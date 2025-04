Bezirksliga: Zweistellige Ergebnisse und viele, viele Tore!

Mit dem 26. Spieltag geht es in der Bezirksliga Niederrhein weiter. Alle Spiele, Duelle, Ticker und mehr in der Übersicht.

SV Solingen 08/10 – Lohausener SV 5:1

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Cihan Demirtas (78. Bilal Elias), Nils Freitag, Ben Marcel Jelitte, Malik Amoussou-Tchibara, Robin Raaphael Heist (66. Altin Shala), Akin Müjde (64. Emre Mujde), David Kuju, Luan Ismajli (46. Hasan Kaan Hayta), Max Zäh - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder (73. Valentino Caligaris), Niklas Macher (77. Till Friedrich), Nils Sprenger (61. Jannik Jürgensen), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley, Jannick Meng (73. Patrick Frymuth) - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Max Zäh (3.), 1:1 Jannick Meng (15.), 2:1 Robin Raaphael Heist (45.+1), 3:1 David Kuju (52.), 4:1 Max Zäh (79.), 5:1 Nils Freitag (83.)



DSC 99 Düsseldorf – SC Germania Reusrath 3:3

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Anton Redlich (46. Rico Weiler), Pierluigi Principe, Pascal Ryboth (80. Maciej Jan Herod), Max Gruschel, Kaan Barak, Carlo Salman (68. Abdoulie Sarr), Dennis Dowidat, Onurcan Baysal (68. Mike Robert Walbröhl), Kadirhan Öztürk (90. Nils Knuplesch) - Trainer: Sascha Walbröhl

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Tobias Bauer (59. Jan Tobias Gies), Pascal Hinrichs, Marcel Kachnowski, Ayman Mechbal, Henning Barenbrügge (72. Nils Fischer), Paul Degner (87. Justin Neufeld), Luca Oliver Piatkowski - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Onurcan Baysal (7.), 2:0 Onurcan Baysal (31.), 2:1 Pascal Hinrichs (45.+2), 3:1 Pascal Ryboth (48. Handelfmeter), 3:2 Eray Achmet (61. Eigentor), 3:3 Carlo Salman (63. Eigentor)



TSV Eller 04 – MSV Düsseldorf 2:1

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Noah Basil Karczewski, Julien Augarde, Sascha Bechert, Diego Ventura de Sousa (62. Osei Kwadwo Appiah), Tim Kasparek, Marc Daehne (82. Clinton Owusu), Kevin Joao Lobato (69. Antonio Marinovic), Olcay Sahan, Dennis Ordelheide (90. Nico Stracke), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara

MSV Düsseldorf: Asterios Karagiannis, Samir Azirar, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens, Ryota Nakaoka, Aleksandar Pranjes (66. Ali Daour), Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Derman Disbudak (46. Kari Fabian Nowotzin) - Trainer: Mohamed Rifi

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 263

Tore: 0:1 Said Harouz (13.), 1:1 Fabian Stutz (17.), 2:1 Marc Daehne (40.)



TSV Urdenbach – SC Düsseldorf-West 1:1

TSV Urdenbach: Daniel Leurs, Marvin Borchers (33. Mohyeddine Ali), Michel Feeger, Lars Gielißen (83. Gaito Yamada), Athanasios Melas, Simon Scheer, Achraf Chayeb, Justin Kotlorz, Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel - Trainer: Mike Kütbach - Trainer: Kamil Cavallo

SC Düsseldorf-West: Julien Schneider, Simon Hörster (92. Rikuto Maruki), Loris Thyret, Charly Klein (75. Aleksandar Zlateski), Seiya Gotanda, Mustafa Cem Beydagi (84. Masahiro Ota), Ryo Matsutaka, Atsushi Waki, Murat Yildiz, Masanira Igrashi (84. Shuta Kamiya), Shunya Hashimoto - Trainer: Said Essahel El Alaoui - Trainer: Tolga Poyraz

Schiedsrichter: Ossi Bebber (Krefeld) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mustafa Cem Beydagi (21.), 1:1 Tom Benett Nagel (51.)



DJK Sparta Bilk – SSV Berghausen 2:1

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Maurice Ryboth (85. Timo Brettschneider), Adnan Hotic, Dilvan Baran Alkan, Florian Gnida (77. Rene Reuland), Robin Müller, Ayoub Alaiz, Nabil Abdoun (64. Patrick Percoco), Marco Tassone (46. Luc-Colin Okicic), Kevin Tiedtke, Marco Meyer (94. Roman Nahimi) - Trainer: Jörn Heimann

SSV Berghausen: Louis Christoph, Benedikt Brusberg, Lucas Wieczorek (64. Musa Ceesay), Phillip Wenzel (85. Daniel Nellen), Nils Dames (91. Bünyamin Tosun), Henrik Scholz (75. Leart Bekteshi), Raphael Schruff, Robin Scholer, Tom Klaaßen, Justin Bartoschek, Fabian Pastow - Trainer: Ralf Dietrich

Schiedsrichter: Max Schleicher (Wuppertal) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Marco Tassone (4.), 2:0 Maurice Ryboth (47.), 2:1 Henrik Scholz (64.)



TuSpo Richrath – TSV Solingen 1:7

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Emil Vincazovic, Rene Marius Bugiel, Fatih Türkoglu, Marco Uebber, Maximilian Armerding, Arian Ugljani, Brando de Gracia (56. Rzgin Issa), Alen Vincazovic, Jonas Schäfer (73. Julian Pape), Florian Heuschkel - Trainer: Lukas Beruda

TSV Solingen: Robin Schulze, Nils Watzlawik, Luis Reck (65. Cedric Kareem Ben Zid), Niklas Paul Beckmann, Christian Krone (61. Armando Ciavarella), Torben Rüdingloh, Leonidas Goudinas, Elias Dittmann, Alexander Bernd Klatt, Tom Gray (65. Jasper Teske), Jannik Weber (61. Justin Gregor Niedworok) - Trainer: Nils Esslinger

Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Elias Dittmann (9.), 0:2 Alexander Bernd Klatt (31.), 0:3 Tom Gray (34.), 1:3 Jonas Schäfer (43.), 1:4 Jannik Weber (51.), 1:5 Tom Gray (65.), 1:6 Justin Gregor Niedworok (72.), 1:7 Torben Rüdingloh (89.)



SG Benrath-Hassels – CfR Links Düsseldorf 4:1

SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Kenan Hreljic, Ryoto Inokawa, Adin Civa (64. Tim Hölscher), Harun Ünlü, Dennis Durmus, Alan Santos Passos (46. Mirnes Selamovic), Benjamin Prah (88. Dzenan Sinanovic), Vedin Kulović (93. Viktor Blauth) - Trainer: Nermin Ramic

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Marius Möller, Daniel Giesbrecht (77. Nicolai Hoppe), Linus Appiah, Sebastian Rogge (64. Justin Pfeifer), Patrick Kamprakis, Takuya Kitamura (80. Korbinian Beckers), Paschalis Ivantzikis, Enes Öz - Trainer: Panagiotis Liomas

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 87

Tore: 1:0 Harun Ünlü (71.), 1:1 Paschalis Ivantzikis (84.), 2:1 Benjamin Prah (86.), 3:1 Ryoto Inokawa (89.), 4:1 Vedin Kulović (90.)



