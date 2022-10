Bezirksliga: Zweiter Saisonsieg für Gundersheim Torreicher 5:3-Sieg gegen den SV Klein-Winternheim +++ SV Horchheim triumphiert 5:0 beim TSV Zornheim

VfL Gundersheim - SV Klein-Winternheim 5:3 (3:2). Vor 40 Zuschauern lieferten sich beide Teams am Freitagabend einen offenen Schlagabtausch. Dem VfL gelang ein Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden. Marvin Ewald (14.) und Sebastian Engelhardt (15.) sorgten für eine 2:0-Führung. Klein-Winternheim verkürzte durch Alexander Hemmerbach zum 1:2 (23.). Besart Morina stellte mit dem 3:1 (42.) zunächst den alten Abstand wieder her, doch Robin Wolf verkürzte noch vor der Pause für die Gäste. Gundersheim entschied die Partie dann nach dem Seitenwechsel. Pascal Mohr (55.) und Dzenis Dzaferi (62.) sorgten für eine 5:2-Führung. Wolf gelang für Klein-Winternheim nur noch das 3:5 (68.).

TSV Zornheim - SV Horchheim 0:5 (0:0). Nach torloser erster Halbzeit gelang den Horchheimer zu Beginn des zweiten Durchgangs der Dosenöffner. Der Freistoß von Oguzhan Levent wurde noch von einem Zornheimer Spieler abgefälscht und flog ins Tor zur 1:0-Führung des SVH. Danach legten Lars Freese und Marc Blaser das 2:0 (55.) und das 3:0 (58.) nach. Erneut Freese (78.) und Fabian Sombetzki (90.) schraubten das Ergebnis für die Horchheimer in die Höhe. „Wir hatten schon in der ersten Hälfte die Spielkontrolle, aber erst nach dem 1:0 lief es richtig gut“, sagte der Horchheimer Coach Sascha Löcher nach dem 5:0-Sieg.

FSV Oppenheim - SV Guntersblum 4:0 (1:0). Überraschend klar verlor der SV Guntersblum in Oppenheim. Das Spiel hatte seinen Schlüsselmoment in der 16. Spielminute, als SV-Spieler Luke Vollrath nach einem Foulspiel am Oppenheimer Keeper wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte sah. Vier Minuten später erzielte Florian Schmidt das 1:0 (20.) für Oppenheim. In der Folge hatte der FSV auch weiter die besseren Chancen. In Unterzahl tat sich der Neuling schwer. Salim Agadad schloss einen Konter zum 2:0 (62.) für die Platzherren ab. Leon Bernhöft (66.) und erneut Agadad (74.) machten den Sack für Oppenheim zu.