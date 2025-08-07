Bezirksligaauftakt: Favorit Bückeburg gegen Aufsteiger Stuhr

– Foto: Marcel Eichholz

Wenn am Sonntag (15:00 Uhr) der VfL Bückeburg auf den TV Stuhr trifft, ist die Rollenverteilung vorab klar: Der eine kommt aus der Landesliga, der andere aus der Kreisliga. Doch die Trainer Kim Neubert (VfL Bückeburg) und Marvin John (TV Stuhr) betonen gleichermaßen die Bedeutung von Konzentration, Disziplin – und einem gelungenen Auftakt in die neue Bezirksligasaison.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr VfL Bückeburg Bückeburg TV Stuhr Stuhr 15:00

„Ich finde, derzeit ist ein Ausblick auf so ein Spiel schwierig“, sagt Bückeburg-Coach Neubert mit Blick auf den unbekannten Gegner aus einem anderen Staffelbereich. „Wir kennen die Gegner in Staffel 1 noch nicht – und dann kommt da auch noch ein Aufsteiger.“ Dennoch sei die Favoritenrolle klar: „Wir kommen aus der Landesliga, und da wird natürlich erwartet, dass wir Spiele wie dieses gewinnen.“ Der 39-Jährige warnt jedoch eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen: „Das birgt natürlich die Gefahr, dass man nicht mit der richtigen Einstellung reingeht. Aber das ist dann eben meine Aufgabe als Trainer, das zu verhindern.“ Die eigenen Ansprüche formuliert Neubert dabei unmissverständlich: „Wenn wir unser Spiel aufziehen können – dieses schnelle Fußballspiel – dann können wir auch gegen tiefstehende Gegner in der Bezirksliga gut bestehen.“