TV Kalkum-Wittlaer – Ratingen 04/19 II 1:1

TV Kalkum-Wittlaer: Daniel Robrecht, Altan Top, Leandro Heintze, Philipp Kuschel (62. Jacob Schwalbach), Uros Markovic, Konstantin Richter (46. Olaf Kamizelich), Lars Jansen (91. Ralf Appiah), Mert Kefeli, Nico Pesch, Max Rülke (69. Ousmane Diallo), Arsen Konoval - Trainer: Navid Fazeli

Ratingen 04/19 II: Luca-Christian Fenzl, Len Carlo Brammertz, Paul Christian Berger, Ibrahim Dibasy (89. Layth Aljawabra), Laurence Christos Westenhuber, Max Kohmann, Ali Can Aktag (78. Valdrin Salihi), Dustin Hörz (65. Yasin Bünyamin Uzun), Thabani Lukusa-Milambu, Konstantin Siveski, Sven Kreyer - Trainer: Andreas Voss

Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Lars Jansen (7.), 1:1 Max Kohmann (71. Foulelfmeter)



TuS Gerresheim – HSV Langenfeld 0:5

TuS Gerresheim: Jawad Bouhraou (67. Christopher Bleimehl), Idrissa Koulibaly, Marcel Schröder, Irfan Nebi, Engin Cakir, Kristijan Stefanovski (25. Dominik Onay), Maurice Stocker, Pascal Santo, Philipp Layer (79. Felix Koß), Ihab Hichami (59. Alper Yasar), Giuliano Papa - Trainer: Harald Becker

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (87. Finn Jaron Schwake), Christos Liampos, Leon Wallraf (66. Cedrik Ruß), Nabil El Marhoumi, Ouassim Charroud (79. Maurice Herriger), Gian Luca Schumann, Florian Osmani, Severin Krayer (75. Eric Hellwig), Alexander Hotea-Mironescu (83. Gianluca Gagliardi) - Trainer: Heiko Schornstein - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta

Schiedsrichter: Fabian Slomka (Essen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Alexander Hotea-Mironescu (8.), 0:2 Severin Krayer (45.+8), 0:3 Severin Krayer (57.), 0:4 Alexander Hotea-Mironescu (64.), 0:5 Alexander Hotea-Mironescu (82.)

Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr SC Düsseldorf-West - DJK Sparta Bilk

So., 13.04.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 II - TuS Gerresheim

So., 13.04.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Solingen

So., 13.04.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TSV Urdenbach

So., 13.04.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - TV Kalkum-Wittlaer

So., 13.04.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SG Benrath-Hassels

So., 13.04.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf

So., 13.04.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Eller 04

So., 13.04.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SV Solingen 08/10







SC Velbert II – ASV Mettmann 0:3

SC Velbert II: Tjorben Mithrandir Schlieper, Paul Scalet, Marius Lars Jeuter, Marc Aaron Kleiner, Leon Karim Kocherscheidt, Ali Issa, Guido Termine, Fabion Baljiu, Engincan Yildiz, Andre Grimmert, Gjilf Shabani (81. Adriano Mocellin) - Trainer: Markus Brokherm - Trainer: Armin Lahrmann - Trainer: Andreas Berkenkamp - Trainer: Jakob Alex

ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Jonas Schulte (60. Asaad Wahed Omar), Yusuf Kaya, Roken Tchouangue (75. Marlon Louis Schölling), Steven Winterfeld, Adil Azhil, Ahmed Öztürk (67. Justin Lüdtke), Carlos Penan (88. Alessio Falco), Umut Demir (84. Toni Markovic) - Trainer: Sebastian Pichura - Trainer: Acar Sar

Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Carlos Penan (7.), 0:2 Ahmed Öztürk (22.), 0:3 Justin Lüdtke (88.)

Besondere Vorkommnisse: Gjilf Shabani (SC Velbert II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Semih Saban Demirhat (43.).



SV Rot-Weiß Wülfrath – 1. FC Wülfrath 0:1

SV Rot-Weiß Wülfrath: Florian Ricken, Haci Bayram Köseoglu, Sufian Abou Laila, Adis Babic, Altin Kastrati, Hasan Ülker, Hammza Al Khalil (82. Robin Brkic), Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan (69. Schad Hassan), Davide Mangia, Moses Lamidi - Trainer: Alfonso del Cueto

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Yves-David Tshala, Arman Corovic, Amin Ouahaalou, Maximilian Eisenbach, Giuseppe Raudino, Florian Schikowski (67. Ahmad Jafari), Athanasios Xiros, Fabian Helmes (82. Tom Paß), Gian-Luca Bühring (75. Nico Köhler) - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Gian-Luca Bühring (60.)



SuS Haarzopf – Türkgücü Velbert 5:1

SuS Haarzopf: Leon Zamljen, Julian Piontek (81. Patrick Demme), Timo Patelschick (81. Johannes Flatow), Maurice Grube, Marco Brings, Abdelmalik El Ouriachi (67. Deniz Hotoglu), Enrico Ratz (77. Maximilian Härtel), Michael Seidelmann, Oktay Cinar, Mathias Lierhaus, Felix Franken (67. Matteo Viefhaus) - Trainer: Mathias Lierhaus

Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Kossivi Stefan Etse (84. Danil Aleksandrovic Gerti), Bujar Tahiraj (25. Kerem Dogan), Durmus Gülacti (68. Cengiz Saral), Marwan Mriche Nachit, Rafael de Jesus Dos Santos, Manaf Ali-Koura, Filippas Filippou, Mete Türk (59. Yoka Van Ceciguy), Abbas Alali, Oguzhan Coruk - Trainer: Zeljko Nikolic

Schiedsrichter: Ömer Iscan (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Mathias Lierhaus (14.), 2:0 Marco Brings (19.), 3:0 Marco Brings (42.), 3:1 Abbas Alali (71.), 4:1 Marco Brings (75.), 5:1 Maximilian Härtel (89.)



SV 09/35 Wermelskirchen – Sportfreunde Niederwenigern II 2:3

SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Nevzat Aktas (57. Henry Osei Owusu), Marco Carone, Burak Altundag (76. Marco Ekkehard Saturno), Cedric Haldenwang, Finn Pannack (55. Anis Geus), Resit Cetin, Cengiz Cetin, Nick Salpetro, Ferat Sari (76. Can Mahircan Nergiz), Marvin Dattner - Trainer: André Springob

Sportfreunde Niederwenigern II: Marius Nieland, Florian Finger, Marcel Modro, Marius Beyer, Malte Eckert (39. Niklas Niggemeyer), Benedikt Michael Thielecke (81. Sebastian Schnell), Leon Welticke (84. Luca Jürgen Margref), Leonard Löhrmann, Niklas Lümmer, Tom Mianecki (68. Hendrik Maximilian Fülber), Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal

Schiedsrichter: Patrick Steinmann (Oberhausen) - Zuschauer: 26

Tore: 0:1 Malte Eckert (21.), 0:2 Marius Beyer (33.), 0:3 Tom Mianecki (52.), 1:3 Cengiz Cetin (74.), 2:3 Marvin Dattner (89.)



SV Burgaltendorf – BV Gräfrath 0:3

SV Burgaltendorf: Mike Justenhofen, Ricardo Zweck, Leon Metke (80. Andreas Krippel), Fabian Graf (59. Nicolas Isho), Tim Karkau, Caspar Schelewski (53. Marc Hohns), David Moreno Gonzalez, Mustafa Anwar, Denis Naoumov, Michael Siminenko, Sky Eric Lietzau - Trainer: Andreas Krippel

BV Gräfrath: Jan Hückeler, Sven Pletzing, Emmanuel Valery Houssou, Dustin Kinkler, Biniamu-Hervé Diankanu, Miko Kurth, Alper Güldali, Chahir Abu Khorma (76. Nabil Azouagh), Abdulkadir Avan (83. Felix Zymla), Alessio Mangia, Michael Kluft (90. Luca Ende) - Trainer: Fouad Lamri - Trainer: Claudius Zymla

Schiedsrichter: Marcel Gruteser - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Michael Kluft (52.), 0:2 Alessio Mangia (54.), 0:3 Alessio Mangia (90.)



