe es vor allem darum, defensiv kompakt zu stehen und Nadelstiche zu setzen: „Wichtig ist, dass wir die Räume eng halten und unsere Umschaltmomente nutzen.“
Was er sich erhofft, bringt John auf den Punkt: „Ich würde mich persönlich über einen Punkt freuen. Wenn wir vielleicht in den ersten Minuten ein Tor erzielen, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass wir was mitnehmen.“
So trifft am Sonntag eine ambitionierte Mannschaft mit Wiederaufstiegsambitionen auf einen Underdog, der „alles auf den Platz bringen“ will – der Auftakt verspricht ein interessantes Kräftemessen.