SC 08 Radevormwald – TSV Ronsdorf 2:2

SC 08 Radevormwald: Ilker Costur, Lucas Rogowski (46. Fabian Kleinjunge), Jonas Hardok, Marcel Nickisch (75. Niklas Brocksieper), Nico Albrink, Joel Schneider, Titus Hoffmann, Till Kalkuhl (62. Albion Ferataj), Anas Kaddouri, Alia Camara, Fynn Jonathan Schneider - Trainer: Normen Kirschsieper

TSV Ronsdorf: Eric Weishaupt, Lasse Palsbroecker, Luke Best, Kevin Fajkis, Nico Langels, Mario Filai, Jona Miklas Ernst (87. Jannis Kilz), Habib Camara (63. Julian Bente), Leon Spiecker, Phil Ketzscher (93. Mouad Boulgani), Konstantinos Likidis (87. Timo Dominik Spengler) - Trainer: Denis Levering

Schiedsrichter: Mattes Muhr - Zuschauer: 60

Tore: 1:1 Joel Schneider (12.), 1:2 Leon Spiecker (14.), 0:1 Leon Spiecker (15.), 2:2 Anas Kaddouri (90.)



1. Spvg. Solingen Wald 03 – TuSEM Essen 1926 2:2

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Max Schreckenberg, Georgios Siadas, Klaus Duplex Songue (79. Bojan Blazic), Leander Goralski, Vedran Beric (73. Manuel Molina-Fertitta), Niklas Noah Albrecht, Antonios Kamplionis, Jose-Miguel Lopez Torres (54. Alan Kalongi), Giovanni Spinella (54. Edin Šehić), Gianluca Giuseppe Cirillo - Trainer: Daniele Varveri

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Marvin Prellwitz, Artian Kabashaj, Nico David Erbslöh, Patrick Caspari (66. Mika Luis Pfundner), Sanjay Bhandari, Serkan Özer, Jan Guthoff (68. Erol Serin), Felix Herzinger, Leo Derksen, Timo Richter (16. Juan Camilo Perez Vasquez) - Trainer: Lucas Bründermann

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 450

Tore: 0:1 Leo Derksen (49.), 1:1 Georgios Siadas (59.), 1:2 Fabian Riesener (62.), 2:2 Antonios Kamplionis (80.)



FSV Vohwinkel Wuppertal – SSVg Velbert II 1:1

FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Ercan Akhan, Malte Gerlich, Dino Salkovic (59. Niklas Dörrier), Denis Arslan (86. Tobias Orth), Nik Noah Niewalda, Deyar Janko, Tim Zemlianski, Blend Janko, Nico Sudano, Julian Shaun Kanschik (85. Niklas Stolle) - Trainer: Christian Bialke

SSVg Velbert II: Fynn Malte Waindock, Niklas Ramilo Sanchez, Adriano Campitiello, Aissa Sealiti (46. Nabil Lahrache), Ayman Amezigar, Arbnor Ejupi (38. Ioannis Athanassiou), Leon Miguel Zahran (69. Noah Großmann), Ilkem Yildirim (76. Vincent Gomez), Roni Ongun, Luis Christoffer Garcia Pintor, Demir Zendeli (43. Erhan Zent) - Trainer: Massimo Mondello - Trainer: Ahmet Özbilir

Schiedsrichter: Pascal Manuel Kaiser - Zuschauer: 34

Tore: 1:0 Tim Zemlianski (70. Foulelfmeter), 1:1 Luis Christoffer Garcia Pintor (90.)

Rot: Ercan Akhan (10./FSV Vohwinkel Wuppertal/Notbremse )

Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr ASV Mettmann - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Sa., 12.04.25 16:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Velbert II

So., 13.04.25 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - SV 09/35 Wermelskirchen

So., 13.04.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SSV Germania Wuppertal

So., 13.04.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC 08 Radevormwald

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SV Rot-Weiß Wülfrath

So., 13.04.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV Burgaltendorf

So., 13.04.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - FSV Vohwinkel Wuppertal

OSV Meerbusch – CSV Marathon Krefeld 3:0

OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Benjamin Appel, Quinn Kessel, Luca Finn Pohlmann, Kennet Kaminski, Andrea Spada, Luis Mick Heich (83. Fabian Makijewski), Marvin Höffges (37. Jerome Vekens), Angelo Recker (66. Jan Kortmöller), Frederic Klausner (74. Noah Papenfuss), Tim Tetzlaff (69. Connor Marvin Wienands) - Trainer: Ingmar Putz

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Sebastian Peschel, Marcel Lüft, Almir Arapovic, Emre Özkaya (65. Stefan Giesen), Daniel Sperling (80. Marco Grünert), David Wieczorek, Semih Cakir, Murat Aslan, Dario Krezic (49. Lars Wellmans), Ilay Baris (56. Petar Popovic) - Trainer: Onur Özkaya

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 167

Tore: 1:0 Frederic Klausner (14.), 2:0 Angelo Recker (47.), 3:0 Frederic Klausner (55. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Almir Arapovic (44./CSV Marathon Krefeld/Foulspiel )

Besondere Vorkommnisse: Daniel Sperling (CSV Marathon Krefeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (17.).



TuS Wickrath – SpVg Odenkirchen 2:1

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Dennis Coenen (82. Tayfun Yilmaz), Jan Meuser, Nils Höffges, Max Käppler (46. Niklas Clemens), Marius Over, Moritz Lambertz (66. Marko Mitrasinovic), Erdem Yildiray Eroglu (82. Abdullah Tayyip Cakal), Phil Engels (90. Dennis Richter), Niek Gabriel Mäder - Trainer: Dirk Horn - Trainer: Gianluca Nurra

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Tom Salentin (75. Felix Zimmermann), Jonas Nabil Langen (68. Mehmet-Kaan Ilgörmez), Robin Wolf, Semir Purisevic (64. Konstantine Jamarishvili), Luke Schmitz (81. Philip Welzer), Philipp Bäger, Simon Leuchtenberg (53. Tobias Kamper), Andrej Ferderer - Trainer: Simon Sommer

Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Andrej Ferderer (7.), 1:1 Phil Engels (17.), 2:1 Niek Gabriel Mäder (36.)



SSV Grefrath 1910/24 – SVG Neuss-Weissenberg 0:3

SSV Grefrath 1910/24: Robin Krahnen, Christopher Claeren, Fynn Glutting, Jan Nils Klinkenberg, Christofer Feyen, Gerrit Lenssen, David Pries, Lukas Tölle, Niklas Schmitz, Luis Neber (46. Vensan Klicic), Lukas Hanssen - Trainer: Tobias Reichardt - Trainer: Michael Holthausen

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Tom Nilgen, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (73. Nico Wachmeister), Paul Winkelmann, Dennis Brune, Bryan Schomann, Jonas Niemierza (81. Osarumen Elliot Lawrence), Antonio Primorac (62. Ben Luca Schmidt), Tom-Benjamin Seidel (81. Karsten Rehmann) - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Tom-Benjamin Seidel (33.), 0:2 Jonas Niemierza (43.), 0:3 Nico Wachmeister (75.)



TSV Meerbusch II – SC St. Tönis 1911/20 II 2:2

TSV Meerbusch II: Lars Kruse, Quinton Washington, Romel Seena Anyomi, Mohamed Ghait, Yusuf Sahin, Leander Boden, Junior Rainer Dos Santos Steuer, Yassine Hammouchi, Timo Fabian Kaufmann, Tarique Maurice Hurd (83. Fatih Mehmet Cinar), Saba Khargelia

SC St. Tönis 1911/20 II: Tobias Jan Honacker, Tom Berner, Leonard Stiels, Magnus Elmar Schlenger, Nils Van Afferden, Niklas Roulands, Fabio Mariano (74. Lucas Noczenski), Malte Latosinszky (65. Connor Michaelis), Maiko Becker, Ben Cedric Horst, Philipp Horster - Trainer: Dominic Geltenpoth - Trainer: Michele Mariano

Schiedsrichter: Seref Karagöz (Jüchen) - Zuschauer: 69

Tore: 1:0 Leander Boden (53.), 2:0 Quinton Washington (59.), 2:1 Ben Cedric Horst (79.), 2:2 Magnus Elmar Schlenger (90.+5)



TSV Bayer Dormagen – TuRa Brüggen 4:2

TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Philip Suhr, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz (66. Maurice Roggendorf), Oliver Gammon, Marius Fraßek (87. Sascha Pelka), Marc Naroska, Aaron Münstermann (60. Hendrik Reiff), Torben Zepke, Niclas Sylvester Schröder (60. Semi Youssef Laffi), Alexander Hauptmann (81. Julian Knoll) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven, Volkan Akyil, Philipp Cox, Nedim Akkus, Kacper Ciupa, Erik Pöhler (86. Oliver Kai Tophoven), Robin Hürckmans (86. Ivo Jennißen), Sandro Meyer (75. Luca Drießen), Nils Bonsels, Mehmet Akkus (63. Christos Tsopanides) - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Christian Hossein Seyed Ebrahimi - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Dennis Marquet (21.), 1:1 Sandro Meyer (25.), 2:1 Aaron Münstermann (35.), 2:2 Sandro Meyer (52.), 3:2 Marius Fraßek (63.), 4:2 Dennis Marquet (71.)



Red Stars Mönchengladbach – SV Uedesheim 0:3

Red Stars Mönchengladbach: Moritz Nick, Alexander Chilko, Marc Klunk (75. Yaroslav Yakymenko), Samuelson Forestal, Sirwan Samir Quassem (63. Igor Gunko), Ilja Lichtenwald, Wadim Kuliew, Serhii Tsoi (84. Kaan Sulaksu), Timur Tsoi, Selim Mohamed Kasmi (59. Johann Miller), Mohamed Hussein (57. Adrian-Ionel Taranu) - Trainer: Marat Surtebayev

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara (46. Jonas Hellenkamp), Daniel Ferber (46. Florian Hillebrand), Yannick Höyng, Lukasz Koziatek, Kevin Zorn, Andre Speer, Luis Winfried (84. Alejandro Pellico Narciandi), Kevin Block (58. Maximilian Hahn), Ajdin Koco (73. Malik Koco), Felix Frason - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Andre Speer (36.), 0:2 Felix Frason (41.), 0:3 Andre Speer (90.+3)



DJK VfL Willich – 1. FC Grevenbroich-Süd 1:2

DJK VfL Willich: Dominik Czichon, Felix Wolsky (62. Safer Erdogan), Nico In Het Panhuis (74. Lucas Tanzhaus), Leon Troschka, Malte Stamm, Yannik Toholt, Lukas Binger, Mark Steckelbroeck (46. Jonas Christopher Doerkes), Leart Prebreza (46. Gian-Luca Mermann), Vladislav Kochoutine, Ndrin Maloku (46. Benny Wirth) - Trainer: Dennis Krause

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ajay Newton, Mert Özmener, Jannes Bienert, Luca Peters, Emre Demirbolat, Erol Dzaferi, Muhammed Arda Öztürk, Fatih Yaman, Berkay Köktürk, Gökan Lekesiz - Trainer: Göycali Gökhan - Trainer: Botan Melik

Tore: 0:1 Berkay Köktürk (10.), 0:2 Berkay Köktürk (13.), 1:2 Benny Wirth (77.)



DJK Gnadental – Sportfreunde Neuwerk 2:1

DJK Gnadental: Nico Bayer, Malte Hauenstein, Marvin Meirich (70. Stephan Wanneck), Leon Borkowski, Marinus Sebastian Dassen, Marc Pfeil, Necirwan Khalil Mohammad, Jan Rakow (86. Fatih Ferhat Sakar), Carl Mergenthal (83. Florian Alexandre Krings), Maurice Girke (80. Kevin Dyla), Oliver Wargalla (89. Jonas Vincent Königs) - Trainer: Sebastian Michalsky

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels (82. Oualid Ouahabi), Lasse Buschmann, Leon Jansen, Ben Lawrenz (82. Mohammed Amraoui), Serkan Pacali (82. Malte Krüger), Marwan El Khoulati Haroun, Dominik Klouth (66. Emmanuel Adu) - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Marvin Meirich (46.), 2:0 Özgür Sezgin (63. Eigentor), 2:1 Lasse Buschmann (68.)

Besondere Vorkommnisse: Özgür Sezgin (Sportfreunde Neuwerk) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nico Bayer (75.).

Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag

Sa., 12.04.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Gnadental

So., 13.04.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Red Stars Mönchengladbach

So., 13.04.25 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK VfL Willich

So., 13.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Bayer Dormagen

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Uedesheim - TuS Wickrath

So., 13.04.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - OSV Meerbusch

So., 13.04.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24

So., 13.04.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Meerbusch II







DJK Twisteden – Sportfreunde Broekhuysen 1:3

DJK Twisteden: Martin Voß, Yannik Thielen, Steffen Douteil, Malte Iland (60. Alexander Rasch), Henri Hirschmann, Chris Kleuskens, Lars Douteil (79. Stian Jacobs), Nico Lenz (46. Matthis Baumann), Sander Jacobs (68. Nikolas Dennesen), Jos Czeranka (46. Jordi Leck), Tom Cappel - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Jan van de Meer - Trainer: Rainer Winkels

Sportfreunde Broekhuysen: Finn Bünnings, Leon Peun, Jan Teegelbeckers (78. Norman Kienapfel), Nils Lachmann, Lars Peters, Stan Hesen (58. Yannis Weyers), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (73. Jiro Jude Maximilian Großhans), Sven van Bühren, Maurice Horster (85. Tobias Maaßen), Nick Maurice Ernst (78. Nils Hannaleck) - Trainer: Sebastian Clarke - Trainer: Philipp Venten

Schiedsrichter: Marlon Theissen (Budberg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Sven van Bühren (20.), 0:2 Yannis Weyers (62.), 0:3 Maurice Horster (77.), 1:3 Nikolas Dennesen (79.)



TuS Asterlagen – Kevelaerer SV 0:1

TuS Asterlagen: Tobias Prigge, Tunahan Karakaya (70. Mohamed Amin Mallouki Guerrid), Julian Grevelhörster, Nico Klotz, Raffael Schütz, Burak Akarca, Ibrahim Üzüm, Ferdi Acar, Chukuw Ifeanyi, Diar Mustafa - Trainer: Salih Altin - Trainer: Fatih Altin

Kevelaerer SV: Jan Ingenpaß, Noah Tellemanns (70. Phil Willems), Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Leo Wienhofen, Colin Linßen (60. Christian Jürgens), Marvin Schulz (90. Dennis Hermens), Dennis Tegeler, Robin Kaschubat, Nils Theysen, Jona Wassen (80. Özkan Külcür) - Trainer: Patrick Znak

Schiedsrichter: Tolga Özdemir (Duisburg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Nicolas Dittrich (53.)



TuS Xanten – Viktoria Goch 0:3

TuS Xanten: David Vengels, Lukas Vengels, Jonas Vengels, Tim-Luca Reuters, Norwin Meyer, Lukas Maas (41. Luigi Lo Curto) (76. Gerrit Jenowsky), Lars van Schyndel, David Epp, Velibor Geroschus (81. Lukas Wellmanns), Christopher Kimbakidila, Wito Donat Wojciechowski - Trainer: Marcel Zalewski

Viktoria Goch: Sven Schneider, Lukas Ernesti, Niklas Zaß (61. Robert Nafin), Marvin Hitzek, Jonathan Brilski (66. Maximilian Fuchs), Marius Alt (61. Alexander Möller), Michel Wesendonk (82. Ben Pauls), Luca Plum, Giuseppe Mirason Geukes, Levon Kürkciyan (89. Falko Kersten), Luca Palla - Trainer: Daniel Beine

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Robert Nafin (74.), 0:2 Luca Plum (89. Foulelfmeter), 0:3 Falko Kersten (90.)



TSV Wachtendonk-Wankum – SV Hönnepel-Niedermörmter 11:1

TSV Wachtendonk-Wankum: Andre van Well, Sören Höffler, Fynn Woschek, Fynn Rathmakers, Luke Hamers (63. Niklas Hoffmann), Fritz Juffernbruch, Nico Schottes (70. Leonard Meyendriesch), Nico Büchele, Luis Rundholz (63. Nick Armbrüster), Maximilian Wisniewski, Felix Luhr (63. Patrick Baumgart) - Trainer: Carlos Hurtado Martinez - Trainer: Sebastian Tissen

SV Hönnepel-Niedermörmter: Jan-Niklas Garbe, Finn Verweyen (70. Christof Winter), White Chuku Anyahiechi, Jan Carlos Ruiz Quiterio (62. Fabian Cox), Lucien Fabrice Boyata, Abdullah Seyrek, Ian van Bebber, Ricardo Ribeiro, Erion Bilali, Lennard Haps, Prince Monzer (69. Benjamin Ogboi) - Trainer: Nikolay Glouhtchev

Schiedsrichter: Christoph Stutz (Wesel) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nico Büchele (20.), 2:0 Felix Luhr (34.), 3:0 Luis Rundholz (39.), 3:1 Lennard Haps (53.), 4:1 Felix Luhr (59.), 5:1 Nick Armbrüster (67.), 6:1 Nick Armbrüster (73.), 7:1 Nick Armbrüster (76.), 8:1 Fritz Juffernbruch (78.), 9:1 Maximilian Wisniewski (82.), 10:1 Niklas Hoffmann (89.), 11:1 Nick Armbrüster (90.)



TSV Krefeld-Bockum – SGE Bedburg-Hau 3:2

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Timo Welky, Jerry Thomann (62. Maurice Kreutz), Christian Tönnißen, Wale Afees Arogundade, Milos Jesic, Sam Ghebreamlak Seghid, Till Kersten, Viron Anagnostou (55. Malik Binbay), Marlon Depenbrock, Hendrik Holtz (60. Christian Breuer) - Trainer: Tino Reucher

SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Theo Gerard, Henrik Schümmer, Tim Helmus (66. Kosovar Demiri), Louis Hoenselaar, Lennis Bonnet, Len Deckers, Nicolas Rode (11. Martin Tekaat), Jacob Falkhofen (86. Theo Panke), Timon Janssen (86. Marten Albrecht), Julian Diedenhofen (71. Fabian Berntsen) - Trainer: Sebastian van Brakel - Trainer: Bernard Alijaj

Schiedsrichter: Niklas Kühne (Leverkusen) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Timon Janssen (47.), 0:2 Julian Diedenhofen (54.), 1:2 Christian Breuer (68.), 2:2 Milos Jesic (78.), 3:2 Milos Jesic (86.)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – Borussia Veen 2:4

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, Franck Sylla, Nerman Hamzic, Astrit Krasniqi, Yassin Ait Dada, Petros Siainis, Alend Said-Ali (89. Marvin Trentzsch), Tom Straub (74. Jakob Adam Kempken), Khalil Al-Bazal (63. Konstantinos Siainis), Ajdin Mehinovic, Arjeton Krasniqi - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

Borussia Veen: Janek Keusemann, Ken Klemmer, Marius Gietmann (46. Niels Gietmann), Martin Willemsen, Hendrik Terlinden, Jonas Höptner, Jan Büren (127. Tom Conrad), Christian Quernhorst, Simon Staymann (84. Michel Schmitz), Linus van Treek (46. Timo Evertz), Marc Balonier - Trainer: Thomas Haal

Schiedsrichter: Moritz Weber (Duisburg ) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Marc Balonier (12.), 1:1 Astrit Krasniqi (23.), 2:1 Ajdin Mehinovic (38. Foulelfmeter), 2:2 Simon Staymann (43.), 2:3 Timo Evertz (66.), 2:4 Christian Quernhorst (86.)



VfL Tönisberg – VfL Repelen 4:2

VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Janik Dünwald, Marcel Goretzki, Daniel Franken, Manuel Franken, Jan Goretzki (74. Cihan Mustafa Rüzgar), Brian Dollen (83. Denis Gaas) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

VfL Repelen: Robin Meischner, Linus Neukirchen (46. Idris Rahimi), Selim Karka (46. Milan Macar) (72. Christoph Zgorecki), Berkant Gebes, Izzettin Kuci, Yusuf Kuci, Mehmet Ügüdür, Emre Karip, Amar Pilavdzic, Giuliano Cosma Salierno, Yubery Santo Stielke (52. Andrija Kurandic) - Trainer: Kevin Schäfer

Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Manuel Franken (15.), 1:1 Yubery Santo Stielke (35.), 2:1 Daniel Franken (37.), 3:1 Janik Dünwald (41.), 3:2 Mehmet Ügüdür (52.), 4:2 Jan Goretzki (61.)



VfB Uerdingen – Alemannia Pfalzdorf 0:0

VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Michele-Vincenzo Pernice, Leon Lindmüller, Lukas Steuten, Aboubacar Bountou Bangoura, Dogukan Bayrak, Irfan Yildiz (67. Mohamed Magassouba), Jan-Lucca Stumm (52. Timm Bernd Goos), Jonas Kremer (60. Mamadou Billo Kante), Ibrahim Bozkurt (72. Denis Shabani) - Trainer: Stefan G. Rex

Alemannia Pfalzdorf: Niklas Weeren, David Rudolf Rothemel, Tom Voß, Benjamin Strodt, Cem Artas (78. Dominik Saat), Dominik van Baal, Nils Mildenberger, Nick Helmus (87. Danijel Lorenz), Luca Rene Stratemann, Christian Emmers, Martin Koenen (68. Jamie Caspers) - Trainer: Thomas Erkens

Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 40

Tore: keine Tore

Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Uerdingen

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern

So., 13.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Tönisberg

So., 13.04.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden

So., 13.04.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - TuS Asterlagen

So., 13.04.25 15:00 Uhr VfL Repelen - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 13.04.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - FC Neukirchen-Vluyn 09/21







TuS Stenern – SV Blau-Weiß Dingden II 2:1

TuS Stenern: Alexander Brücks, Steffen Lensing, Florian Wolters, Fabian Simmrow (83. Lukas Sieverding), Alexander Tetiet, Benjamin Lückel, Noah Schweckhorst (77. Florian Wiegrink), Pitt Quecke (83. David Heveling), Felix Amler, Alexander Biermann (90. Henning Kubo), Jens Terörde - Trainer: Simon Meyering

SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Markus van Stegen, Marco Harbring, Kai Fiebig, Timo Holtkamp (79. Phil Hülzevoort), Tobias Görkes, Paul Schlattmann, Alexander Sack (83. Sebastian Klein Schmeink), Felix Leyking, Leon Norman Bender, Philipp Arnold - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija

Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Alexander Biermann (45.), 1:1 Felix Leyking (68.), 2:1 Benjamin Lückel (80.)



FC Sterkrade 72 – DJK Arminia Lirich 1920 3:3

FC Sterkrade 72: Jannis Heins, Eduard Kress, Maxime-Aurele Finke, Maurice-Joel Finke, Ian Kohlgruber (76. Owura Duodu), Marvin Stanczyk, Jan-Niklas Forger, Batuhan Kaba, Keanu Kranz (57. Murat Berbero), Marcel Brenne, David Fojcik - Trainer: Alexander Forger - Trainer: Mirco van Dellen

DJK Arminia Lirich 1920: Justin Neumann, Ben Pribbernow, Albin Alimusaj (46. Allan Zuna), Joshua Coffie, Can Demiregen, Jeremiah Bonsu Kwateng (46. Samuel Nana Kwame Aborah), Manuel Augenstein, Anthony Annan, Julian Grzanna, Marouan Jenfi (60. Eliezer Mazala), Andre Peters - Trainer: Torsten Nienhaus - Trainer: Jens Szopinski - Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Schiedsrichter: Anouar-Momo Dridi (Essen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Andre Peters (8.), 1:1 Jan-Niklas Forger (31. Foulelfmeter), 2:1 David Fojcik (35.), 2:2 Ben Pribbernow (45.+3), 2:3 Andre Peters (67. Foulelfmeter), 3:3 Jan-Niklas Forger (90.+46)

Rot: Manuel Augenstein (43./DJK Arminia Lirich 1920/Foulspiel)

Gelb-Rot: Eliezer Mazala (90./DJK Arminia Lirich 1920/Foulspiel)

Besondere Vorkommnisse: Jan-Niklas Forger (FC Sterkrade 72) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Justin Neumann (90.).



TuB Bocholt – SV 08/29 Friedrichsfeld 3:4

TuB Bocholt: Adrian Rick Anschlag, Tom Meiners, Ahmet Salih Özyigit, Memetsah Cakar, Nejat Toker (63. Jonah Lensing), Valerio Fernando Antonio (87. Emre Tulgay), Daniel Evangelista, Mohamad Abdallah, Ali Abdallah (46. Maurice Formann), Mohamed Naboulsi (46. Aurele Lilian Rupp), David Edward Ssebuliba (76. Tim Jurkovic) - Trainer: Sammy Messalkhi

SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Niklas Jansen, Ali Yavuz, Anton Kötter (86. Heinrich Heleniak), Manuel Kausch, Joshua Brauer (73. Jean-Pascal Kraus), Collin Isselhorst, Bünyamin Özdemir (69. Onur Baran), Marek Heuser, Eray Tuncel, Halil Ibrahim Ören (86. Dennis Slowinski) - Trainer: Almir Duric

Schiedsrichter: Fabian Sosna - Zuschauer: 15

Tore: 1:0 Ali Abdallah (1.), 1:1 Eray Tuncel (6.), 1:2 Eray Tuncel (43.), 2:2 David Edward Ssebuliba (50.), 2:3 Eray Tuncel (65.), 3:3 Emre Tulgay (90.), 3:4 Heinrich Heleniak (90.)



SC 1920 Oberhausen – Schwarz-Weiß Alstaden 10:1

SC 1920 Oberhausen: Ajara Djamal Ehlert, Marko Djurdjevic, Hussein Solh, Philipp Demler (62. Fabian Stratmann), Deniz Fahri Batman (60. Erenay Bektas), Timur Ertural, David Möllmann, Reid Osei, Mohamed Lamine Jegham (64. Ertunc Turan), Ümit Ertural (60. Wassim Jabri), Yusuf Allouche - Trainer: Bilal Fezzani

Schwarz-Weiß Alstaden: Alexander Krobok, Aaron Langen, Enis Koray Kücük, Jannik Haferkamp, Robin Buschmann, Sebastian Stollen, Dustin Masek, Dennis Schroer (73. Jelit Aliu), Olcay Dikmen, Levin Theo Reichert, Timo Mrozek - Trainer: Aaron Langen

Schiedsrichter: Oliver Klostermann (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Deniz Fahri Batman (22.), 2:0 Reid Osei (36.), 3:0 Reid Osei (38.), 3:1 Enis Koray Kücük (42.), 4:1 Timur Ertural (62.), 5:1 Wassim Jabri (64.), 6:1 Elvis Prince Grohmann (78.), 7:1 Fabian Stratmann (80.), 8:1 Yusuf Allouche (82.), 9:1 Timur Ertural (83.), 10:1 Yusuf Allouche (90.)



Sportfreunde Königshardt – RSV Praest 1:1

Sportfreunde Königshardt: Kevin Luft, Nils Wehran, Nico Nachtigall, Fabian Feldermann, Mathias Grgic, Phillipp Klempel (82. Maik Kusenberg), Laurenz Hübinger (57. Uygar Coskun), Denis Karic, Moritz Wegener, Christopher Harder (70. Mert Kaya), Lukas Hartmann (70. Dennis Schlenski) - Trainer: Dirk Rovers

RSV Praest: Jason Olschewski (86. Mergim Mehmetaj), Juri Wolff, David Broich (65. Leon Franken), Finn Tiemer, Calvin Stein, Danny Jörg Stein (65. Pierre Weyerhorst), Raven Olschewski, Maurice Grootens (90. Nils Wenk), Maurice Hühner, Michael Schulz, Marko Cvetkovikj - Trainer: Roland Kock

Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Christopher Harder (30.), 1:1 Marko Cvetkovikj (47.)

Besondere Vorkommnisse: Maurice Grootens (RSV Praest) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (36.).



Fortuna Bottrop – SV Haldern 0:0

Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Kevin Michalik, Julian Banko, Nils Peltzer, Nick Sommer, Danny Schrödl (78. Tayyar Cumcu), Stefan Pitkowski, Robin Nordmann, Marcel Siwek, Luca Bergermann (68. Marco Schönfeld), Can Michalski - Trainer: Marco Hoffmann

SV Haldern: Nils Schweckhorst, Stefan Hebing, Julian Otten, Robin Gissing, Phil Kurbjuhn, Hendrik Heynen, Ole Kook, Yannik Duesing (68. Alexander Rackel), Henry Theodor Hermsen (46. David Pasz), Alexander Ruyter (76. Luca Noel Brunngraber), Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing

Schiedsrichter: Nenad Kuvac (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 70

Tore: keine Tore



Spvgg Sterkrade-Nord – Rhenania Bottrop 1:5

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Rudolf Popaj, Amarildo Kacaj, Jason Michael Schiewer (85. Oguzhan Cuhaci), Lasse Philipp Dittner, Malte Simon Benninghoff, Fabian Drieschner, David Alexander Forbeck (74. Jonas Kimbesi), Lennart Espenhahn (55. Cedric Roitzheim), Jason Tylor Romagnoli - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Kevin Wenderdel, Luca Fischer, Jan Larisch, Muhammed Alkan Celik, Ben Maarten Jansen, Orcun Mengenli, Cem Sakız, Tekin Mang, Niklas Wenderdel, Hannes Ostgathe (66. Lennart Dickmann) - Trainer: Stefan Thiele

Schiedsrichter: Martin Overath (Hamminkeln) - Zuschauer: 182

Tore: 1:0 Amarildo Kacaj (31.), 1:1 Niklas Wenderdel (36.), 1:2 Hannes Ostgathe (64.), 1:3 Kevin Wenderdel (68.), 1:4 Muhammed Alkan Celik (82.), 1:5 Kevin Wenderdel (90.)



VfL Rhede – SuS 21 Oberhausen 4:0

VfL Rhede: Marius Bauhaus, Ferhat Cavusman, Tom Lorei, Julian Wieczorek (45. Tom-Luka Wanders), Noah Erik Zschoche (76. Elias Marlin Zschoche), Lars Ortius (71. Tony Marcel Drescher), Kian Trompert, Noah Paß (75. Andre Terfurth), Len Stenneken, David Adegboyega Weade, Qwenn Landzaat - Trainer: Marco Läsker

SuS 21 Oberhausen: Merlin Sabanov, Robin Zander, Niko Lazar, Chris-Evans Pieritz, Ife-Oluwa Awolaja, Leo Prinz, Akin Aslantin (46. Marco Matuszzak), Gino Priszma, Akbar Soule, Fabio Theisen (66. Jonas Florczak), David Reidermann (32. Tobias Uehmann) - Trainer: Patrick Theisen

Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 95

Tore: 1:0 Ferhat Cavusman (7.), 2:0 Qwenn Landzaat (10.), 3:0 David Adegboyega Weade (25.), 4:0 Ferhat Cavusman (60.)



TV Voerde – SpVgg Sterkrade 06/07 3:5

TV Voerde: Martin Berteld, Pierre-Mourice Wagner, Daniel Fahnenbruck, Niklas Kampen, Justin Hülser, Leonard Köppen, Sahin Tagay, Tugay Yilmaz, Jan Gehrmann, Tjark Möltgen, Kevin Bolou - Trainer: Bernd Pagojus

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers, Mats Müller, Nicolas Strömann, Enver Ünal, Gerrit Kriegisch, Robin Papert, Nils Martin, Sverre Müller, Damian Vergara Schlootz (61. Elias Rams) - Trainer: Lars Mühlbauer

Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Damian Vergara Schlootz (15.), 0:2 Robin Papert (24.), 0:3 Robin Papert (33.), 0:4 Damian Vergara Schlootz (53.), 0:5 Robin Papert (57.), 1:5 Sahin Tagay (73.), 2:5 Kevin Bolou (80.), 3:5 Jan Gehrmann (85.)

Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - VfL Rhede

Fr., 11.04.25 19:45 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - TuS Stenern

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Königshardt

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Haldern - TV Voerde

So., 13.04.25 15:00 Uhr RSV Praest - TuB Bocholt

So., 13.04.25 15:15 Uhr Rhenania Bottrop - FC Sterkrade 72

So., 13.04.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SC 1920 Oberhausen

So., 13.04.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Fortuna Bottrop

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Spvgg Sterkrade-Nord

SV Genc Osman Duisburg – FC Taxi Duisburg 2:0

SV Genc Osman Duisburg: Mirkan Sezgin, Deniz Steven Zarifoglu, Hakan Yildirim, Enes Bayram, Bünyamin Burak Sari, Sandro Garcia Melian, Furkan Cakmak, Murat Özkul, Mertcan Akdeniz, Mehmet Can Ekelik, Burak Yildiz - Trainer: Yalcin Nezir

FC Taxi Duisburg: Cedrick Plaga, Florian Schmitz, Julian Sistig, Dorian Sistig, Christoph Hohmeister, Marius Neumann, Patrick Schröter, Luca Block, Diar Shindi, Arber Isufaj, Marius Nagel - Trainer: Daniel Embers

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Florian Schmitz (60. Eigentor), 2:0 Furkan Cakmak (80.)

Gelb-Rot: Burak Yildiz (8./SV Genc Osman Duisburg/)



TSV Bruckhausen – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:6

TSV Bruckhausen: Paul Küpper, Ugur Özmen, Samet Uz, Niklas Poeggel, Younes Fagrach, Kürsat Abdullah Hizarci (74. Dean Arndt), Batuhan Albay (46. Oguz Yüksel), Abd-Elhadi Awn (46. Gojar Mustafaj), Tamgac Kece (46. Younes Bachiri), Robin Tim Gansauge, Berkant Tekmen (46. Josef Abi-Haidar) - Trainer: Ömer Camuralioglu - Trainer: Aykut Ünlü

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Nils Unger, Luca Campe (44. Marcel Welscher), Christopher Löffler (70. Dominik Hendricks), Julian Fischer (70. Joel Wyputa), Patrick Dutschke, Melih Bulut, Yves Busch (77. Niklas Hunder), Alain Hansmann-Jackson, Andreas Kewe (73. Timo Lindemann), Timo Conde - Trainer: Matthias Walter - Trainer: Sascha Fischer

Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Luca Campe (9.), 0:2 Timo Conde (16.), 0:3 Luca Campe (18.), 0:4 Julian Fischer (25. Foulelfmeter), 1:4 Josef Abi-Haidar (46.), 1:5 Christopher Löffler (67.), 1:6 Younes Bachiri (90.+1 Eigentor)



VfB Frohnhausen – Duisburger SV 1900 0:2

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Abdul Semmo, Daniel Kalala, Kevin Emil Friessner Montas, Sinan Yilmaz, Issa Issa, Issa Adnan Said, Canel Ucan, Essowavana Gbegouni (78. Muhammed Filizay), Mohamed Said, Komlan Agbégniadan (78. Chamdin Said) - Trainer: Chamdin Said

Duisburger SV 1900: Tobias Wünnenberg, Thilo Körperich, Alexander Klug, Youmssi Fotso, Rikuto Ueda, Thomas Kirsch, Tayfun Yildirim (83. Jan Zuweis), Kevin Sonneveld, Jan Stuber, Ryoya Aota, Maurice Rybacki - Trainer: Michele Mastrolonardo

Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 67

Tore: 0:1 Tayfun Yildirim (2.), 0:2 Thomas Kirsch (81.)

Besondere Vorkommnisse: Tayfun Yildirim (Duisburger SV 1900) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (64.).



TGD Essen-West – Rheinland Hamborn 5:2

TGD Essen-West: Marco Glenz, Semih Cimen, Pascal Maurice Janus, Lars Anhalt, Serhat Durmus, Faris El Maaroufi, Christoph Jügel, Editor Pajazitaj, Jani Dragoni (45. Jalil Shikhzadayev), Kevin Zamkiewicz - Trainer: Dietmar Krause

Rheinland Hamborn: Talha Sucu Aziz, Kaan Akgül, Mert-Turay Berberoglu (65. Mehmed-Sena Özen), Burak Aptoulaoglou, Eren Canpolat, Ahmet Ünal Ergün (73. Taylan Tezcan), Emre Bayrak, Ahmet Efe Aris, Eren Taskin, Ahmed Annachat, Luis Bukvasevic - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Can Serdar - Trainer: Mikail Demirel

Schiedsrichter: Sebastian Beckers - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Kevin Zamkiewicz (13. Foulelfmeter), 1:1 Eren Taskin (21.), 2:1 Jani Dragoni (37.), 3:1 Kevin Zamkiewicz (45.), 4:1 Editor Pajazitaj (59.), 4:2 Kaan Akgül (75.), 5:2 Kevin Zamkiewicz (88.)

Rot: Ahmed Annachat (60./Rheinland Hamborn/)



SC Werden-Heidhausen – GSG Duisburg 9:0

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Fynn Niklas Roß (65. Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia) (79. Marco Cadornini), Björn Homberg (65. Gianluca Carlo Nava), Tobias Alexander Jerghoff (75. Moritz Alexander Stöber), Tom Leon Roß, Linus Thamm, Max Richter, Antoine Pierre Feld (65. Jacob Hans Mertes) - Trainer: Danny Konietzko

GSG Duisburg: Rene Bloch, Mehmet Coskun, Dustin Wölke (46. Callistus Chima Ojukwu), Jaan Lehmann, El Hassan Lahjar, Bryan Noah Prince Agbodjan (46. Karlen Nikoyan), Claudio Bemba, Leandro Petric, Konstantin Nedic, Noel Felten, Emir Karabegovic - Trainer: Christian Schwarz

Schiedsrichter: Damian Schmidt - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Tobias Alexander Jerghoff (1.), 2:0 Antoine Pierre Feld (26.), 3:0 Fynn Niklas Roß (37.), 4:0 Antoine Pierre Feld (56.), 5:0 Laurens Elias Grünewald (76.), 6:0 Gianluca Carlo Nava (79.), 7:0 Gianluca Carlo Nava (81.), 8:0 Max Richter (86.), 9:0 Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia (88.)



Mülheimer SV 07 – SuS 09 Dinslaken 0:5

Mülheimer SV 07: Michel De Cruppe, Henry Philipp Lücke, Eugene Asamoah, Bela Pankel (78. Justin Gramsch), Philipp Reis, Robin Götze, Mohammad Iyad Shihada, Noah Jamal Schindlegger (82. Moise Ndongala Nansoko), Denys Kalashnik (58. Asim Bedirhan Simsek), Pascal Roenz (79. Luis Richard), Nikrad Korloo (58. Thore Uteg) - Trainer: Jamie Fischer - Trainer: Philipp Reis

SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Jan Bongartz, Nico Knödlseder, Maik Wosnitza (76. Tim Waclawek), Colin Schmitt, Max Suchomel (82. Ben Nehrling), Niklas Opriel, Jannis Kipouros, Sebastian Eisenstein (90. Erion Xhemajli), Stefan Jagalski, Tim Wollbrinck (66. Joel Loretan) - Trainer: Kevin Kolberg

Schiedsrichter: Ulf Gamradt - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Stefan Jagalski (3.), 0:2 Tim Wollbrinck (66.), 0:3 Stefan Jagalski (68.), 0:4 (77.), 0:5 Ben Nehrling (87.)



FSV Duisburg – 1. FC Mülheim-Styrum 3:3

FSV Duisburg: Burak Güner, Dabo Mamadou, Emre Sahin, Furkan Taskan (69. Muhammet Emin Canim), Ilyas Talha Demir (73. Torun Can Gül), Bora Karadag, Burak Öktem (59. Burak Saglam), Paul Ihnacho Ikechukwu, Arda Civelekoglu (46. Muhammet Emin Canim), Ali Basaran (24. Michael Dinga) - Trainer: Markus Kowalczyk

1. FC Mülheim-Styrum: Patrick Renning, David Bröhl, Gianluca Barone (79. Hatim Bentaleb), Kaan Atik, Miran Zuberovski (86. Eugene Ofosu-Ayeh), Sahin Karabudak, Marco Olivieri, Yasin Gümüs (97. Muhammed Demiral), Mohamed Mharchi (84. Blerim Hysenlekaj), Ayuk Etengeneng, Wilson Moreira Lima Gaspar (56. Younes Abdelhedi) - Trainer: Eser Ucak

Schiedsrichter: Chris Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marco Olivieri (22.), 1:1 Bora Karadag (30.), 2:1 Paul Ihnacho Ikechukwu (55.), 2:2 Blerim Hysenlekaj (88. Foulelfmeter), 3:2 Bora Karadag (90.), 3:3 Yasin Gümüs (90.)

Gelb-Rot: Emre Sahin (90./FSV Duisburg/)



Duisburger FV 08 – Fatihspor Essen 2001 1:2

Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Miche-Joel Makomé-Mabouba, Yu Taya, Melih Muhittin Cakmak, Mertkan Ünlü (76. Koya Shirahata), Hüseyin Rasitoglou, Ibrahima Sall (45. Mark Kiss) (46. Mark Kiss), Koki Okamura (67. Sofiane Abdelhak Dellas), Akira Karakawa (58. Yavuz Kalyoncu), Ismail Öztürk, Filip Dimeski - Trainer: Mustafa Öztürk

Fatihspor Essen 2001: Sebastian Skrzynski, Orhan Dombayci (79. Can Tunctürk), Adin Selimovic, Justin Kotermann (65. Ege Akay), Sami Essa Suleiman, Volkan Yerek, Tarkan Yerek (65. Kaan Kazim Karakus), Baki Caki, Joel Lombardi (70. Tolga Yigit), Muhammed Emin Aydinli (80. Samed Fidan), Emre Kececi - Trainer: Nicolas Scholz

Schiedsrichter: Martin Rauh - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Joel Lombardi (19.), 1:2 Orhan Dombayci (56.), 1:1 Koki Okamura (90.)



Viktoria Buchholz – Vogelheimer SV 1:4

Viktoria Buchholz: Finn Franken, Luca Gaetano Motuzzi, Samson Ayodele, Pascal Mahn (75. Timo Wirtz), Rimuto Sasaki, Tobias Eickmanns, Luca Gebhard (60. Elyesa Aslan), Robert Brandon Hood (69. Eliah Jung), Cagri Düven, Louis Dey (70. Constantin Redeker), Denis Kporkpor (23. Jonathan Pletziger) - Trainer: Göksan Arslan - Trainer: Christoph Gebhard

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Yannik Schümberg, Janik Noah Eichmann, Deniz Senol, Enes Yilmaz, Domagoj Zovko, Emre Kilav, Fahat Sarkhush (81. Schafik Fraitat), Yassine Bel-Mustapha (90. Jumaru Nishikawa), Naoufal Nouri, Can Funke (58. Emre Kilav) - Trainer: Carsten Isenberg

Schiedsrichter: Jan Oster - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Luca Gaetano Motuzzi (35.), 1:1 Naoufal Nouri (37.), 1:2 Yassine Bel-Mustapha (40.), 1:3 Can Funke (48.), 1:4 Yassine Bel-Mustapha (90.)

Rot: Finn Franken (21./Viktoria Buchholz/Foulspiel )

Rot: Enes Yilmaz (85./Vogelheimer SV/Grobes Foulspiel )

Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag

Sa., 12.04.25 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC Werden-Heidhausen

Sa., 12.04.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07

So., 13.04.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Viktoria Buchholz

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - VfB Frohnhausen

So., 13.04.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FSV Duisburg

So., 13.04.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SV Genc Osman Duisburg

So., 13.04.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger FV 08

So., 13.04.25 15:30 Uhr GSG Duisburg - TSV Bruckhausen

So., 13.04.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TGD Essen-West

